運か実力か――その一投が運命を決める。『ダイス・タバーン：運命の一投』がSteam Nextフェスに登場！

株式会社ハリソンワールド[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MyQR3NPq8Fc ]

Cavi Studioが開発、HARRISONWORLDがパブリッシングを手がけるダイスローグライク『ダイス・タバーン：運命の一投』(https://store.steampowered.com/app/4587610/Dice_Tavern_Farkle_Roguelike?utm_source=PR&utm_medium=JP_PR&utm_campaign=SNF)が、2026年6月開催のSteam Nextフェスに出展決定！

本作は『Kingdom Come: Deliverance』で人気を集めたダイスゲームに着想を得て、伝統的な「Farkle」のルールとローグライクのビルド要素を融合した作品です。

冒険心あふれる中世の酒場を舞台に、プレイヤーは様々なダイスを集めながら自分だけのビルドを構築し、個性豊かなライバルたちとの勝負に挑みます。

「さらに振るか、それともここで止めるか――」

ハイリスク・ハイリターンの駆け引きの中で、運と実力を武器に勝利を目指しましょう。

ダイスゲームならではの駆け引きやビルド構築が好きな方は、ぜひSteamストアページで公開中の無料体験版をプレイし、ウィッシュリストにご登録ください。

振るたびに迫られる、リスクとリターンの選択

酒場の賭け卓では、次の一投の結果を誰も予測できません。

プレイヤーはダイスを振り、得点となる組み合わせを確保しながらスコアを積み上げていきます。

ここで得点を持ち帰るか、それともさらなる高得点を狙って振り続けるか――

しかし、欲を出しすぎれば「ファークル」が発生し、そのラウンドで獲得した得点はすべて失われてしまいます。

目の前の利益で手を引くのか。それとも、すべてを賭けて大勝負に挑むのか。

その一瞬の決断が、冒険の行方を大きく左右します。

個性豊かなダイスを集め、自分だけのビルドを作ろう

冒険の途中では、固有の効果や出目の特性を持つ23種類のダイスが登場します。

騎士ダイス、悪魔ダイス、天国ダイスなど、それぞれのダイスには独自の能力と個性が備わっており、確率だけでなく戦略そのものにも大きな影響を与えます。

ダイスを集め、入れ替え、強化しながら、自分だけのビルドを構築しましょう。

安定した得点で着実に勝利を目指すか。それとも、ハイリスク・ハイリターンな戦略で一発逆転を狙うか。

組み合わせ次第で、様々なプレイスタイルを楽しめます。

シナジーとバッジシステムで、驚異的な得点コンボを生み出そう

本作では、ダイスそのものの性能だけでなく、多彩なシナジー効果や成長システムも楽しめます。

特定のダイスを組み合わせることで、「天国の騎士」「下剋上」「悪魔王朝」など、様々なシナジー効果が発動。さらにバッジシステムによって得点力を強化し、倍率の積み重ねや連鎖効果を活かした強力なビルドを構築できます。

ビルドが完成に近づくにつれ、シナジーや倍率効果が連鎖し、一度のロールで何倍もの得点を叩き出せるようになります。

ダイス同士の組み合わせが完璧に噛み合った瞬間、爆発的なスコアが生まれる爽快感を味わえるでしょう。

30人のライバルに挑み、6つの酒場を制覇せよ

田舎の酒場から王都の大広間まで、個性豊かな6つの酒場が冒険の舞台となります。

旅の途中では、特殊なルールを持つ30人のライバルたちが立ちはだかります。

対戦相手ごとにルールが変化するため、これまで通用していた戦略が思わぬ弱点になることも。

その場の状況に合わせてビルドを組み替えながら、勝利への道を切り開きましょう。

多彩なキャラクターで、毎回異なる冒険を楽しもう

製品版では、10人のプレイアブルキャラクターが登場。

それぞれ異なる初期ルールや固有能力を持っており、選ぶキャラクターによって戦略やビルドの方向性が大きく変化します。

安定した得点を重視するか、一発逆転を狙うか。

同じ酒場でも、キャラクターが変わればまったく異なる冒険が待っています。

『ダイス・タバーン：運命の一投』の無料体験版は現在Steamにて公開中です。

運と実力が交差するダイスの冒険へ、ぜひ一足先に足を踏み入れてみてください！

■ ゲーム概要

タイトル：『ダイス・タバーン：運命の一投』

ジャンル：ストラテジー/ローグライク/デッキ構築/テーブルトップ

対応プラットフォーム：Steam

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字／繁体字）

開発元：Cavi Studio

パブリッシャー：HARRISONWORLD CO.,LTD

■ 公式リンク

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4587610/Dice_Tavern_Farkle_Roguelike?utm_source=PR&utm_medium=JP_PR&utm_campaign=SNF(https://store.steampowered.com/app/4587610/Dice_Tavern_Farkle_Roguelike?utm_source=PR&utm_medium=JP_PR&utm_campaign=SNF)

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