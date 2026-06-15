8月9日に高知県高知市で開催される「第76回 高知市納涼花火大会」に協賛決定

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・2026年8月9日（日）に高知県高知市で開催される「第76回 高知市納涼花火大会」に協賛

・「高知市納涼花火大会」は鏡川河畔を舞台に毎年夏に開催される西日本有数の花火大会で、「よさこい祭り」のオープニングを飾る行事として親しまれており、今年で76回目の開催となる

・地域の発展に向けた花火大会の支援は2023年から実施しており、本協賛で7度目

高知市広聴広報課から画像提供

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、2026年8月9日（日）に高知県高知市で開催される「第76回 高知市納涼花火大会」への協賛を決定しました。「高知市納涼花火大会」は鏡川河畔を舞台に高知の夏を告げる花火大会として親しまれており、今年で76回目を迎えます。

「高知市納涼花火大会」について

「高知市納涼花火大会」は高知県高知市の鏡川河畔（みどりの広場）を会場に、毎年夏に開催される花火大会です。スターマインや仕掛け花火など約4000発が打ち上げられ、高低差のある4カ所から打ち上げられる花火の立体感と周りの山に響く音の臨場感は、西日本有数の市民の花火大会との評価を受けています。高知の夏の風物詩として、また高知三大祭りの一つ「よさこい祭り」のオープニングを飾る行事として、地元市民や多くの観光客に親しまれています。

協賛の背景

当社が運営する不動産投資プラットフォーム「楽待」には、47都道府県の物件情報が掲載され、日頃より全国の不動産会社様とお取引をしております。地域の皆様に支えられて事業を展開している企業として、地域の発展に寄与することは社会的責務の一つであると考えています。

多くの方々に愛される「花火大会」は、地域の観光振興やコミュニティの結束を生む大切な文化です。一方で、協賛企業の減少や運営費の高騰などを背景に開催が難しくなっているケースも報じられています。

そこで当社では、地域文化の継承と発展に貢献したいと思い、2023年から各地の花火大会を継続的に支援しています。これまで熊本県「やつしろ全国花火競技大会」、神奈川県「よこすか開国花火大会」、宮崎県「みやざき納涼花火大会」、徳島県「にし阿波の花火」、青森県「古都ひろさき花火の集い」、埼玉県「戸田橋花火大会」への協賛を実施してまいりました。

「高知市納涼花火大会」開催概要

日時 ：2026年8月9日（日）19:45～21:00

※荒天時は2026年8月13日（木）同時刻に延期（13日も荒天の場合は中止）

会場 ：高知県高知市 鏡川河畔（みどりの広場）

観覧 ：全席有料（チケットをお持ちの方のみ入場可）

主催 ：公益社団法人高知市観光協会

問合先：公益社団法人高知市観光協会

大会公式サイト：https://welcome-kochi.jp/event/hanabi/index.html

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営