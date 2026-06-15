Samsung Galaxyユーザーのリアルな声を届ける世界的プロジェクト「Voices of Galaxy」　Galaxyユーザーのカズレーザー(メイプル超合金)起用第三弾Web CM本日公開

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、情熱、創造性、決意、テクノロジーを通して、自分自身の生活や地域社会、そして自分を取り巻く世界に良い影響を与えているSamsung Galaxyユーザーにスポットライトを当てたグローバルプロジェクト「Voices of Galaxy」を日本で展開しています。今回は、第三弾としてSamsung Galaxy歴6年のリアルユーザーであるカズレーザー（メイプル超合金）さんを起用し、折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」のWeb CMを本日より公開いたします。

■新CM内容

本プロジェクトの第三弾では、実際にSamsung Galaxyスマートフォンを6年間ご使用いただいているカズレーザー（メイプル超合金）さんのリアルな目線と折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」の利用者から集まった1,312人ものユーザーレビューとを照らし合わせ、「Samsung Galaxy Z Fold7」がもたらす革新的な利便性と魅力を、『折りたたみスマホならSamsung Galaxy』というキャッチコピーで表現しています。

新WEBCM「Voices of Galaxy カズレーザー篇 薄くて軽い大画面 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」、「Voices of Galaxy カズレーザー篇 マルチタスク 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」、「Voices of Galaxy カズレーザー篇 高性能カメラ 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」の3篇に加え、これらをまとめた長編「Voices of Galaxy カズレーザー篇 折りたたみスマホの先駆者| Galaxy Z Fold7 | Samsung」の計4本を公開します。

「大画面だから細かい文字も読みやすい」と快適な読書体験や圧倒的な薄さに共感する様子や、マルチウィンドウを活用して「資料を読みながら別画面でAIを開いて調べ物」をして仕事を効率的に進める様子が描かれるなど、日常のひとコマをより自由でクリエイティブに広げていくSamsung Galaxyの折りたたみスマートフォンならではの特徴を動画に収めています。

●「Voices of Galaxy カズレーザー篇 薄くて軽い大画面 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」

7世代にわたって磨き上げられたSamsung Galaxyの技術が詰まった折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」。大画面による圧倒的な没入感と、極限まで追求された薄さ・軽さが最大の特徴です。開けば細かい文字も読みやすい大画面でありながら、折りたためばポケットにすっぽり収まる高い携帯性を兼ね備え、日常のあらゆるシーンにシームレスに溶け込みます。

「Voices of Galaxy カズレーザー篇 薄くて軽い大画面 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」では、集まったユーザーの声から「旅をする仕事でタブレットが不要になった」という声を紹介。カズレーザー（メイプル超合金）さんも「めっちゃ分かる。大画面だから細かい文字読みやすいですね」と絶賛します。さらに、「軽くて薄いは正義」というユーザーレビューに対しては、「異議なし」と深く共感するように、スーツのポケットに端末を2台忍ばせ「もう1個あっても気づかないでしょ」とユーモアたっぷりに極限の薄さを伝えています。

URL：https://youtu.be/rI5FBZYbioo

●「Voices of Galaxy カズレーザー篇 マルチタスク 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」

現代のスマートフォンには、複数の情報を同時に処理する高度な能力が求められる中、「Samsung Galaxy Z Fold7」は、PCを広げるまでもない作業がこの1台で完結する直感的なマルチタスクが可能。画面を分割して複数のアプリを同時に操作できることで、スマートフォンでの作業の自由度が進化し、ユーザーのスキマ時間を有効活用できます。

「Voices of Galaxy カズレーザー篇 マルチタスク 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」では、ユーザーから寄せられた「論文読みながらAIに聞きながら勉強」という声に対し、カズレーザー（メイプル超合金）さんも「資料読みながら別画面でAI開いて調べ物したりしますけど、タイパが3倍は違いますね」と深く共感する様子が描かれます。さらに「私も真面目な調べ物しながらゲームで遊んだりしちゃいますね」とご自身ならではのユニークな活用法も明かし、さまざまな作業を同時にこなせることでスマートフォンの「自由度が進化する」と、その便利さを絶賛。仕事や勉強、情報収集、エンタメまでを1台の画面上で行うことできる「Samsung Galaxy Z Fold7」のマルチタスク性能を通じて、スマートフォンでの作業効率と使い方の自由度が大きく広がることを伝えています。

URL：https://youtu.be/mw2iOY0kslQ

●「Voices of Galaxy カズレーザー篇 高性能カメラ 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」

スマートフォンで高画質な写真や動画を残したいというニーズに対し、「Samsung Galaxy Z Fold7」は約2億画素の超高画質カメラを搭載しています。日常のふとした瞬間から天体観測まで、あらゆるシーンのディテールを美しく切り取り、写真体験を根本から覆します。

「Voices of Galaxy カズレーザー篇 高性能カメラ 30秒| Galaxy Z Fold7 | Samsung」では、その圧倒的なカメラ性能にフォーカスし、「スマホなのにこの画質は信じられないでしょう」と語るカズレーザーさん（メイプル超合金）は、ワンちゃんの写真をピンチアウトし「毛の1本1本まで見える。これが2億画素ですよ」と驚愕しながらも大興奮する姿が収められています。カズレーザー（メイプル超合金）さんの驚きのリアクションを通じて、「Samsung Galaxy Z Fold7」がスマートフォンのカメラとは思えないほど細部まで鮮明に写し出し、日常の一瞬をより美しく、印象的に残せる存在であることを伝えています。

URL：https://youtu.be/iPVE5wJ38EM

●長編「Voices of Galaxy カズレーザー篇 折りたたみスマホの先駆者| Galaxy Z Fold7 | Samsung」

URL：https://youtu.be/LAXmt96e1xc

■新Web CM公開先

2026年6月15日（月）0時より下記媒体にて、順次公開いたします。

１.Samsung Japan公式YouTube (https://youtube.com/@samsungjpn)

２.Samsung Japan公式Instagram (@samsungjpn(https://www.instagram.com/samsungjpn/))

■撮影エピソード

●大迫力の3画面LEDセット

スタジオには大迫力の3画面LEDが組まれ、壁一面に無数のユーザーレビューの文字が流れる圧巻のセットで撮影が行われました。カズレーザー（メイプル超合金）さんも、集まったレビューの圧倒的な量に驚きの表情を見せていました。

●長年のGalaxyユーザーとしてのリアルな声

実際に6年間 Samsung Galaxyを愛用されているカズレーザー（メイプル超合金）さん。最新の「Samsung Galaxy Z Fold7」に乗り換えてからも日々驚きながら使っていただいているとのことで、本体の薄さを訴求するシーンでの「もう1個あっても気づかないでしょ」というセリフは、カズレーザー（メイプル超合金）さんご自身のアドリブから生まれました。

■折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」製品概要

「Samsung Galaxy Z Fold7」は2025年8月1日に発売したAI搭載の最新折りたたみスマートフォンです。「Samsung Galaxy Z Fold7」は従来のバータイプスマートフォンの携帯性や操作感と、折りたたみスマートフォンならではの大画面による高い生産性の両方を1台に求めるユーザーのために設計されましたより広くなったカバー画面により、折りたたんだ状態でも快適な情報検索や閲覧が可能です。さらに、開けば大画面での動画視聴や読書、資料確認、マルチタスク操作などを快適に行うことができ、仕事・学習・エンタメ・撮影まで、日常のあらゆるシーンをスマートにサポートします。

「Samsung Galaxy Z Fold7」の詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/

■カズレーザー（メイプル超合金）さん プロフィール

1984年7月4日生まれ、埼玉県出身。同志社大学卒業。2012年に安藤なつと共にお笑いコンビ「メイプル超合金」を結成。赤い服と金髪がトレードマーク。豊富な知識を活かし、数多くのクイズ番組で活躍するほか、情報番組のコメンテーターやMCなど、幅広いジャンルでマルチな才能を発揮している。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。