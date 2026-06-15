物件持ち込み型・個別伴走プログラム「民間不動産再生コース」を私立リノベ学園が開講

株式会社らいおん建築事務所

■ NEW PROGRAM ／ REAL ESTATE REGENERATION COURSE

私立リノベ学園（運営：株式会社らいおん建築事務所／東京都豊島区）は、 2026年6月15日、遊休不動産の活用を学ぶ「民間不動産再生コース」を開講します。本コースは、受講生が実際に活用したい遊休不動産（空き家・空き店舗・空きビル）を持ち込み、専門家チームの個別伴走のもとで事業計画をかたちにする、これまでにない実践型プログラムです。

-開講の背景

全国で空き家・空き店舗・空きビルが増え続ける一方、「活用したいが、何から手をつければよいか分からない」という所有者・事業者の声は少なくありません。本コースは、一般的な座学ではなく、自分の物件を題材に、調査から事業計画づくりまでを伴走で進めることができる場を提供します。

-民間不動産再生コースの特徴

1. 実際の物件を使った実践型プログラム

受講者自身が活用を検討している物件を持ち込み、初回ヒアリングから全12回のセッションを通じて、事業計画を具体化していきます。

調査・分析から事業スキームの設計、収支計画の作成、実行体制の構築まで、一連のプロセスを体系的に学ぶことができます。

2. 専門家チームによる伴走支援

本コースでは、以下の専門チームが受講者をサポートします。

GM（統括責任者）：全体方針の設計および重要局面でのレビュープロフェッショナル：建築・デザイン・不動産・金融など各専門分野からの助言メンター：進行管理、課題整理、事業計画作成の伴走支援事務局：運営および各種調整業務

3. 実行可能な事業計画の作成

受講終了時には、ステークホルダーへ説明できるレベルの事業計画書の完成を目指します。

作成する内容は以下を含みます。

物件概要エリア分析ターゲット設定活用コンセプト事業スキーム投資計画・収支計画実行スケジュール90日間アクションプラン

オーナーや金融機関、行政、協力事業者などへの説明資料として活用できる内容を目指します。

-開講概要

【コース名】

民間不動産再生コース

【開講日】

2026年6月15日より申込受付開始

【実施形式】

個別伴走型（全12回）

※初回ヒアリング後、オンライン・対面を組み合わせて実施

【定員】

最大20名（予定）

【受講料】

330,000円（税込）

【対象者】

・空き家や空き店舗の活用を検討している方

・不動産オーナー地域活性化に取り組む事業者

・リノベーション事業を学びたい方不動産活用の事業計画を作成したい方

私立リノベ学園について・会社概要

私立リノベ学園は、「学びながら実践する」をコンセプトに、リノベーションや不動産活用を通じた地域・建物の再生を学ぶ教育プログラムです。

運営元である株式会社らいおん建築事務所は、2012年の設立以来、建築設計・リノベーション・まちづくり事業を展開しています。

会社名：株式会社らいおん建築事務所

所在地：東京都豊島区高田1-11-14

運営スクール：私立リノベ学園

お問い合わせ先

株式会社らいおん建築事務所

担当：増田

TEL：03-5904-9605

MAIL：kyoumu@renova-gakuen.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d136157-7-af5403b4c4215975ce7662fdc678fb51.pdf