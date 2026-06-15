【焼肉の和民】学生さんを応援！大好評の「学割食べホ」が毎日いつでも2,500円（税込）にパワーアップ！6月10日（水）より価格改定を実施

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が全国で展開する、高品質な焼肉をリーズナブルな価格で提供する「焼肉の和民」は、学生を対象とした人気メニュー「学割食べホ」の価格を、2026年6月10日（水）より従来の2,800円（税込）から2,500円（税込）へと値下げ改定いたしました。

相次ぐ物価高騰が続く中、学業やサークル、アルバイトに励む学生の皆様に「お金を気にせず、お腹いっぱいに美味しいお肉を食べて元気に笑顔になってほしい」という想いから、今回の値下げを断行いたしました。土日祝日を含む「毎日いつでも」同価格で、高品質な焼肉エンターテインメントを提供いたします。

https://yakiniku-watami.com/

『学割食べホ』リニューアル概要

◆対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

◆改定日：2026年6月10日（水）より実施中

◆店舗情報：https://yakiniku-watami.com/shop/

◆価格改定： ソフトドリンク飲み放題付き学割食べホ

旧価格：2,800円（税込） ⇒ 新価格：2,500円（税込）

アルコール飲み放題付き

旧価格：3,600円（税込） ⇒ 新価格：3,300円（税込）

※20歳未満の方の飲酒は固くお断りいたします。

◆コース内容：70品・90分間 焼肉食べ放題 ＆ ドリンク飲み放題（15分前ラストオーダー）

◆対象者条件：グループ内の全員が学生である場合のみ対象となります。

※入店時に必ず学生証のご提示をお願いいたします。

◆利用方法・注意点：入店時に学生証をご提示ください。

他のクーポン券や割引券との併用はできません。

背徳TKM背徳マシマシ豚カルビチキンマルゲリータ

トッキュウレーン『焼肉の和民』について

看板商品である希少部位プレートフィンガーを使用した「ワタミカルビ」や店舗で手切りする鮮度抜群の「ハラミ」といった王道の焼肉メニューや、バラエティ豊かなサイドメニュー、ビール、ハイボールなど豊富なアルコールメニューを取り揃え、『もっと気軽に、もっと楽しく、美味い焼肉が食べたい！だから今日は焼肉にしよう』と、ひとりでも多くのお客様に「焼肉」時間を楽しみ尽くしていただきたいという思いで、焼肉食べ放題プランや飲み放題プランをはじめ、「焼肉定食ランチ」や「学割プラン」、「ちょい飲み焼肉セット」「ひとり焼肉」など、多様化するお客様の様々なニーズにお応えし「安くて美味しい和民」へ挑戦し続けます。

メニュー情報：https://yakiniku-watami.com/alacarte/

◆特急レーンや配膳ロボットの活用

商品は”特急レーン”や“料理配膳ロボット”を活用してご提供することで、お客様の従業員との接触率を低減させ、安心の食空間提供に努めております。※特急レーンや料理配膳ロボットの配備は店舗により異なります。

◆店内換気を強化

最新の排煙・空調設備を導入しています。３分に１回、店内の空気の完全入替えを行っており、安全安心な空間でお食事をお楽しみいただけます。

背徳TKM和民の盛岡冷麺焼肉専用キャベツサラダ豊富なアルコールメニュー

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/