皮膚科学と感性を融合したエイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」が新たに誕生　年齢を「重ねる」のではなく、「創造する」という新しい価値を提案

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音）より、皮膚科学と感性を融合したエイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」が新登場いたします。年齢とともに変化する肌・髪・体のゆらぎに向き合い、皮膚科学の知見と確かなエビデンスに基づいたアイテムで、女性の美しさのバランスを整えます。

その第一弾として、導入美容液・サプリメント・光美顔器を2026年6月15日（月）より予約販売、7月15日（水）より一般発売いたします。

「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」は、女性の一生にともなう変化を支えるために生まれたブランド「クレアージュ」の新しいプロダクトラインです。ベースとなる「クレアージュ」は、「医学」を土台に、クリニック※・サロン・プロダクトを通してすべての女性の自分らしい未来をサポートします。

・予約サイト：

https://www.rakuten.co.jp/angfa/contents/2606andcre/（アンファーストア楽天市場店）

https://www.angfa-store.jp/campaign/2606andcre（公式アンファーストア）

※クレアージュ東京：医療法人社団ウェルエイジング／クレアージュ大阪：医療法人翠奏会／クレアージュ福岡：医療法人社団ウェルエイジング／クレアージュ名古屋：医療法人リアルエイジ静哉会／クレアージュ東京レディースドッククリニック：一般社団法人クレアージュ

■開発背景

「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」は、エイジングケアクリニックで培われた皮膚科学の知見を土台に、年齢を「重ねる」のではなく、「創造する」という新しい価値を提案するブランドとして誕生しました。年齢とともに、毎日のリズムと美のコンディションは変化していきます。皮膚科学の知見で大人女性のエイジング悩み※1に向き合い、大人女性の美しさのバランスを整える独自の「Wキー理論」にたどり着きました。確かな根拠に基づいた、肌や髪の土台を整える技術※2を応用しながら、視覚・香り・使い心地・感覚に響く体験で、感性にも働きかける本質的な美を提供

するスキンケア・ヘアケアをはじめとしたプロダクトを開発していきます。

※1 乾燥、ハリコシの低下、乾燥、ツヤ不足 筋：ハリ不足、乾燥、キメの乱れ

※2 うるおいを与えたお手入れのこと

■美しさのバランスに必要な鍵、「Wキー理論」とは

女性の年齢の変化による悩みは、一つの原因で起こるものではありません。女性特有の美のコンディションの変化に関わるのが、「エストロゲン」と「セロトニン」の2つの女性ホルモンです。この2つを「鍵」、それを受け取り働かせる受容体と呼ばれるたんぱく質を「鍵穴」と考え、両方の鍵がそれぞれの鍵穴を回すことで、初めて美と健康の鍵が開きます。この2つのホルモンのバランスが、女性の心と体を内側から満たす鍵となる。それが「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」が提唱する、「Wキー理論」です。

■「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」ブランドコンセプト

「時を重ねる旅は、美しい」。

AND CREAGEは、皮膚科学の知見を礎に、年齢を「重ねる」のではなく、「創造する」という新しい価値を提案します。

経験が深みとなり、時間が洗練となり、その全てが、あなただけの美しさとなる。

皮膚科学と感性の融合で、これからのあなたを創造します。

私たちが信じるのは、たしかな根拠と、そして、本質的な美しさ。

それが、AND CREAGEの美学です。

■「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」第1弾プロダクトラインナップ

・アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター

日本初※1の処方が紡いだ、一滴。

土台を整え、美しさを呼び覚ます。

＜概要＞

製品名：アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター

販売名：ＡＤＣＳアウェイクンブースターＩＣ１

内容量：30mL

価格：12,000円（税抜） 13,200円（税込）

＜商品特徴＞

先端テクノロジー発想 iPS細胞培養上清液※2とエストソイセラム※3をリポソーム化した日本初※1の導入美容液。低分子化した成分が、角層のすみずみまで浸透。眠っていた肌を目覚めさせるようなうるおいで、乾燥による小じわが目立たない※4、透明感※5とハリ・ツヤのある肌へ。肌の土台をつくる、エラスチンやコラーゲンを含む成分「ECM」に着目したアプローチで、「ただの美容液」にとどまらない本質的なケアを。

1. 日本初※1 iPS細胞培養上清液※2・エストソイセラム※3をリポソーム化

細胞が分泌する様々なタンパク質・成長因子・サイトカイン類などを含む、再生医療由来の成分「iPS細胞培養上清液」と、黒大豆由来のイソフラボンをベースにした独自の豆乳発酵液「エストソイセラム」をリポソーム化。成分が角層のすみずみまで浸透し、うるおい・乾燥によるくすみ・ツヤ・ハリ・弾力・乾燥による小じわにアプローチします。

2. 美容医療に着目。肌の土台ケア成分※6 を配合＆5 つのフリー設計

美容医療で話題のPDRN をはじめ、ヒアルロン酸、コラーゲンなどの、肌の土台ケアに必要な成分をバランスよく配合。年齢とともに変化する肌環境を整えます。また、パラベン・鉱物油・シリコン・石油系界面活性剤・合成着色料不使用の、5 つのフリー設計。

3. ブースター設計でスキンケアがなじみやすい肌へ

オリーブオイル由来の脂肪酸から作られ、肌をなめらかに整え柔らかくする「オリーブ油脂肪酸セテアリル」を配合。

洗顔後のファーストステップに使用することで、続くスキンケアの肌なじみを底上げします。

4. 気分まで整える、嗅覚×視覚のスキンケア体験を提供

シダーウッドベースの落ち着いた香りと、成分由来（シアノコバラミン※7）のピンク色で、心地よいスキンケアタイムをお届けします。

※1『iPS細胞培養上清液』および『エストソイセラム』をリポソーム化した成分を配合したブースターセラム(2026年5月29日時点)TPCマーケティングリサーチ(株)調べ

※2 ヒト単核細胞人工多能性細胞順化培養液（保湿成分）

※3 豆乳発酵液（保湿成分）

※4 乾燥による小じわを目立たなくする 効能評価試験済み

※5 うるおいによる肌印象

※6 ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、アセチルヘキサペプチド-８、ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分）

※7 保湿成分

・アンド クレアージュ ソイブルームスティックパウダー

変化を乗りこなすわたしに

ゆらぎがちな毎日を整えるインナーケア

＜概要＞

製品名：アンド クレアージュ ソイプルームスティックパウダー

内容量：15g(1.5g×10本) ／45g(1.5g×30本)

価格：10本入り \3,602円（税抜） \3,890円（税込）

30本入り \10,362円（税抜） \11,190円（税込）

＜商品特徴＞

毎日の身体のコンディション、リラックス、美容の三位一体ケアで、大人女性のバランスをサポート。シトラスローズ風味のなめらか顆粒で、水無しでそのまま、毎日おいしく続けられます。

1. 毎日のコンディションを多角的にサポート

大豆イソフラボン・バラプラセンタ・ラクトビオン酸を組み合わせた、大人女性のリズムに着目した配合。毎日の身体のバランスを整える成分と、日々不足しがちな栄養成分をプラスすることで、毎日のコンディションを整えながら、活力ある日々をサポートします。



2. 気分＆リフレッシュサポート

セロトニンが持つ「満足感」や「安らぎ感」に着目した設計。ミモザエキス・バラプラセンタ・GABAを組み合わせ、忙しい日もストレスが気になる日も、穏やかなリラックスタイムをサポートします。

3. 内側からの美容サポート

毎日のコンディションケア成分に加え、次世代の美容成分NMNを配合。年齢に応じたお手入れを、毎日の習慣の中でサポートします。

4. 毎日の続けやすさを考えたパウダータイプ

毎日続けやすい、持ち運びに便利なスティックタイプ。バックに入れてどこでも手軽にお使いいただけます。

・アンド クレアージュ フォトスキンデバイス

エイジングクリニック医師監修

日本初※1光の先進美容テクノロジーで、

高まるハリと透明感※2。

＜概要＞

製品名：アンド クレアージュ フォトスキンデバイス

本体重量：約315g

価格：63,455円（税抜）/ 69,800円（税込）

＜商品特徴＞

エイジングクリニックの医師監修、“美容医療発想”の光美容機器。美容医療の光美容をホームケアでも。※3 ブライトニング※2・ハリケア※4を叶え、深刻なエイジング悩み※5に包括的にアプローチし、1台で本格美容を実現。

1. 光をめぐらせ、ハリ・弾力のある肌へ「NIR」

ハリ、ツヤ、引き締めなど肌のもたつきにアプローチできる波長（1,100nm～1,800nm）をオリジナルで採用。ハリ・弾力がある肌へ導きます。



2. 肌本来の透明感※2を呼び覚ます「DPL」

色ムラ・くすみなどの肌ノイズに効果的な波長（500nm～600nm）をオリジナルで採用。

肌全体のトーンを上げ※2、透明感あふれる美肌へ導きます。



3. 眠った表情筋を呼び覚ます 「EMS」

肌の一番奥深く表情筋にアプローチするEMSを搭載。機器以外ではアプローチできない表情筋をしっかり収縮させ※6、ハリ感のある肌へ。

※1 DPL（500-600nm）とNIR（1,100-1,800nm）の組み合わせを搭載した一般家庭用光美顔器(2026年5月29日時点)TPCマーケティングリサーチ(株)調べ

※2 肌のキメが整うことによる見た目の印象のこと

※3 本製品は医療機器ではなく、家庭用の光美容機器です

※4 機器を肌に沿わせて使用し、ハリ感を与えること

※5 乾燥、乾燥による小じわ・くすみ、ハリ・弾力の低下、キメの乱れ

※6 EMS（電気的筋肉刺激）により、表情筋に働きかけること

＜フォトスキンデバイス監修 浜中聡子医師よりコメント＞

女性の髪と女性ホルモンの権威

クレアージュ総院長 浜中聡子先生

更年期に減少するエストロゲンは、肌や髪だけでなく健康面にも影響します。また、セロトニンは気分やメンタルの安

定に関わるホルモンで、 年齢に限らず、ストレスや忙しさなどでも影響を受けやすい特徴があります。 そのため、近

年では、更年期世代に限らず、若い世代でも心身の不調として 現れるケースが見られます。

だからこそ、早くからホルモン変化を知り、 40代に入ったら自分の体調やホルモンバランスに意識を向け、 必要に

応じて婦人科などで相談することが大切です。また、体に不調を感じたら、すぐに「更年期だから」「精神的なものだ

から」と決めつけないこと。まずは症状に応じた診療科で、重大な病気が潜んでいないかを確認する。そのうえで、

更年期症状として向き合っていくという順序を大切にしてください。

セルフケアでは、きちんと食べる、よく眠る、適度に体を動かすなど、 日々の生活習慣の見直しを。そのうえで、自

分の体質を理解し、 年齢や体調に合ったものを取り入れケアをしていくことで、効果を感じやすくなります。

健康・美容・心のバランスを整えることが、これからの人生をより穏やかに、心地よく過ごすための支えになります。

自分の体の声に耳を傾けながら、 自分らしいペースでケアを続けていってください。

■発売日

先行予約開始：6月15日(月) ～7月15日(水)10:00

一般発売：2026年7月15日（水）

■販売経路

WEB：公式サイト（公式アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピング等

■先行予約販売について

6月15日(月)～7月15日(水)10:00の期間にて、先行予約限定セットを販売いたします。対象セット商品ご購入で、ソイブルームスティック10包が実質無料、またアンファー公式ストアにてポイント10倍となるキャンペーンを実施いたします。

・予約サイト：

https://www.rakuten.co.jp/angfa/contents/2606andcre/（アンファーストア公式楽天市場店）

https://www.angfa-store.jp/campaign/2606andcre（公式アンファーストア）

■「クレアージュ」とは

クレアージュは、「医学」を土台に、

女性の一生にともなう変化を支えることを目的に生まれたブランドです。

時を重ねる中で変化する、

女性ホルモンバランスやライフステージに合わせた

「医療」と「プロダクト」を提案します。

からだを知るレディースドッククリニック。※1

髪や肌のゆらぎに寄り添うエイジングケアクリニック。※1

からだの知識を日常につなぐプロダクト。

専門知識を持つスタッフによるヘアサロン。

すべての女性が、自分らしく未来を選べるように。

クレアージュは、これからの時間をみなさんとともにつくっていきます。

※1 クレアージュ東京：医療法人社団ウェルエイジング／クレアージュ大阪：医療法人翠奏会／クレアージュ福岡：医療法人社団ウェルエイジング／クレアージュ名古屋：医療法人リアルエイジ静哉会／クレアージュ東京レディースドッククリニック：一般社団法人クレアージュ

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。