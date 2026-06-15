南仏発祥 リゾート感あふれるサマーホワイトナイト『ペリエ ジュエ』と愉しむ「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」グランド ハイアット 東京「フレンチ キッチン」にて、6日間限定開催

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役： ブルーノ カルヴァオ ）が展開するプレステージ・シャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』は、グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて開催される「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」とコラボレーションいたします。南フランスのリゾート地で発祥したと言われる“ホワイト”をテーマとした魅惑のサマーナイトイベント「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」は、 2026年7月4日（土）から9月12日（土）までの期間中、6日間限定で開催されます。

1811年創業のシャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』は、最高級のシャルドネを使用した繊細でエレガントなスタイルと、エミール・ガレがボトルに描いたジャパニーズ・アネモネ（秋明菊）の美しさから、“シャンパーニュの芸術品”と称され、200年以上もの間、唯一無二の存在であり続けています。

プレステージ・キュヴェである「ペリエ ジュエ ベル エポック」は、その極めて高い品質と味わいで、世界中の愛好家を魅了しています。また、メゾンのスタイルを代表する完璧なキュヴェとして位置づけられる「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」は、“世界初のブリュット（辛口）・シャンパーニュ”という革新性を継承するシャンパーニュとして、『ペリエ ジュエ』のクラシックラインを象徴しています。

「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」は、世界屈指のリゾート地である南フランス・コートダジュールのサントロペで誕生したといわれる“オールホワイト”をドレスコードとした夏のナイトイベントです。夜風が心地よく吹き抜ける開放的なテラスと店内はホワイトの装飾やライティングで彩られ、都会の中心にいながらリゾートのような高揚感を味わえる空間が広がります。白をまとったゲストたちが集う華やかな会場では、フローラルなアロマが広がる「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」をフリーフローで愉しめるほか、ライブミュージックやDJパフォーマンスが夏の夜を一層ドラマティックに盛り上げます。テラスでは、夏らしい彩りを添えるウェルカムカナッペ5種類をご用意。店内のブッフェステーションには、芳ばしい香りが食欲をそそるフレンチスタイルのグリル料理や、魚介の旨味を閉じ込めた一皿がラインナップ。さらに、トリュフフレンチフライやフーガス、ラタトゥイユなど、シャンパーニュとのペアリングを楽しめるメニューも取り揃えます。食後には、世界の製菓大会で優勝・受賞者を輩出し続けるペストリーチームが手がけるデザートをご堪能いただけます。

東京・六本木に現れるグラマラスな魅惑の夜会「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」で、『ペリエ ジュエ』のシャンパーニュを片手に、南仏のリゾート感に満ちた非日常なひとときを心ゆくまでご堪能ください。

「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」概要

■ 開催日： 2026年7月4日（土）、18日（土）、8月1日（土）、15日（土）、29日（土）、9月12日（土）

■ 開催時間： 18:00 ～ 21:30（LO 21:00）

■ 会場： グランド ハイアット 東京 オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」

東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2階

tel. 03-4333-8781（直通）

■ ドレスコード： オールホワイト

■ 予約： 公式Webサイトにて完全予約制

https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/french-kitchen/soiree-blanche/(https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/french-kitchen/soiree-blanche/)

■ 料金／料金（税込・サービス料15%別）：

「Soiree Blanche ～ソワレ ブランシュ～」 17,600円

■ メニュー： ＜シャンパーニュ／フリーフロー＞

ペリエ ジュエ グラン ブリュット

＜ブッフェスタイル＞

▫️ウェルカム カナッペ

- 生ハムメロン

- パテドカンパーニュ

- キッシュ プロバンサル

- スモークサーモンの炙り バジルクルトン

- スパイシーポテト チーズサモサ

▫️アペタイザー

－トリュフフレンチフライ

－フーガス

▫️サラダ

－いわしのプロヴァンス風サラダ

彩り野菜のフレッシュトマトソース

オリーブとアーティチョークのマリネ

▫️メイン料理

- スパイシービーフランプ

- トルネードソーセージ グレインマスタード

- 手羽元のコンフィ エルブ ド プロヴァンス風味

- 海老マリネ

- ムール貝とあさりのマニエール

－焼きトウモロコシ

－インゲンのガーリックソテー

－ラタトゥイユ

▫️デザート

－ヌガー ド モンテリマール アプリコットコンポート

▫️アイスクリームステーション

－白桃シャーベット／レモン＆タイムシャーベット

カマルグ産キャラメル アイスクリーム

「Soiree Blanche～ソワレ ブランシュ～」DJシーン（イメージ）「Soiree Blanche」グリル（イメージ）

ペリエ ジュエ グラン ブリュット

PERRIER-JOUET GRAND BRUT

受け継がれてきたペリエ ジュエ スタイルを象徴するクラシックライン。メゾンのスタイルを代表する完璧なキュヴェとして位置づけられる「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」は、“世界初のブリュット（ 辛口）・シャンパーニュ”という革新性を継承するシャンパーニュ。フローラルなアロマに新鮮な洋ナシや桃、グレープフルーツといった清々しいアロマが際立ち、ブリオッシュがほのかに香ります。フレッシュな口当たりとともに調和のとれたまろやかな味わい、深みのある熟成感が特徴で、心地よい余韻をお愉しみいただけます。シャルドネ20％、ピノ・ノワール40%、ムニエ40%

グランド ハイアット 東京について

ダイナミックなライフスタイル デスティネーションホテルとして、最先端のグローバルな文化都市、東京・六本木のビジネスや文化、ファッションが集まる国際文化都心がコンセプトの「六本木ヒルズ」に位置します。2003年の開業以来、 一流のホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド「フォーブス トラベルガイド」にて2026年までの10年連続で4つ星を獲得し、米国の権威ある旅行誌「トラベル+レジャー」では、2018年より7年連続で東京のベストホテルの1つに選出されるなど、数々の高い評価を得ています。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織りなす空間では、卓越したサービスだけではなく細部にこだわったさまざまな体験を提供し、お客様が過ごすひとときを色鮮やかに演出しています。グランド ハイアット 東京 公式サイト : tokyo.grand.hyatt.jp

メゾン ペリエ ジュエ

ペリエ ジュエについて

1811年にエペルネに創立したシャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』は、フランスの中でも歴史ある老舗メゾンです。ペリエ ジュエのシャンパーニュは、シャルドネ本来のエッセンスを紐解く花のような香りと複雑な味わいをもつ、唯一無二のシャンパーニュです。創立以来、たった8名のセラーマスターにより、そのシャンパ―ニュづくりの技術・技能と不朽の伝統が継承されています。

また、創立者がこよなく愛した、日常を魅力的なものにする「自然とアート」から深い影響を受けています。1902年、アール・ヌーヴォーの旗手であるエミール・ガレとのコラボレーションにより、ペリエ ジュエのボトルにゴールドで縁取られたジャパニーズ・アネモネが描かれ、それがメゾンの象徴となったように、以来ペリエ ジュエは、ダニエル・アーシャム、ノエ・デュショフール=ローランス、東 信（あずま まこと）、トード・ボーンチェといった一流アーティストや新進気鋭のアーティストとのコラボレーションを続けています。

https://www.perrier-jouet.com/ja-jp

メゾン ペリエ ジュエ 日本公式LINE：

https://lin.ee/OOq4QrG(https://lin.ee/OOq4QrG)

メゾン ペリエ ジュエ 日本公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/perrierjouetjp/

メゾン ペリエ ジュエ 公式フェイスブック：

https://www.facebook.com/champagne.PerrierJouet.jp/

ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは、伝統的な職人の技、最新鋭のブランド構築とグローバルな販売技術を兼ね備えた、スピリッツおよびワイン産業における世界の代表的リーダー企業です。プレミアムブランドからラグジュアリーブランドに亘る当グループの著名な商品群には、アブソルートウオッカ、リカール（パスティス）、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット（スコッチウイスキー）、ジェムソン（アイリッシュウイスキー）、マーテル（コニャック）、ハバナクラブ（ラム）、ビーフィーター（ジン）、マリブ（リキュール）、メゾン マム、ペリエ ジュエ（シャンパン）などがあります。

当グループのミッションは、保有ブランドの長期的発展を確保することにあります。当該目標実現に向け、人と環境に最大限配慮しつつ、世界中の当グループ社員をコンヴィヴィアリテという明確な目標とインクルーシブな文化のアンバサダーと位置づけています。ペルノ・リカールの2025年度の連結売上高は109億5,900万ユーロでした。

ペルノ・リカールはNYSEユーロネクストに上場しており（ティッカー：RI、ISINコード：FR0000120693）、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは1990年に設立以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から36年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。

【一般の方からのお問い合わせ先】

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワー34 階

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