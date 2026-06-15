シーエムプラス、シンガポールのMemsift Innovationsと戦略的提携　～循環型水処理インフラをアジアの先端製造業向けに展開～

株式会社シーエムプラス

医薬品、バイオテクノロジー、半導体、化学、先端製造業分野にエンジニアリングおよびプロジェクトマネジメントサービスを提供する CM Plus Singapore Pte. Ltd.（以下「当社グループ」）は、この度、高度な膜分離・熱力学的分離技術を開発するシンガポール発の Memsift Innovations Pte Ltd（以下「Memsift社」）と、日本および東南アジアにおける次世代の循環型水インフラソリューションの展開を目的とした、戦略的提携に関する基本合意書（MOU）を締結いたしました。

左から：当社シニアコンサルタント 井上、Memsift社Antony氏、当社グループ代表 冨樫、Memsift社 CEO/COO Chris氏

本提携では、当社グループが有するエンジニアリング、プロジェクトマネジメント、バリデーション、オペレーションにおける幅広い専門知識に、Memsift社が独自に開発した「HEXAGON(TM) Technology Platform」を組み合わせ、工場排水の再利用、超純水製造、有価資源回収、廃水削減に向けた持続可能なソリューションの導入を、両社一体となって支援してまいります。



製造業の多くは、水不足、環境規制、サステナビリティへのコミットメント、ならびに操業コストの上昇といった課題への対応を迫られています。 両社は、「産業排水を単なる処理・廃棄の対象としてではなく、水、物質、価値を生み出す戦略的資源として捉え直すことが重要である」という認識を共有しています。

■ 循環型製造の未来を拓く

本提携の根幹にあるのは、「先端製造業の未来は、水、エネルギー、資源をそれぞれ独立したユーティリティとしてではなく、統合されたシステムとして管理できるかどうかにかかっている」という共通認識です。

提携の中核を担うMemsift社の「HEXAGON(TM) Technology Platform」は、製造業向けに設計された統合型循環水インフラ・アーキテクチャであり、以下の実現を目指しています。

* 工場排水を回収・再利用し、製造工程へ戻すこと

* 医薬品、半導体、ハイテク製造などの重要用途向けに超純水を製造すること

* 産業廃液から、有価化学品、塩類、溶媒、戦略的原材料を回収すること

* 廃水排出量を最小化し、Zero Liquid Discharge（ZLD：排水ゼロ）目標の達成を支援すること

* 水資源の安定確保、操業レジリエンスの強化、サステナビリティ性能を向上させること



「HEXAGON(TM)」は、水回収、精製、濃縮、資源回収を単一のインフラプラットフォームに統合することで、廃棄物の流れを有価資源の流れへと転換し、製造業が真のクローズドループ型操業モデルへの移行を実現します。

■ 産業の脱炭素化と資源効率化を加速

本提携では、まず日本および東南アジアにおける医薬品、バイオテクノロジー、半導体、スペシャリティケミカル、電池材料、その他先端製造業分野における水・資源管理ニーズへの対応に注力します。

両社は今後、循環型水インフラが原水使用量の削減、炭素排出量の低減、有価資源の回収、ならびに製造全体のサステナビリティ向上にどのように貢献できるかを実証するため、パイロットプロジェクトおよび商用導入プロジェクトを共同で開発、推進してまいります。

■ 両社代表者のコメント

□ Memsift Innovations 創業者 兼 CEO J. Antony Prince博士：

「産業排水は、もはや単なる処理・廃棄の問題としてではなく、資源としての機会と捉え直されるべきです。 Memsift社は、HEXAGON(TM) Technology Platformを通じて、循環型水インフラのオペレーティングシステムとも言える統合技術アーキテクチャを開発してきました。 このプラットフォームは、産業界が水循環をクローズドループ化し、超純水を製造し、有価資源を回収し、真の循環型製造へと移行することを可能にします。

Memsift社の技術革新に、CM Plusのエンジニアリングにおける卓越性および強固な業界プレゼンスを組み合わせることで、日本および東南アジアの製造業各社が、よりレジリエントで、資源効率が高く、持続可能な操業体制を構築するための道筋を提供できると考えています。 私たちは両社の協業を通じて、水を消費され廃棄されるユーティリティから、継続的に回収、精製、再利用できる戦略的資産へと転換し、産業界における水の捉え方を変革していくことを目指しています」

□ 当社グループ代表 兼 シンガポールグループ本社 マネージングディレクター 冨樫経廣：

「製造業の多くの企業様が持続可能でレジリエントな操業へと転換を模索する中で、統合的な水・資源管理ソリューションへの需要は急速に高まっています。 Memsift社のHEXAGON(TM) Technology Platformは、水の再利用、精製、資源回収を単一のインフラフレームワークの中で組み合わせることで、こうした課題に対応する有力なアプローチを提供します。 本パートナーシップを通じて、当社のエンジニアリングおよびプロジェクトマネジメントの専門性を活かし、お客様が実用的かつスケーラブルな循環型水ソリューションを実装できるよう支援してまいります」

■ 次世代水インフラの創出へ

本提携は、グローバルな製造業界全体で進行する大きな変革 ― 水がもはや消費財ではなく、戦略的資源として認識されるようになっている潮流 ― を反映しています。

当社グループとMemsift社は、世界水準のエンジニアリングおよびプロジェクトマネジメント能力と、先進的な技術革新を結集することで、お客様がよりレジリエントで、資源効率が高く、持続可能な産業オペレーションを構築できるよう支援するとともに、地域および世界規模のサステナビリティ目標の達成に貢献してまいります。

■ Memsift Innovations について

Memsift Innovations は、産業用水処理、排水リサイクル、超純水製造、有価資源回収、Zero Liquid Discharge（ZLD：排水ゼロ）用途に向けた高度な膜分離技術および熱力学的分離技術を専門とする、シンガポール拠点のクリーンテクノロジー企業です。 独自の「HEXAGON(TM) Technology Platform」は、高度な水回収、精製、濃縮、資源回収技術を統合し、産業界が排水を再利用可能な水および有価資源へと転換することを可能にするとともに、循環型製造とサステナビリティ目標の実現を支援しています。

詳細は http://www.memsift.com をご覧ください。

■ CM Plus Singapore について

CM Plus Singapore Pte. Ltd. は、医薬品、バイオテクノロジー、半導体、化学、先端製造業分野にサービスを提供する、エンジニアリングおよびプロジェクトマネジメントのリーディングカンパニーであるCM Plus Groupの一員です。 当社グループは、アジアおよびグローバル市場における複雑な産業施設に対して、エンジニアリング、プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、バリデーション、デジタルエンジニアリング、操業コンサルティングを対象とした統合マネジメントサービスを提供しています。

詳細は https://cm-plus.co.jp/ をご覧ください。