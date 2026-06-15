【TGC 新潟 2026】『TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行』開催！NGT48、希空、本田紗来、村重杏奈ら豪華出演者が集結！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、『NAMICS presents TGC 新潟 2026』のプレイベントとして、本日2026年6月14日（日）に、古町ルフル ルフル広場（新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地）特設ステージにて、『TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行』を開催しました。

■イベントを盛り上げるトップバッターに、新潟県を中心に活動するNGT48が登場！

2015年に日本国内に5番目に誕生したAKB48の姉妹グループで、新潟県を中心に活動しているNGT48がトップバッターに登場！ステージでは、NGT48の代表曲『Maxとき315号』やデビューシングル『青春時計』を含む計４曲を披露し、トークパートでは、「この度、NGT48がTGC新潟に出演することが決定いたしました！」と、メインアーティストとしての出演も発表。サプライズ発表に会場は大きな歓声に包まれ、さらなる盛り上がりを見せました。

■希空、本田紗来、村重杏奈ら豪華出演者が集結！新潟が誇る繊維産業の魅力を発信するファッションショーを展開！

国内有数の繊維・ニット産地である新潟県ならではのファッションショーでは、国内有数のニット産地として知られ、長年培われてきた技術と品質の高さで多くのアパレル製品づくりを支えている新潟県見附市の「見附ニット」、高い技術力によって生み出される上質なニット製品が全国的にも評価されている新潟県五泉市の「五泉ニット」、そして丈夫で肌触りが良く、古くから日常着として親しまれてきた新潟市江南区亀田地区発祥の伝統的な綿織物「亀田縞」が参加。各産地の魅力を融合させた唯一無二のステージが実現しました。

トップバッターを飾ったのは、国民的タレントとしてバラエティ番組に引っ張りだこの村重杏奈。見附ニットの上質な素材感が際立つオフショルダーのミニワンピースに、亀田縞のヘッドピースを合わせた華やかなスタイリングで観客の視線を集めました。続いて、雑誌『Ray』専属モデルの本田紗来が、見附ニットの白カーディガンに夏らしいブルーのチュールスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露。さらに、五泉ニットを使用した初夏を感じさせる鮮やかなオレンジのトップスを軽やかに着こなした米澤りあ、上品なマルチボーダー柄のワンピースをはじめ、猫モチーフの愛らしいバッグやスカーフまで全身に五泉ニットを取り入れた小國舞羽、そしてストライプ柄が印象的な見附ニットを主役に、黒のシアー素材やビジュー付きパンプスでトレンド感を添え、亀田縞の手ぬぐいをリボンヘアアクセサリーとしてアレンジすることで伝統素材を現代的に昇華させた葛西杏也菜ら、Z世代を代表するスターたちが次々とランウェイを彩りました。また、WILD BLUEのメンバーである鈴陽向は、見附ニットのアウターに亀田縞のネクタイをアクセントとして効かせた洗練されたスタイルで登場。続く宮武颯は、五泉ニットの涼しげなストライプシャツに亀田縞の傘を合わせ、梅雨の季節感を巧みに表現したコーディネートで会場を魅了。そしてラストには、SNS総フォロワー数280万人超を誇る人気急上昇中の希空が登場し、ビビッドカラーが目を引く五泉ニットのワンピースに、亀田縞を大胆に取り入れたヘッドアレンジを組み合わせた遊び心あふれるスタイリングで、ランウェイを華やかに飾りました。

トークパートでは、衣装について、五泉ニットを着用していた希空が「普段は着ないような系統の衣装で、すごく新しい自分が新鮮だなと思います。すごく軽くて、風通しも良くて涼しいので、みなさんも是非着てほしいなって思います。」と、同じく五泉ニットを着用していた米澤りあは「普段こんな丈のスカートを履くことがなくて、少しふんわりとした感じで、バタフライがモチーフにされてるんですよ。今にも飛べちゃいそうじゃないですか。これを着て自然豊かなところに行きたいですし、ただ単に新潟の美味しいお米が食べたいです！」とそれぞれが衣装の魅力をコメント。最後に、村重杏奈が来場者に向けて「TGCの普段の会場って女性ばっかりじゃないですか。今日、男性率高めなんですよ。みなさんNGT48のファンの方だと思うんですけど、私、久しぶりにOverturerのコールを聞きました！このまま男性も、女性も、みんなでもっともっと盛り上げて、熱い1日になればいいなと思います！」と語り、会場は笑いと大きな拍手に包まれました。

さらに、ステージには、新潟市・佐久間なおみ副市長、五泉市・田邊正幸市長、見附市・稲田亮市長、第四北越銀行 廣田徹常務取締役も登場。ファッションショーの感想を聞かれた佐久間副市長は、「ランウェイのすぐそばで拝見させていただいて、とても素晴らしかったです。見附市のニット、五泉市のニット、そして亀田縞と、新潟が誇るものづくりと職人の皆様方が築いた高い技術、これに今をときめくモデルの皆様がまた新たな魅力を加えていただいたのかなと思っております。」とコメントしました。また、それぞれの産地の魅力について、田邊市長は「私も今日は五泉ニットを着ているのですが、やはり着心地が違う。例えば縫製をはじめ、糸の染色、ボタンやファスナー、タグ、そしてプレスなどもそうですが、五泉で全て完結するんですね。みなさんそれぞれの印象をきちんと捉えながらできるニットというのがやはり最高だと思います。」と語り、続いて稲田市長も「私も田邊さんに負けず、全身見附ニットでやってまいりました。服だけではなくて、足袋も見附ニットになっています。着心地がよくて涼しいニットなのですが、それだけではなく、複雑な柄や加工、縫製の技術も高いレベルを持っておりまして、国内外の人気アパレルブランドにも供給をしていますし、最近は各社で自社のブランドも立ち上げております。」と、それぞれの地域が誇るものづくりの魅力をアピール。最後に、地域産業の魅力発信への期待について、廣田常務取締役は「今日、私は五泉の絹織物、亀田縞の扇子という形で全身ニットではないのですが、こうして日常から親しまれる素晴らしい技術を持った企業の皆様が新潟には集積しておりますので、こういったイベントを通じてもっともっと若い皆様や県内外の皆様にこの新潟県の“メイドイン新潟”の商品を知っていただける機会になればと期待をしております。」と述べ、地域産業のさらなる認知拡大と発展に期待を寄せました。

■『TGC 新潟 2026 市民モデルオーディション』最終審査を実施！新潟市に住む6名が夢の舞台の切符を手に！

新潟県で初開催となる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』では、新潟市で夢に向かって挑戦している方や、各分野で活躍している方にスポットライトを当て、新潟市の魅力を共に発信していきたいという思いから、『TGC 新潟 2026 市民モデルオーディション』を実施。本日、公開最終審査を行いました。

ステージには、本プロジェクトのアンバサダーに就任した柏木由紀が登場し、「TGCは本当に夢のステージだと思います。先ほど裏側でこれから歩かれる候補者の方にもお会いしたんですけど、各々ポーズの練習をしたり、ウォーキングの練習をしたりと、色々な気持ちを持っているんだなと感じました。本当に応援しています！」とエールを送りました。続いて、約460名の応募者の中から最終審査へ進出した15名が、本番さながらの緊張感の中で堂々とランウェイを披露。それぞれがTGC出演への熱い思いを語りました。

厳正なる審査を経て、いよいよ合格者を発表。一人ひとりの名前が読み上げられると、会場は大きな拍手に包まれ、柏木由紀から花束が贈呈されました。合格者の藤澤恵真（ふじさわえま）さんは「自分らしく最後まで頑張れたと思います！とても嬉しいです！」と、三浦美鈴（みうらみすず）さんは「家族の応援もあり、本番も頑張りたいと思います。また、新潟も元気な人がいっぱいいると思いますので、当日はみなさん楽しみましょう！」とそれぞれ喜びを語り、柏木由紀から「おめでとうございます！たくさんの候補者の中から選ばれた6名ということで、地元で開催されるTGC新潟をみなさんでより一層盛り上げてください！当日、またみなさんとお会いできることを楽しみにしています。」と改めて祝福のメッセージが送られ、会場を温かな雰囲気で包みました。 見事、夢のTGC出演権を手にした6名の合格者たちは、『NAMICS presents TGC 新潟 2026』当日、人気モデルたちとともにランウェイを盛り上げます！

■イベントを締めくくる「LDHダンスワークショップショー」に、EXILE TETSUYA、Dream Amiが登場！EXILE TETSUYA「初の新潟でしたが本当に楽しかったです！またみんなで一緒に踊りましょう！」とコメント。

本イベントを締め括ったのは、EXILE TETSUYAがプロデュースする「LDHダンスワークショップショー」！「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環で、新潟県では初開催となったダンスワークショップショーには、EXILE TETSUYA、Dream Ami、EXPG STUDIO TOKYOから駆けつけたというB HAPPYS（キッズダンサー）が登場。本プロジェクトでは、約500名の参加者が一体となり、LDH JAPAN所属アーティストの楽曲や、様々な音楽に合わせてあらゆる世代の方々が一体となってダンスを楽しみ、身体を動かしながら、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進しました。

「新潟のみなさんこんにちは～！今日は全力で会場を盛り上げていきたいと思います！」とEXILE TETSUYAが挨拶し、初夏を思わせるような熱気に包まれ、穏やかな雰囲気で幕開け。「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で誕生したユニット・EXILE B HAPPYの『MORNING SUN』からスタートし、続くEXILEの代表曲『Choo Choo TRAIN』では、来場者とともに「TGC！」のコール＆レスポンスが響き渡りました！ EXILE TETSUYAが「ステージに登ってみたい人いる？」とキッズたちに呼びかけると、次々とステージへと駆け上がる子どもたち。満面の笑みを浮かべるキッズたちを見届けながら、EXILE TETSUYAは「子どもたちにステージからの景色をみて欲しかったんです！みなさん景色はどうですか～！」と呼びかける場面もあり、会場は温かな空気に包まれました。さらに、人気お笑い芸人の小島よしおとEXILE B HAPPYがコラボレーションした新曲『EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)』を披露し、来場者と一体となって会場を盛り上げました。

続いて、「今日はLDHのお友達も連れてきたので紹介したいと思います！」とDream Amiが呼び込まれ、黄色い歓声に包まれる中、 2025年12月に公開された映画『ズートピア2』の日本版プロモーションソング『Zoo ～君がいるから～』を披露し、世界を魅了したDream Amiの歌声が会場全体をやさしく包み込みました。その後、EXILE TETSUYAの「次はみんなで踊りましょう！」という呼びかけとともに、先ほど披露した『EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)』のダンスレクチャーがスタート。来場者も元気いっぱいに体を動かしながら参加し、全員での記念撮影も行われるなど、会場は一体感に包まれました。

続いて、「次はみんなでタオルを回して遊びたいと思います！」という掛け声とともに、Dream Ami の『ヒマワリ』からスタートし、EXILE B HAPPYの心踊る夏のテーマソング『ぐるぐるドリーム』では、熱気がひとつになってタオルを振り回し、ボルテージは最高潮に！そして、「最後の曲ではみなさんと一緒に思いきり盛り上がりたいと思います！」という言葉とともに『銀河鉄道999』がスタートすると、会場には来場者がひとつとなったウェーブが巻き起こり、“A journey to the stars”の歌詞を体現するようなジャンプで会場全体がひとつになりました。終演にあたり、Dream Amiは「ありがとうございました！また7月18日（土）に朱鷺メッセで会いましょう！」とメッセージを送り、EXILE TETSUYAも「初の新潟でしたが本当に楽しかったです！またみんなで一緒に踊りましょう！」と感謝を伝え、最後は全員で「はい、おっぱっぴー！」と声をそろえ、大歓声と笑顔に包まれながら、LDHダンスワークショップショーは幕を閉じました。

【TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行 概要】

イベント名：TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行

日時：2026年6月14日（日）12:00～14:05

会場：古町ルフル ルフル広場 特設ステージ（新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地）

入場料：無料

出演者：EXILE TETSUYA、NGT48、小國舞羽、葛西杏也菜、柏木由紀、鈴陽向（WILD BLUE）、Dream Ami、希空、本田紗来、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、米澤りあ 他 ※50音順

「TGC新潟」から、“次の輝き”へ。新潟からはじまる新たな未来の一歩に、ぜひご期待ください。

NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：NAMICS presents TGC 新潟 2026）

開催日時：2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

チケット：完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

ブランド：FREAK'S STORE、GRAPEFRUIT MOON、Intention Line. B.P. Store、moment+、Outfitter lab、REDYAZEL、RODEO CROWNS WIDE BOWL、sugar nine、The Escape、Ungrid ※アルファベット順

ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、入江美沙希、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、 川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：大塚七海（NGT48）、高倉萌香、中川紅葉、東村芽依、藤田みあ、宮本李菜 他 ※50音順

ゲスト：池田匡志、王林、柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、ゴリエ、JOY、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、西山茉希、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：NGT48、Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Ami、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：新潟県、新潟市

プラチナパートナー：ナミックス株式会社

パートナー：NSGカレッジリーグ、三幸製菓株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、トキエア、亀田製菓株式会社、株式会社ブルボン、東北電力株式会社、アルファスグループ、ＪＡグループ新潟、株式会社ジョイフル恵利、新潟交通株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社NST新潟総合テレビ

特別協力：株式会社第四北越銀行、株式会社新潟日報社

公式メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島に続き、静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、 香川、そして新潟へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

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