“フェムケアの第一歩”を応援！デリケートゾーンソープ モニターキャンペーンを開催

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開するフェムケアブランド「fuwari（フワリ）」は、2026年6月15日（月）より、Instagram公式アカウントにて「fuwari デリケートゾーンソープ モニターキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、フェムケアに興味はあるものの「何から始めればよいかわからない」と感じている方に向けて、毎日のバスタイムで取り入れやすい“洗うケア”を提案。抽選で10名様に「fuwari デリケートゾーンソープ」をプレゼントいたします。

キャンペーン実施の背景

近年、女性の健康やライフスタイルへの関心の高まりとともに、「フェムケア」という言葉を目にする機会が増えています。

しかしその一方で、フェムケアに関心を持ちながらも、実際にケアを始めるきっかけがないという方も少なくありません。

・ムレやニオイが気になる

・乾燥やかゆみが気になる

・フェムケアに興味はあるが何から始めればよいかわからない

こうした声を受け、fuwariではフェムケアを特別なものではなく、毎日の生活の中で自然に取り入れられるセルフケア習慣として提案したいと考えています。

モニター商品について

fuwari リッチ泡ソープは、デリケートな肌をやさしく洗い上げる泡タイプのソープです。

植物由来の洗浄成分を配合し、必要なうるおいを守りながらすっきりと洗浄。さらに発酵美容成分（保湿成分）を配合し、毎日のセルフケア時間を心地よくサポートします。

毎日使うものだからこそ、続けやすさとやさしい使用感にこだわりました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：fuwari デリケートゾーンソープ モニターキャンペーン

プレゼント内容：fuwari リッチ泡ソープ（150mL）

応募条件：

・20歳以上の女性

・商品到着後日14日後に「商品使用後のアンケート」にご回答いただける方

当選人数：10名様

応募期間：2026年6月15日（月）～6月22日（月）

応募方法：

１. fuwari公式Instagram（@fuwari_fem）をフォロー

２. 対象投稿に「いいね」

３. コメント投稿または保存で当選確率アップ

※対象投稿は6月15日（月）20時頃に公開予定です。

当選発表：当選者の方へInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

fuwariについて

fuwariは「からだ こころ ふわり」をコンセプトに、エビデンスや植物のチカラ、専門医の知見を取り入れながら、女性の悩みに寄り添うものづくりを行うフェムケアブランドです。

年齢とともに変化する身体や心に寄り添い、日常の中で無理なく取り入れられるセルフケアを提案しています。そうした小さな積み重ねが、心と体のバランスを整え、日々の心地よさにつながると考えています。

女性がいつまでも、 からだもこころも “ふわり” と軽やかに 過ごせるように。

ライフステージの変化の中でも、自分をいたわる選択肢を届けていきます。

公式HP：https://fuwari-care.jp/

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/







