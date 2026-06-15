七五三で最も重視されるのは「家族の思い出」36.1％｜ご祈祷・写真撮影を上回る結果に【保護者100人調査】

株式会社LIN

着物レンタルマイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三で最も重視したこと」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、「家族の思い出づくり」が36.1％で最多となり、「ご祈祷」「写真撮影」を上回る結果となりました。

かつては神社への参拝やご祈祷が中心と考えられていた七五三ですが、近年では家族の時間や思い出を大切にする価値観が広がっていることがうかがえます。

■調査結果｜七五三で最も重視されるのは「家族の思い出」

「ご祈祷」や「写真撮影」を上回り、「家族の思い出」が最も多く選ばれています。

■七五三の価値観は変化している

七五三は子どもの健やかな成長を願う日本の伝統行事です。

しかし近年では、

・家族写真を残す

・祖父母と過ごす

・子どもの成長を振り返る

といった「家族イベント」としての側面が強くなっています。

今回の調査結果からも、七五三を単なる儀式としてではなく、家族の大切な思い出づくりの機会として捉える家庭が増えていることが分かります。

■専門店の視点｜写真だけではなく「体験」を残す七五三へ

レンタル衣裳マイセレクトでは、近年の七五三利用者から

「写真が残ればよいというより、家族で過ごした時間そのものが思い出になった」

という声をいただく機会が増えています。

七五三は着物姿を写真に残すだけではなく、神社参拝や家族との時間を共有することで、より特別な思い出になります。

今回の調査結果は、そのような価値観の変化を裏付けるものと考えています。

■関連ページ

七五三レンタル特集

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七五三に関する読み物一覧

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調査概要

調査対象：七五三を経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月8日

調査主体：株式会社LIN

◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日