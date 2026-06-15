香港から届いた、ダブル85周年の記念ボトル。Bruce Lee Club × CAMEL「116 BruceLee」、日本初販売。

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try合同会社（神奈川県横浜市、代表：稲田 理恵子）は、香港ブランドCAMELの日本正規総代理店として、Bruce Lee Club × CAMEL コラボレーションモデル「116 BruceLee」を、2026年6月15日よりCAMEL日本公式オンラインストア（madebycamel.jp）にて正式発売開始しました。

■ 「ダブル85周年」という、一度限りの必然

Bruce Lee（ブルース・リー）生誕85周年。そして、1940年創業のCAMELブランド誕生85周年。ふたつの85年が重なったこの年、Bruce Lee Club と CAMEL は共同でコラボレーションモデルの制作を決定しました。どちらの節目も、次に訪れるのは100周年--このボトルは、二度と訪れない時間軸の交点に生まれた一本です。

■ 黄色いトラックスーツ--「死亡遊戯」が纏った伝説のコスチューム

ボトルに描かれているのは、香港のイラストレーター Man Tsang（Man僧）による描き下ろしアートワーク。Bruce Lee（ブルース・リー）が映画「死亡遊戯」（1978年）で着用した黄色いトラックスーツ姿を、力強いラインと躍動する筆致で描き出しています。このコスチュームは世界中の映画ファンに記憶され、Bruce Lee のアイコンのひとつとなりました。

Man Tsang は2024年、香港人として初めてDisney公式の『Star Wars』コミックカバーを担当した、いま世界が注目する気鋭のアーティストです。

■ 「Be Water」の哲学を、ガラスの内瓶に

「Be Water, my friend.」--水のように形を変え、岩をも穿つ。Bruce Lee（ブルース・リー）が語り続けたこの言葉は、液体をそのまま受け入れるガラスの内瓶と、静かに響き合います。CAMELは1940年代の創業以来、ガラス内瓶にこだわり続けてきました。飲みものが金属に触れにくいため、コーヒーや紅茶の香りと味わいを本来のまま楽しむことができます。

Bruce Lee の哲学とCAMELのガラス内瓶が交わる場所について、Journal記事「水になれ。--Bruce Lee が遺した言葉と、一杯のお茶。」で詳しく綴っています。

https://madebycamel.jp/blogs/journal/bruce-lee-be-water

■ 三つの「Made in Hong Kong」が重なる場所

香港ブランドCAMEL、香港が世界に誇るスターBruce Lee（ブルース・リー）、そして香港を拠点とするアーティストMan Tsang--三者はいずれも、香港から世界へ届いた存在です。本製品は香港の自社工場での手作り工程を含む、Made in Hong Kong モデルです。Bruce Lee（ブルース・リー）ファン・香港映画ファンへのコレクションアイテムとしても、ギフトとしても最適な一本です。

■ 製品概要

- 製品名：116 BruceLee(https://9w88qte6uxje1hit-81405837346.shopifypreview.com/products/116-bruce-lee)- 容量：450ml- 重量：約450g- サイズ：直径約8.0 × 高さ約23.6cm- 構造：ガラス内瓶・真空二重構造- 保温効力：79℃以上（6時間／室温23℃±2℃）- 原産国：香港- 価格：\9,440（税込）- 販売：CAMEL日本公式オンラインストア madebycamel.jp(https://madebycamel.jp/)- 数量：少量限定

■ 会社概要

try合同会社

所在地：神奈川県横浜市

代表者：稲田 理恵子

事業内容：輸入販売・ライフスタイル提案事業

CAMEL日本公式サイト：https://madebycamel.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/madebycamel.jp

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