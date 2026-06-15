東京大学発AIスタートアップのDataPrism Technologies株式会社、 キリンビバレッジ株式会社 北関東統括本部様向けに「Microsoft Copilot 業務活用研修」を実施

DataPrism Technologies株式会社

高度なAI技術を活用して法人のDXを推進する東京大学発のAIスタートアップであるDataPrism Technologies株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：堀 圭佑）は、キリンビバレッジ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：井上 一弘）北関東統括本部の営業担当者の皆様を対象に、「Microsoft Copilot 業務活用研修」を実施いたしました。

■ 研修実施の背景と内容

キリンビバレッジ株式会社 北関東統括本部様では、Microsoft Copilotを全社的に導入されており、営業現場での実践的な活用方法を体得することを目的に、参加者がCopilotを業務に使いこなせる状態をゴールとしたハンズオン形式での研修を実施いたしました。生成AIの基礎理解とMicrosoft Copilotの業務活用をテーマに、議事録作成や提案資料のドラフト作成といった実務シーンを想定したハンズオンとQ&Aを中心に構成いたしました。

■ 研修の成果と今後の展望

研修終了後に実施したアンケートにて、満足度は5点満点中 4.64 と高いご評価をいただきました。弊社は今後も、キリンビバレッジ株式会社様をはじめとする各企業様の生成AI活用推進を、研修プログラムの提供と業務適用の伴走支援を通じて支援してまいります。AI技術を活用したソリューションの提供を通じて、お客様の事業成長に貢献してまいります。

■ キリンビバレッジ株式会社 北関東統括本部 北関東第2支社 支社長 佐藤様 よりコメント

研修を引き受けてくださり、誠にありがとうございました。

AIとは何なのか？から丁寧に講義いただき感謝しています。若手からベテランまで、AIの習熟度が異なる環境で組織全体のスキルを上げていくことを課題としていましたが、堀様との出会いで解決の光が見えた気がします。少しでも実務に活かせるよう、弊社も努力していきます。

■ キリンビバレッジ株式会社 北関東統括本部 北関東第2支社 営業部 瓜生様 よりコメント

この度は、弊社にてMicrosoft Copilot研修を実施いただき、誠にありがとうございました。

弊社ではCopilotの導入が進む中で、活用方法が限定的であるという課題がありましたが、本研修を通じて生成AIの基本的な仕組みから実務に即した活用方法までご説明いただき、理解を大きく深めることができました。

その結果、日常業務におけるCopilotの活用機会も増加しており、業務効率の向上に繋がっていることを実感しております。

今後は、生成AIの積極的な活用を通じて、さらなる業務時間の短縮やデータ分析の高度化を図ってまいります。

引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

■ DataPrism Technologies株式会社 代表取締役 堀 圭佑 よりコメント

生成AIの導入は急速に進む一方で、「導入はしたが現場で十分に活用されていない」というお声を伺うことも少なくありません。Microsoft Copilotをはじめとする生成AIを業務で使いこなしていただくためには、ツールの提供にとどまらず、現場の業務文脈に即した実践的な学びと、継続的な伴走支援が不可欠であると考えております。

本研修では、参加者の皆様が翌日から実務でCopilotを活用いただける状態をゴールに、ハンズオン形式での実践機会を多く設けました。弊社は今後も、研修プログラムの提供と業務適用の伴走支援を通じて、お客様の生成AI活用と事業成長に貢献してまいります。

■ キリンビバレッジ株式会社 会社概要

社名：キリンビバレッジ株式会社

代表取締役社長：井上 一弘

所在地：東京都中野区中野四丁目10番2号

設立：1963年4月

事業内容：清涼飲料の製造・販売

URL：https://www.kirinholdings.com/jp/company/group/kirinbeverage/

■ DataPrism Technologies株式会社 会社概要

社名：DataPrism Technologies株式会社

代表取締役：堀 圭佑

所在地：東京都文京区本郷6-25-14

設立：2024年6月

事業内容：AIソリューションの開発・提供、生成AI活用研修・伴走支援

URL：https://dataprism.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

DataPrism Technologies株式会社

担当：広報担当

Email：info@dataprism.jp