BE:FIRST、ワールドショーケースのニューヨーク公演追加開催が決定。チケット即完売を受け急遽発表

株式会社BMSG

6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』のニューヨーク公演の追加公演を2026年10月22日(木)に開催することが発表された。

本追加公演は、10月23日(金)開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定した。

BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を先月発表。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。さらに、6月12日(金)には世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter（Remix）」がサプライズリリース。6月14日(日)にはジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。

こうしたグローバルシーンを見据えた活動を重ねる中で、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象付けた。

なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間2026年6月16日(火)10:00から6月17日(水)23:59まで、一般販売（先着販売）が6月18日(木)10:00より販売される。詳細は、『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイトをご確認いただきたい。

【ワールドショーケース情報】

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日(金)

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日(日)

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日(土)

【ニューヨーク】

2026年10月22日(木) Racket NYC ※追加公演

2026年10月23日(金) Gramercy Theatre

【リリース情報】

Janet Jackson & BE:FIRST「Doesn't Really Matter (Remix)」2026年6月12日(金)配信

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

10th Single「Missing」2026年7月1日(水)発売

レーベル : B-ME

CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.Why, Why

3.Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～

【BE:FIRST プロフィール】

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ"BE:FIRST"。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。

2026年5月には初の単独スタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催し、2日間で約10万人を動員。9月からはWORLD SHOWCASE、2027年1月には国内ドームツアーの開催が決定している。

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

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