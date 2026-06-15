スタディポケット、立命館大学R-GIROプロジェクト発の「AI英語教育ラボ」に協賛

スタディポケット株式会社

教員が開発する生成AIツールの運用費を支援し、現場発の実践事例創出を後押し

スタディポケット株式会社 （本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：山地 瞭、代表取締役CPO：鶴田 浩之） は、AI×英語教育の実践・授業案などの知見を発信・共有するプラットフォーム「AI英語教育ラボ」( https://ai-eigo-lab.com/ )に協賛することをお知らせします。

「AI英語教育ラボ」は、立命館大学R-GIROプロジェクト「記号創発システム科学創成：実世界人工知能と次世代共生社会の学術融合研究拠点」の取り組みの一環として、現場の英語教員らが中心となって運営されています。

スタディポケット株式会社は、教員が開発・運用する生成AIツールにかかるAPI利用料・トークン費用・サーバー維持費用等の一部を負担し、現場から生まれる実践事例の創出を支援してまいります。

「AI英語教育ラボ」ウェブサイト https://ai-eigo-lab.com/

■ 背景

生成AIの教育活用が広がるなか、学校現場では、教員自身が授業課題や生徒の実態に応じてAIツールを試作し、実践の中で活用する動きが生まれつつあります。一方で、こうしたツールを継続的に運用するには、利用状況に応じたAPI利用料・トークン費用等が発生し、有志による研究・実践共有を目的とした取り組みにおいては、運用費の確保が課題となる場合があります。

同ラボで公開・運営されている英作文支援ツール「DraftIA」（ https://ai-eigo-lab.com/draftia/ ）は、生徒が英作文を書き、AIからのフィードバックを受けながら推敲・清書を進めることで、英作文の学習を支援するアプリです。生徒の取り組み状況やAIからのフィードバック内容を教員が確認できるため、生徒の学習状況を把握したり、効果的な表現や改善例を授業内で共有したりすることができます。

「DraftIA」（ https://ai-eigo-lab.com/draftia/ ）現役の英語教員によって開発され、授業実践に根ざした生成AIツールとして運営されています。

スタディポケットは、こうした現場発の取り組みが、生成AI時代の英語教育における新たな実践知を生み出すものと考えています。今回の協賛を通じて、教員による生成AIツールの試作・運用を支援し、教育現場から生まれる実践事例の創出と共有を後押ししてまいります。

■ 協賛の内容

教員が開発・運用する生成AIツールのトークン手数料、サーバー維持費用など、運用にかかる費用の一部負担

■ 関係者からのコメント

スタディポケット株式会社 代表取締役CEO 山地瞭

教員の方々が生成AIを活用し、ご自身の授業や生徒の実態に合わせたアプリやツールを生み出す、新しい時代が始まりつつあります。私たちのようなAI事業者の発想だけではなく、現場の先生方だからこそ生み出せるアイデアに、これからの教育を前進させる大きな可能性があると、日々学ばせていただいています。今回の協賛を通じて、そうした現場発の挑戦を、費用面から少しでも支えることができればと考えています。AI英語教育ラボの取り組みに共感し、今後も継続的に応援してまいります。

AI英語教育ラボ 代表責任者 南部 久貴 氏（立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 補助研究員）

現場の教員が生成AIツールを開発・運用するうえで、トークン手数料などの費用は小さくない負担です。今回のご支援により、より自由に実践へ挑戦し、その知見を全国の先生方に届けられるものと期待しています。今後も、生成AI時代の英語教育の可能性を現場の視点から探究し、実践事例の創出と発信に努めてまいります。

■ 「AI英語教育ラボ」について

AI×英語教育の実践・授業案などの知見を発信・共有するプラットフォームです。立命館大学R-GIROプロジェクト「記号創発システム科学創成：実世界人工知能と次世代共生社会の学術融合研究拠点」の取り組みの一環として運営されています。



代表責任者：南部 久貴 氏

立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 補助研究員。文部科学省「AIの活用による英語教育強化事業」および滋賀県「英語教育イノベーション事業」のAI英語活用リーダーを務めた。



URL： https://ai-eigo-lab.com/

■ スタディポケットについて

スタディポケットは、教育利用に特化した学校向け生成AIサービスとして、児童生徒の学習支援および教職員の校務支援の両面から、学校教育における生成AI活用を支援しています。学校現場に即した安全な利用環境と、教育活動・校務に活用しやすい各種機能を提供しており、英語学習分野においては「スタディポケット AI英会話」を展開しています。同サービスでは、月額150円（税別）から導入可能なAI英会話サービス、音読・発音練習に加え、より人間との対話に近いリアリティを追求した双方向型の「AI英会話 LIVE」など、学校現場で活用しやすい英語学習機能を順次拡充してまいりました。今後も、学校教育全体のDX化と、新たな学びの可能性の創出に貢献してまいります。

会社概要

【会社名】スタディポケット株式会社

【所在地】〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

【代表者】代表取締役CEO：山地 瞭／代表取締役CPO：鶴田 浩之

【設立】2019年7月

【事業内容】

・生成AIを活用した教育ソフトウェアの開発事業

・校務DXに関する支援事業

・教育サービス事業

【認定/採択】

・文部科学省「学校DX戦略アドバイザー事業」サポート事業者 (生成AI分野)

・経済産業省「未来の教室」令和6年度教育イノベーター支援プログラム（EOL）採択企業

・ISMS国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得組織

【URL】

https://studypocket.ai