【AI×地方創生】福島大学・葛尾村・ORENDA WORLD（オレンダワールド）の三者連携による「高度IT人材育成インターンシップ」を開催

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）[1]は、福島県葛尾村（村長：篠木 弘、以下「葛尾村」）[2]および福島大学地域未来デザインセンター（センター長：山口 克彦、以下「福島大学」）[3]との三者連携協定に基づき、福島大学の学生（主に食農学類）を対象とした「高度IT人材育成インターンシッププログラム」を開催いたします。



本インターンシップは、ORENDA WORLDが葛尾村に建設を進めている高度DX人材育成データセンター「葛尾デジタルイノベーションLAB」[4]の操業開始（2026年6月末予定）に先立ち、最先端の「AI技術」と「地方創生」を融合させた実践的な学びの場を提供するものです。学生たちは、葛尾村で実際に稼働しているスマート農業や畜産AI分析、そしてAI伴走型実装サービス「A.I.KEN（アイケン）」[5]を通じたAI教育事業を体感的に学び、地域課題の解決に向けたAI×地方創生のリアルなプロセスを経験します。実施の詳細については、今後三者で協議を進めて参ります。

■ 本インターンシップ実施の背景と目的

ORENDA WORLD、葛尾村、福島大学は、2024年9月に復興創生人材およびAI人材の育成に関する三者連携協定を締結いたしました[6]。その後、2025年5月には、地域課題解決と人材育成を両立するプログラム「葛尾未来デザイン塾」が福島大学の正規授業科目（2単位）として認定されるなど、産学官連携による高度IT教育の基盤を構築してきました[7]。

今回のインターンシップは、これまでの教育連携を一歩進め、「データセンター×地方創生」の先進事例として、学生に現場での圧倒的な「実体験」を提供することを目的としています。葛尾村は、東日本大震災からの復興を進める一方で、一次産業の担い手不足などの課題を抱えています。ここにORENDA WORLDが持つAI・CG技術と、福島大学の知見、そして葛尾村のフィールドを掛け合わせることで、地域に根ざした持続可能なデジタルイノベーションモデルを体現します。

■ インターンシッププログラム全体像

■ インターンシッププログラムの「3つのコア体験」

三者連携協定（2024年9月締結）に基づき、福島大学（教育機関）・ORENDA WORLD（受け入れ企業）・葛尾村／葛尾デジタルイノベーションLAB（実地フィールド）が一体となって高度IT人材育成プログラムを推進する。

本プログラムは、単なる座学やオフィスでのワークにとどまらず、葛尾村の現場に深く入り込む「実践型」のカリキュラムとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101429/table/103_1_87fe8ea57bde3fbcad6d410dae06740a.jpg?v=202606151151 ]1. 葛尾村で働くプロの指導のもとで行う「畜産AI分析」

ORENDA WORLDはすでに葛尾村において、地域の畜産・農業従事者を自社社員として直接採用し、一次産業の現場と先端技術を直結させる取り組みを進めています。インターン生は、これら現場のプロフェッショナルおよびAIエンジニアの指導のもと、家畜の行動分析や健康管理を行うAIシステムのデータ収集・解析に携わります。

2. アグリテックの最前線「スマート農業」

ハウス内センサーを活用した農業IoTシステム「みまもりファーム」[8]などを用いて、温度・湿度・日射量などのデータをAIがどのように分析し、収量向上や作業効率化に結びつけるのかを、実際の圃場での作業を通して学びます。

3. AIを社会に定着させる「A.I.KEN」の実践

中小企業や自治体へのAI導入を“導入→定着→自走”で成功に導く伴走型サービス「A.I.KEN」[5]のノウハウを学びます。学生自身が「AIを普及させるプロデューサー」となり、地域社会や教育現場へのAI教育プログラムを実践します。

■ 「データセンター×地方創生」が描く福島の未来

葛尾村に誕生する「葛尾デジタルイノベーションLAB」は、最大800台のAI用GPU（H200等）を収容可能な、日本最大級の補助金を得て設立される高度DX人材育成データセンターです[4]。

山間部に位置し、豊富な水と冷涼な気候、強固な地盤を持つ葛尾村は、データセンターの適地でもあります[4]。

このデータセンターは、単なるデータの保管庫ではありません。

- 「最先端のコンピューティングパワー」- 「地域一次産業の現場（スマート農業・畜産AI）」- 「若者が集まり学ぶデジタルコミュニティスペース」

これらが三位一体となって機能する、世界でも類を見ない「地方創生型データセンター」です。本インターンシップを通じて、学生たちはこの最先端インフラをフルに活用し、福島から世界へ発信できるイノベーションの当事者となります。

■ 関係者からのコメント

株式会社ORENDA WORLD 代表取締役 澁谷 陽史

「葛尾村でのデータセンター操業を控える今、福島大学の学生の皆さんにこの地でインターンシップを提供できることを大変嬉しく思います。私たちが葛尾村で直接雇用している畜産・農業のプロフェッショナルたちと、AIエンジニアがタッグを組んだ現場は、まさに『AI×地方創生』の最前線です。最先端のAI技術を学ぶだけでなく、それがどのように地域を豊かにし、人々の暮らしを変えていくのかを、肌で感じていただきたいと考えています。ここから、未来の日本のDXを牽引する高度IT人材が育つことを確信しています。」

福島大学食農学類 教授 小山 良太 氏

「福島の農業・畜産が抱える担い手不足や高齢化といった構造的課題を解決するうえで、AIをはじめとするデジタル技術の実装は今や不可欠です。今回のインターンシップは、食農学類の学生が農業経済・地域経済の視点を持ちながら、ORENDA WORLDの最先端AI技術を葛尾村の現場で直接体験できる、まさに理想的な産学官連携の形です。東日本大震災・原発事故からの復興を歩む葛尾村の地で、学生たちが『AI×一次産業』の可能性を自らの手で切り拓いていくことを大いに期待しています。ここから生まれる知見と人材が、福島の農業復興と地方創生の新たなモデルになると確信しています。」

■ 参画機関・企業概要

【株式会社ORENDA WORLD】

会社名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設立：2015年7月

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山5階

代表者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容：AIソリューション事業、ゲーム・エンタメ事業、高度IT人材育成事業、地方創生事業

URL：https://orenda.co.jp [1]

【葛尾村】

自治体名：葛尾村

所在地：〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

代表者：村長 篠木 弘

URL：https://www.katsurao.org [2]

【福島大学地域未来デザインセンター】

機関名：福島大学地域未来デザインセンター

設立：2022年4月

所在地：〒960-1296 福島県福島市金谷川1

代表者：センター長 山口 克彦

URL：https://cfdc.net.fukushima-u.ac.jp [3]

■ References

[1] 株式会社ORENDA WORLD 公式サイト

[2] 葛尾村 公式サイト

[3] 福島大学地域未来デザインセンター 公式サイト

[4] ORENDA WORLD 葛尾村特設ページ

[5] AI伴走型実装サービス「A.I.KEN」プレスリリース

[6] ORENDA WORLD、福島大学、葛尾村と三者連携協定を締結

[7] 「葛尾未来デザイン塾」福島大学の授業科目として正式認定

[8] ORENDA WORLD、農業IoT「みまもりファーム」プレスリリース