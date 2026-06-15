株式会社Beyond、訪日外国人向け高付加価値体験予約プラットフォーム「Origami Concierge」にて、プレミアム人材サービスReelu Premiumと連携開始

株式会社ビヨンド

訪日インバウンドマーケティング支援を行う株式会社Beyond（ビヨンド）（本社：東京都江東区、代表取締役：道越 万由子、以下「Beyond」）は、当社が運営する訪日外国人向け高付加価値体験予約プラットフォーム「Origami Concierge」において、株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役CEO：今野珠優、以下「Reelu」）が展開するプレミアム人材サービス「Reelu Premium」と連携し、訪日旅行者向け体験コンテンツの企画・運営における人材面での協業を開始したことをお知らせいたします。

Origami Conciergeについて

Origami Conciergeは、日本各地の地域資源や文化、食、工芸、自然、歴史などを活かした"ここにしかない体験"を、海外の旅行者に向けて紹介・販売する高付加価値体験予約プラットフォームです。地域に眠る魅力を訪日外国人向けの商品として磨き上げ、海外からの旅行者に届けることで、日本各地の観光価値の向上に取り組んでいます。

Origami Concierge

https://origamiconcierge.jp/

連携の背景

訪日需要の拡大に伴い、訪日旅行消費額の拡大や地方誘客の観点から、高付加価値な旅行体験の重要性が高まっています。JNTOは高付加価値旅行を重点テーマの一つとして推進しており、観光庁も、知的好奇心を伴う自然体験・文化消費を通じた地域への波及効果に着目し、高付加価値旅行者の誘致を重要なインバウンド戦略の一つと位置づけています。

一方で、地域に魅力的なコンテンツや優れた事業者が存在していても、訪日外国人向けの商品として安定的に提供するためには、外国語での案内、当日の進行補助、参加者対応、体験提供者との橋渡しなど、現場を支える人材の確保が課題となるケースがあります。

特に高単価・高付加価値な体験においては、単に言語を翻訳するだけでなく、参加者の期待値を理解し、文化的背景や体験の価値を丁寧に伝え、安心感のある現場運営を行うことが重要です。職人、生産者、地域事業者が持つストーリーやこだわりを海外ゲストに正しく伝えるためには、語学力に加えて、接遇品質、場の空気を読む力、臨機応変な対応力が求められます。

今回の連携では、当社Beyondが持つインバウンド向けコンテンツ造成・販売・プロモーションの知見と、Reeluが持つプレミアム人材のネットワークを組み合わせることで、日本各地の魅力ある体験を、より高い品質で海外旅行者に届ける体制づくりを目指します。

出典：JNTO「高付加価値旅行の推進」(https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/theme/luxury-travel.html)、観光庁「訪日旅行での高付加価値旅行者の誘致促進」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/kofukakachi.html)、観光庁「観光地・観光産業の再生・高付加価値化」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/saisei_kofukakachika.html)、観光庁「観光コンテンツの持続的供給に資する質的価値向上・消費拡大事業」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo05_00091.html)

連携内容

今回の連携により、Origami Conciergeを通じて提供される訪日外国人向け高付加価値体験において、Reelu Premiumの人材ネットワークを活用し、体験品質を支える現場人材の面での協力を得ることができる体制を構築します。

想定される協力内容は以下の通りです。

・海外ゲスト向け体験における通訳・案内

・エグゼクティブ通訳ガイド、VIPアテンド、パーソナルホストの手配

・酒蔵、ワイナリー、老舗茶舗、工房、伝統文化体験などにおける同行支援

・職人、料理人、生産者、地域事業者と海外ゲストのコミュニケーション支援

・体験の文化的背景やストーリーを深く伝えるためのガイド手配

・空港到着から体験参加までの送迎・移動時のアテンド

・高単価・高品質な体験にふさわしい接遇体制の構築支援

これにより、地域に魅力的な体験コンテンツがありながらも、海外ゲスト向けの言語対応や現場運営体制の面で商品化・高付加価値化が難しかったケースにおいて、より安定した体験提供体制の構築を支援します。

今後について

当社Beyondは、Origami Conciergeを通じた地域の高付加価値体験の海外展開をさらに加速させてまいります。今回のReelu Premiumとの連携により、現場人材の品質面での課題を解消し、地域事業者が安心して海外ゲストを受け入れられる体制を整えることで、インバウンド市場における高付加価値化と地方誘客の促進に貢献してまいります。

引き続き、日本各地の"ここにしかない特別な体験"を世界に届けるプラットフォームとして、Origami Conciergeの拡充に取り組んでまいります。

株式会社Beyond 代表取締役 道越 万由子 コメント

当社が運営する『Origami Concierge』では、日本各地の歴史や文化、食などの地域資源を活かした"ここにしかない体験"を世界に発信し、観光価値の向上に取り組んでまいりました。日本の素晴らしいコンテンツを海外のお客様に届ける上で、単なる翻訳に留まらず、体験の背景にあるストーリーや職人の想いまでを丁寧に伝えられる「質の高い現場人材」の確保は、地域や事業者様にとって大きな課題でした。



今回、優れた語学力と高い接遇品質を兼ね備えた『Reelu Premium』のエキスパート人材の皆様と連携できることを、大変心強く嬉しく思います。この協業により、海外ゲストへ最高品質のおもてなしを提供すると同時に、地域の事業者様が安心して受け入れを行える体制を構築し、インバウンド市場の高付加価値化と地方誘客の促進に貢献してまいります。

株式会社Reelu 代表取締役CEO 今野珠優 コメント

日本各地には、海外のお客様にとって非常に価値の高い文化や体験が数多く存在しています。一方で、それらを訪日外国人向けの商品として届けるためには、言語対応だけでなく、現場での接遇、進行、安心感のあるコミュニケーションが欠かせません。

特に高付加価値な体験においては、職人や地域事業者の想い、土地に根づいた文化的背景、体験そのものが持つストーリーを、海外のお客様に丁寧に橋渡しできる人材の存在が重要だと考えています。

今回のOrigami Conciergeとの連携を通じて、Reelu Premiumのエキスパート人材が、日本各地の"ここにしかない体験"を支える一端を担えることを大変嬉しく思います。今後も、現場に必要とされる人材の面から、訪日体験の質の向上と、地域の魅力が世界に届く仕組みづくりに貢献してまいります。



会社概要

株式会社Beyondについて

社名：株式会社Beyond（ビヨンド）

代表者：代表取締役 道越 万由子

所在地：

【東京本社オフィス】東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 408

【五島支店】長崎県五島市江川町10-6

設立年月：2016年9月1日

資本金：4000万円

事業内容：訪日インバウンドマーケティング支援、海外向けプロモーション、インバウンド向け体験コンテンツの企画・造成・販売 等

会社ホームページ：https://beyond-global.jp/

サービスサイト：https://origamiconcierge.jp/

株式会社Reeluについて

株式会社Reeluでは、多言語対応が必要な現場における即戦力人材を、1時間から呼べる完全審査制のマッチングサービスを運営しています。観光地や空港・駅、店舗での免税対応、展示会など、様々な訪日インバウンド対応やグローバルビジネスの現場でご利用いただけます。

社名：株式会社Reelu（リール）

代表者：代表取締役CEO 今野珠優

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu

会社ホームページ：https://reelu.jp/

Reelu Premiumサービスサイト：https://service.reelu.jp/premium

▼本件リリースに関するお問い合わせ先

電話番号：03-6264-2707 担当：八木

メールアドレス：info@beyond-global.jp

お問合せフォーム: https://beyond-global.jp/contact/

※営業目的でのご利用はお控えください。