夏川りみ・DA PUMP出演決定！サブステージラインナップ公開＆6月20日よりチケット一般発売開始『OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 2026』

ミラフェート株式会社

OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 実行委員会（実行委員長：⽚桐 大）は、2026年9月5日（土）・6日（日）の2日間、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催する『OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 2026』の第⼆弾出演アーティストを発表いたしました。

今回新たに、DAY1（9月5日）に夏川りみ、DAY2（9月6日）にDA PUMPの出演が決定。あわせて、CHURA STAGEの出演アーティストも公開いたしました。

さらに、2026年6月20日（土）12:00よりチケット一般発売を開始いたします。

“REAL OKINAWA”をテーマに、沖縄の音楽・文化・食・人の魅力を全国へ発信してきた「OKINAWA FES Milafete」は、2026年5月に東京・代々木公園で開催されたイベントにおいて、2日間で約30万人が来場した関東最大級の沖縄カルチャーフェスです。

北海道初開催となる本イベントでは、沖縄を代表するアーティストによるライブパフォーマンスをはじめ、沖縄グルメや物産展、伝統芸能など、世代を問わず楽しめる多彩なコンテンツを展開。

北海道にいながら、本場・沖縄の空気感を体感できる特別な2日間をお届けいたします。

■出演アーティスト

※追加出演アーティスは太字表記、五十音順

MATSURI STAGE

＜DAY1＞

かりゆし58、D-51、夏川りみ、MAX

＜DAY2＞

きいやま商店、島袋寛子、DA PUMP、RYO from ORANGE RANGE & DJ KEIN

CHURA STAGE

＜DAY1＞

EMNW、C-ROOTS、柊人、Dream sisterʼs、平川美香、HoRookies、MASA MAGIC

＜DAY2＞

上里優（D-51）、EMNW、Teechi、Dream sisterʼs、HoRookies、MASA MAGIC

★出演アーティストは今後も順次発表予定です。

■開催概要

■ OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 実行委員会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/12_1_89de06f4bd091e22e5b8bb4aee8d3fbd.jpg?v=202606151151 ]

株式会社レンタコム北海道

代表取締役社長 ：⽚桐 大

所在地 ：北海道札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ・コーポレーションビル

主な事業内容 ：オフィス用品・IT機器・イベント関連機器のレンタルおよび販売事業、

マルチメディア事業、ドローン事業 等

HP ：https://www.katagiri-g.com/rentacom/

ミラフェート株式会社

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303

主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等

HP ：https://www.milafete.co.jp/