「ぬい活」の必需品！スプレーして拭き取るだけ　ぬいぐるみ(チャーム)専用クリーナー「ぬいクリン」新発売

株式会社丹羽久

地球環境と身体にやさしい家庭用品メーカーの株式会社丹羽久（本社：岐阜県恵那市、代表取締役社長：丹羽 誠）は、ぬいぐるみ(チャーム)専用クリーナー「ぬいクリン」を、全国のドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンターなどで順次販売します。

■開発の背景

ぬいぐるみ市場は過去最高を記録！

「ぬい活」ブームで、ぬいぐるみは“家で飾るもの”から“持ち運ぶもの”へ変化

一般社団法人 日本玩具協会によると、2024年度のぬいぐるみ市場は前年比の115.3%と年々拡大しており、2024年は約450億円と過去最高を記録しています。※1 ぬいぐるみの保有率について2026年1月に当社が調査をしたところ、ぬいぐるみ保有率は全体で32%となっており、15-40代の女性では50%を超える結果となり、ぬいぐるみがより身近な存在となっていることがうかがえました。

昨今、「推し活」の延長として、アイドルやキャラクターのぬいぐるみをバッグに付けて持ち歩いたり、洋服を着せて写真を撮影（ぬい撮り）したり、ぬいぐるみを日常に取り入れて楽しむ「ぬい活」が広がりをみせています。ぬい活はZ世代をはじめとした一部の世代だけでなく、30代・40代、シニア層にまで広がり、推しのぬいぐるみとお泊りするプランやぬいぐるみと一緒に楽しめるカフェ等、ぬいぐるみの病院など、ぬい活に関連した多彩なサービスも始まっています。

当社では、ぬい活の普及・浸透により、ぬいぐるみは“自宅で飾るもの”から、チャームでバッグ等に付けて“持ち運べるもの”へ変化しており、ぬいぐるみを持ち運ぶと同時に汚れを気にしたり、汚れは気になるが洗うのが面倒、または洗い方がわからないというニーズがあると考え、ぬいぐるみ(チャーム)専用のクリーナー「ぬいクリン」の開発・販売にいたりました。

※1：一般社団法人 日本玩具協会 2025年6月「2024年度玩具市場規模調査結果データ【主要10分野】」より引用

https://www.toys.or.jp/toukei_siryou_data.html

■特長

・使い方はカンタン！スプレーして拭き取るだけ

持ち運ぶぬいぐるみを水洗い不要でしっかり洗浄します。つけ置き・乾燥も不要で、大切なぬいぐるみのふわふわ感をキープし型崩れもしにくくします。

・無香料で、合成洗剤やアルコール成分も使用しておらず安心してお使いいただけます。

・持ち運びに便利な、容量100mlのコンパクトサイズ！

■製品概要

商品名：ぬいぐるみ(チャーム)専用クリーナー「ぬいクリン」

容量：100ml

液性：弱アルカリ性

主成分：イオン水、柔軟成分

用途：ぬいぐるみ、布製マスコット、ぬいぐるみチャームなどの汚れ落とし

参考小売価格：980円（税抜）

販売場所： 2026年7月13日メーカー出荷開始（数量限定品）。全国のドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンターなどにて順次販売予定

ホームページ：https://www.niwakyu.com/