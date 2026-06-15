【予約開始】総フォロワー数397万人超えの大人気YouTuber「ウォーターチャレンジ」の最新刊が登場！科学の面白さが学べる『ふしぎすぎてすまない！ すまない先生の科学教室』が7月22日（水）発売！

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株式会社西東社


●すまない先生と一緒に科学の不思議を体験！


総フォロワー数397万人超え！ 子どもにも大人気のYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の書籍第3弾が登場！ 今作では、すまない先生とすまないスクールのメンバーが、科学にまつわる面白い話を体当たりで体験します。



「火事場の馬鹿力って本当にある？」


「コウモリは『音』でまわりを見ている？」


「バケツの水はぐるぐる回すとこぼれない？」


……など、ゆかいで不思議な話をきっかけに、理科や科学の知識を楽しく学べます。








すまない先生たちの掛け合いを楽しみながら、科学の世界に飛び込もう！


●全国書店＆Amazonだけの限定特典も！


全国の対象書店店舗で購入された方には、特典として限定ポストカードをプレゼントするキャンペーンも実施！


※対象店舗は後日お知らせいたします。




さらに、全国の紀伊國屋書店グループ、未来屋書店、Amazonで購入された方には、限定特典のクリアカードをプレゼントします！






●「すまない先生」「ウォーターチャレンジ」とは？

本書に登場する「すまない先生」は、大人気ゲーム『マインクラフト』の舞台を中心に、さまざまな企画を配信するYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の看板キャラクター。「すまなーーーーい！」というセリフがお決まりで、「すまないスクール」の個性的なメンバーたちとくり広げる冒険やギャグ展開が子どもたちに大人気です。



●西東社の「すまない先生」シリーズ



■タイトル：おもしろすぎてすまない！ すまない先生なぞなぞ


■著：ウォーターチャレンジ


■発行元：株式会社西東社


■価格：1,320円（本体1,200円＋税）


■判型・ページ数：B6判／160ページ


■ISBN：9784791634354






■タイトル：危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室


■著：ウォーターチャレンジ


■監修：大渕希郷


■発行元：株式会社西東社


■価格：定価1,518円（1,380円 + 税）


■判型・ページ数：A5判／160ページ


■ISBN：9784791634989





【本書概要】


■タイトル：ふしぎすぎてすまない！　すまない先生の科学教室


■著：ウォーターチャレンジ


■監修：川村康文、小林尚美


■発行元：株式会社西東社


■発売日：2026年7月22日（水）


■価格：定価1,320円（1,200円 + 税）


■判型・ページ数：B6／160ページ


■ISBN：9784791635344



【販売ページ】


■Amazon（通常版）： https://www.amazon.co.jp/dp/4791635345


■Amazon（特典版）： https://www.amazon.co.jp/dp/4791635736


■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18674124



【会社概要】


商号　　 ： 株式会社西東社


代表者　 ： 代表取締役　若松和紀


所在地　 ： 〒113-0034　東京都文京区湯島2-3-13


事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売


URL　　 ： https://www.seitosha.co.jp/



【会社概要】


商号　　 ： 株式会社西東社


代表者　 ： 代表取締役　若松和紀


所在地　 ： 〒113-0034　東京都文京区湯島2-3-13


事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売


URL　　 ： https://www.seitosha.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社


担当者名：小林


TEL：03-5800-3120


Email：media@seitosha.co.jp