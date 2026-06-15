ORO Hotels、新たに「collection」「Creek」をブランドラインアップに追加

株式会社ALMIGO

株式会社ALMIGO（本社：東京都港区、代表取締役：竹内亨、以下当社）は、ホテルブランド「ORO hotels」において、新たに「collection」および「Creek」をブランドラインアップに追加しました。

近年、ホテルに求められる価値は大きく変わってきています。

かつては宿泊機能や品質がホテルを選択する基準でしたが、現在では地域との関係性、さらには暮らし方そのものを提案する場へと進化しています。

ORO hotelsでは独自の価値基準から生まれた凝縮されたコンセプトの施設を運営しておりますが、今までの考えを発展させ、さらに多様な宿泊スタイルを提案する

新たなブランドカテゴリーを展開してまいります。

■ホテルを取り巻く潮流の変化

ホテルは安心・快適な滞在を提供する場から、個人の価値観やライフスタイルを表現する場へと進化してきました。

近年は特に、画一的なサービスよりも、その土地ならではの文化や物語を体験できる宿泊施設への関心が高まっています。

こうした背景から世界のホテル業界では、独立系ホテルの個性を生かしながらブランドネットワークや予約基盤を共有する「コレクションブランド」が急速に拡大しています。

ORO hotelsでは、「発見の旅（Journey of Discovery）」という共通思想のもと、この潮流を踏まえた新たなブランドカテゴリーを展開します。

■施設の思想に浸るcollection

Collectionは、その土地に根差した独自性を表現した宿泊施設を束ねます。

宿泊することで、その土地の環境、施設が作られた背景、ストーリーが唯一無⼆の思想として強く感じられます。

一冊の小説を読むように、そこでしか味わえない、旅の時間に浸るブランドです。

■土地の暮らしの目線で過ごすCreek

Creekは、その土地の日常に身を置くような滞在を提案する宿泊ブランドです。

観光地を巡るだけではなく、街を歩き、地域の店を訪れ、その土地の暮らしに触れる。

Creekでは、ホテル、民泊、ヴィラなど建物の形式にとらわれず、それぞれの立地や建物の個性を生かした滞在体験を提供します。

川（Creek）が街や自然の中をゆるやかに流れるように、旅と暮らしをつなぎながら、その土地ならではの豊かな時間を提供します。

代表者：代表取締役 竹内 亨

企業HP：https://www.almigo.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ALMIGO 広報担当

E-mail：info@almigo.jp