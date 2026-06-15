「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2026」受賞企業を発表

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は2026年6月15日、「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2026」の受賞企業を発表しました。

同大賞は、マーケティングならではの知見や取り組みに焦点を当て、国内の優れた企業事例を社会に共有することを意図したものです。

審査部門は、「ストラテジー部門」「ブランディング部門」「デマンドプロセス部門」に加え、26年から「インサイドセールス部門」を新設。約60件の応募の中から、「大手企業の部」、「中堅・中小企業の部」で応募枠を分け、それぞれで部門賞を決定しました。その他、「審査員特別賞」として6社を選出しました。

受賞企業は以下の通りです。

・ストラテジー部門賞 大手企業の部

日立ソリューションズ

「顧客理解を競争優位に変えるマーケティング活動のナビゲーション構想」

・ストラテジー部門 中堅・中小企業の部

ヤマハファインテック

「デマンドジェネレーションからビジネスモデル再構築へ」

・ブランディング部門 大手企業の部

カナデビア

「商号変更を伴うブランディングの取り組み」

・ブランディング部門 中堅・中小企業の部

ネットプロテクションズ

「BtoB事業の成長をけん引するコーポレートブランディング活動」

・デマンドプロセス部門 大手企業の部

該当なし

・デマンドプロセス部門 中堅・中小企業の部

タイミー

「ユニットエコノミクスを改善する二兎を追う戦略」

・インサイドセールス部門 大手企業の部

NEC

「デジタルセールスの取り組み」

・インサイドセールス部門 中堅・中小企業の部

ウイングアーク1st

「『受注する商談』へのこだわり インサイド営業への進化」

・審査員特別賞（社名50音順）

アース製薬

「日本発革新的技術『MA-T System』の課題解決型BtoBエコシステムマーケティング」

オンワードコーポレートデザイン

「『モノづくり』から『顧客ブランド支援』へ」

塩野香料

「独自調査起点のフレグランスマーケティング基盤再構築」

パナソニック コネクト

「BtoB大企業 人事×マーケティングで実践した採用マーケティング」

日立建機

「重機ファンダム 誰かの『好き』が、誇りに変わり社会を支える」

LIXIL

「伝統的製造業の営業変革 『バディ型デジタルセールス』の全社展開」

各部門の概要や、受賞企業の取り組み・評価ポイントについては、以下から日経クロストレンドの特集記事をご覧ください。26年6月15日から順次公開していきます。

◆「BtoBマーケティング大賞2026」

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01392/

部門賞に選ばれた7社は、7月28日に開催するイベント「日経クロストレンドFORUM」において、ピッチ形式での最終審査に臨み、大賞を決定いたします。詳細は以下のサイト内で近日中に公開予定です。

https://info.nikkei.com/nxr/btob2026/

本大賞の審査員は、以下の5人です。

◆審査員（順不同。カッコ内は、社名、肩書）

庭山 一郎氏（審査委員長、シンフォニーマーケティング 代表取締役）

上島 千鶴氏（Nexal 代表取締役）

小笹 文氏（カラフル 代表、日本工業大学専門職大学院 准教授）

垣内 勇威氏（WACUL 代表取締役）

田中 滋子（Breathe コンサルタント）

審査委員長、庭山一郎氏によるコメントは以下の通りです。

「第3回目となる26年は多くの企業に応募をいただき、それぞれ意欲的な取り組みを審査員会で慎重かつ、丁寧に審査させていただきました。

SMB（中堅・中小企業）からエンタープライズまでの企業が戦略やインフラ構築、そしてインサイドセールスに取り組み、苦労を重ねながら成果に結び付けてきた経過はどれも素晴らしいものであり日本のBtoBマーケティングが世界に追いつく兆しを感じる事ができました。

残念な事は、デマンドジェネレーションやABM（アカウント・ベースド・マーケティング）での応募が少なかったことで、これらは成果が出るまでに時間が掛かるからこそ、全社戦略として取り組むべきものです。27年は、この2つの分野での応募が多くなることを期待します」

各部門の概要は特設サイトからもご覧いただけます。

◆「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2026」特設サイト

https://info.nikkei.com/nxr/btob2026/

【日経クロストレンドについて】

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◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（電話 03-6811-8911 ／ 問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。