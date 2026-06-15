2025年度『第８回 食文化アワード』決定！

株式会社 食文化

食品のインターネット販売を主としてビジネスを展開する株式会社 食文化(東京都港区東麻布、代表：萩原 章史)は2026年６月、運営するECサイト『豊洲市場ドットコム』『うまいもんドットコム』等において、2025年４月１日から2026年３月31日までの売上高、注文数、お客様の声、成長率、商品の魅力等を総合的に評価し、貢献された産地や加盟店、パートナー企業に対して『第８回 食文化アワード』と題し表彰を行いました。

第８回 食文化アワード 年間大賞は、大田市場の仲卸 株式会社 神田万彦様

2025年度 年間大賞『株式会社 神田万彦』

品質への妥協なき姿勢と確かな目利きにより、希少品種ほかグレードの高いものを数多くそろえてくださり、多くのお客様へ旬の果物の魅力を届けることができました。

参考 旬のフルーツ特集｜豊洲市場ドットコム https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/179

左 食文化 取締役 井上真一・右 神田万彦 取締役 青木團さん凄腕生産者賞『岸田果樹園』

みかん、しらぬひ、なつみなど、品質の良い柑橘は毎年、購入される方も多く、常連のお客様が当店で買い物を楽しむ上でも岸田さんのみかんはなくてはならない存在です。

参考 岸田果樹園の温故蜜柑 おんこみかん と柑橘｜豊洲市場ドットコム https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/1131

特選魚 提案賞『有限会社 藤田水産』

当社の運営サイトのお客様が喜びそうだ、と年間を通して巨大クエや、希少なハタ類、無凍結のミンク鯨など、一般には入手困難な旬の魚を提案し続けてくださいました。

中央 藤田水産 藤田社長

参考 豊洲きょう着く便｜豊洲市場ドットコム https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/7

手仕事賞『山米鮮魚』

ヒット商品となったセコガニの甲羅盛りは、約六千六百個もの注文をいただきました。ひとつひとつ丁寧な手仕事は、まさに称賛に値します。

参考 子持ち蟹 甲羅盛り｜豊洲市場ドットコム https://www.tsukijiichiba.com/user/product/39303

行政プロジェクト賞『Regalez-Vous レガレヴ』

多くのファンを魅了するフランス菓子のほか、沖縄県の黒糖プロジェクトでは素敵なオリジナル品を企画・製造してくださいました。

レガレヴ オーナーシェフ 佐藤亮太郎さん

参考 沖縄の黒糖サブレのガナッシュサンド｜うまいもんドットコム https://www.umai-mon.com/user/collection/635

行政プロジェクト賞『フェルダーシェフ／Mehl』

多くのファンを魅了するドイツ菓子やパンのほか、沖縄県の黒糖プロジェクトでは素敵なオリジナル品を企画・製造してくださいました。

参考 沖縄黒糖のブッターシュタンゲン｜うまいもんドットコム https://www.umai-mon.com/user/collection/530

左から今田さん、オーナーシェフ田頭享さん、松尾さんMehl製造責任者 岡田茂樹さんコラボレーション賞『インド・パキスタン料理専門 デリー』

行政案件をはじめ、日本の畜産を応援する数々の特別プロジェクトでご協力をいただきました。

左からデリー4代目 田中源吾さん、田中源さん

参考 カレーとインド・パキスタン料理専門店 デリー｜うまいもんドットコム https://www.umai-mon.com/user/collection/207

『食文化アワード』は今後も継続的に実施していきます。様々な取り組みを通して、産地や加盟店様の発展はもちろん、これまで以上に全国各地の食文化の伝承と発展につながればと考えております。

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/