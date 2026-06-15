【予約開始】総フォロワー数397万人超えの大人気YouTuber「ウォーターチャレンジ」の最新刊が登場！科学の面白さが学べる『ふしぎすぎてすまない！ すまない先生の科学教室』が7月22日（水）発売！
●すまない先生と一緒に科学の不思議を体験！
総フォロワー数397万人超え！ 子どもにも大人気のYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の書籍第3弾が登場！ 今作では、すまない先生とすまないスクールのメンバーが、科学にまつわる面白い話を体当たりで体験します。
「火事場の馬鹿力って本当にある？」
「コウモリは『音』でまわりを見ている？」
「バケツの水はぐるぐる回すとこぼれない？」
……など、ゆかいで不思議な話をきっかけに、理科や科学の知識を楽しく学べます。
すまない先生たちの掛け合いを楽しみながら、科学の世界に飛び込もう！
●全国書店＆Amazonだけの限定特典も！
全国の対象書店店舗で購入された方には、特典として限定ポストカードをプレゼントするキャンペーンも実施！
※対象店舗は後日お知らせいたします。
さらに、全国の紀伊國屋書店グループ、未来屋書店、Amazonで購入された方には、限定特典のクリアカードをプレゼントします！
●「すまない先生」「ウォーターチャレンジ」とは？
本書に登場する「すまない先生」は、大人気ゲーム『マインクラフト』の舞台を中心に、さまざまな企画を配信するYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の看板キャラクター。「すまなーーーーい！」というセリフがお決まりで、「すまないスクール」の個性的なメンバーたちとくり広げる冒険やギャグ展開が子どもたちに大人気です。
●西東社の「すまない先生」シリーズ
■タイトル：おもしろすぎてすまない！ すまない先生なぞなぞ
■著：ウォーターチャレンジ
■発行元：株式会社西東社
■価格：1,320円（本体1,200円＋税）
■判型・ページ数：B6判／160ページ
■ISBN：9784791634354
■タイトル：危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室
■著：ウォーターチャレンジ
■監修：大渕希郷
■発行元：株式会社西東社
■価格：定価1,518円（1,380円 + 税）
■判型・ページ数：A5判／160ページ
■ISBN：9784791634989
【本書概要】
■タイトル：ふしぎすぎてすまない！ すまない先生の科学教室
■著：ウォーターチャレンジ
■監修：川村康文、小林尚美
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年7月22日（水）
■価格：定価1,320円（1,200円 + 税）
■判型・ページ数：B6／160ページ
■ISBN：9784791635344
【販売ページ】
■Amazon（通常版）： https://www.amazon.co.jp/dp/4791635345
■Amazon（特典版）： https://www.amazon.co.jp/dp/4791635736
■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18674124
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
【会社概要】
商号 ： 株式会社西東社
代表者 ： 代表取締役 若松和紀
所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13
事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売
URL ： https://www.seitosha.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社西東社
担当者名：小林
TEL：03-5800-3120
Email：media@seitosha.co.jp