不気味な違和感から脱出できるか。NoEscapeが誇る謎解き作家・ぬうきが手がける『異変回遊』が初の常設ルーム化！新宿・池袋に6月連続オープン

株式会社ライズエンターテインメント

「NoEscape（ノーエスケープ） リアル体験脱出ゲーム」店を運営する株式会社ライズエンターテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：谷井等）は、本年10月に迎える設立11周年のリニューアルイヤー施策として、現実と異空間の狭間を描く演出で熱狂的なファンを持つ人気シリーズ『異変回遊』を、初の「ルーム型」として常設オープンします。

2026年6月13日（土）に『201禁足倉庫（きんそくそうこ）』（池袋店）がオープンし、週末には早くも多くの謎解きファンが来場。続く6月24日（水）には『202閉塞通路（へいそくつうろ）』（新宿店）が姿を現します（予定）。本作は、シリーズならではの不気味な違和感を密室空間で再現。ギミック（からくり・仕掛け）を多数配置し、プレイヤー自身の行動で物語と空間が動いていく、圧倒的な没入感の「現実干渉型」体験を提供します。

■ 謎解きクリエイター「ぬうき」が語る、今作へのこだわり

＜写真：ぬうき（ライズエンターテインメント 謎解きクリエイター）＞

「リアルな空間」への徹底的なこだわり

段ボールに貼られた伝票、ガムテープ、使い込まれた引き出しなど、可能な限り「リアルな倉庫」「荷裁き作業」の再現に徹底。電子ギミックや物理的な仕掛けを多用し、謎解きと職業体験、そして日常が裏返る不気味さが融合した濃密な50分を提供します。

ここでしか得られない「現実干渉」の体験価値

『異変回遊』特有の現実干渉型の物語性、密室に閉じ込められ、電子ギミックが連動する数々の物理的な仕掛け、そしてNoEscape特有の“すべてをひっくり返すヒラメキ”。これらすべてを同時に味わえる、唯一無二の体験が待っています。

■ 新ルーム概要

【201 禁足倉庫（きんそくそうこ）】

オープン日：2026年6月13日（土）＜好評稼働中＞

場所：NoEscape 池袋店（東京都豊島区上池袋2丁目8-6 NoEscapeビル）

ストーリー：倉庫整理の単発バイトとして案内されたのは、3畳ほどの奇妙なビルの一室。どこか不穏な空気が漂う室内で作業を始めようとした、その時。……え？脳の理解が追いつく前に、後ろの扉から無慈悲な施錠音が響き渡る。あなたは無事に作業を終え、この空間から脱出できるのか――。

形式／予約：ルーム型（＊1）／ 公式サイトにて受付中

所要時間：50分

料金：通常 3,500円／学割 3,200円（税込・1名あたり）

定員：2～5名（推奨2～3名）

予約：公式サイトにて受付中

公式サイト（予約）：https://noescape.co.jp/ikebukuro/sp/escape-theme/anomaly201/

【202 閉塞通路（へいそくつうろ）】

オープン予定日：2026年6月24日（水）（＊2）

場所： NoEscape 新宿店（東京都渋谷区代々木3丁目46-16 小野木ビル5Ｆ）

ストーリー： 閉館後の商業施設で清掃バイト中、迷子になってしまったあなた。最終施錠時間が迫るなか、通路の先はまたも行き止まり。振り返って戻ろうとしたその時。……は？歩いてきた道は塞がり、異常に満ちた一本の通路に取り残されていた――。

形式／予約：ルーム型（＊1）／ 公式サイトにて受付中

所要時間： 50分

料金： 通常 3,500円／学割 3,200円（税込・1名あたり）

定員：2～6人（推奨3～4人）

公式サイト（申込）： https://noescape.co.jp/shinjuku/sp/escape-theme/anomaly202/

＊1 ルーム型は、実際の部屋にプレイヤーが立ち入り、制限時間内の脱出を目指す完全密室・貸切型のゲーム形式です。

＊2 オープン日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※本作品にはグロテスクな描写やジャンプスケア（驚かし）要素、極端なホラー表現はございません。

＜禁足倉庫（池袋店）のルームの様子＞＜禁足倉庫（池袋店）のルームの様子＞

■「201 禁足倉庫」（池袋店）オープンで寄せられた「お客様の声」

・「大人気の異変回遊シリーズ待望の新ルーム、想像を超える展開にヒヤっとしました」（20代・常連のお客様）

・「参加者の登場人物としての設定や、物語が作り込まれていて、遊び終わって『やられた！』の連続でした。作り込みがすごい！」（30代・関係者）

・「体験としても、謎解きとしてもここでしかできない経験でした。あの『幕を開ける瞬間』がたまらない！記憶を消してもう一度遊びたい作品です。」（20代・謎解きファンのお客様）

■ 補足：SNSで話題！現実干渉型『異変回遊』シリーズとは？

本シリーズは、現実と異空間の狭間を描く「現実干渉型」の演出で、熱狂的なファンを持つコンテンツです。

愛知県の「野外民族博物館 リトルワールド」にて開催中の回遊イベントでは、広大なロケーションを活かした圧倒的な没入体験が「現実と虚構が交差する」と話題を呼んでいます。これまで「キット型」「街歩き型（周遊型）」「回遊イベント型」で展開してきた本シリーズが今夏、満を持して初の「ルーム型（完全貸切の密室空間）」として常設化。これまで培った演出ノウハウを凝縮し、「NoEscape」の特長であるギミック（からくり・仕掛け）によってプレイヤーの脳と体を揺さぶる、ヒヤヒヤ・ハラハラの体験をお届けします。

■ライズエンターテインメントについて

ライズエンターテインメントは、2015年設立の謎解き‧体験型アミューズメントを軸に事業展開するエンタメ企業です。新宿‧池袋で「NoEscape リアル体験脱出ゲーム」店や謎解きカフェを運営し、電子ギミックを駆使した全室完全貸切制の圧倒的な没入体験を提供しています。社内一貫の制作体制を強みに、商業施設、観光地、自治体の集客、回遊・周遊向上を目的としたイベント企画・プロデュース、オンラインショップ運営まで手掛けています。

【会社概要】

名称：株式会社ライズエンターテインメント

所在地：東京都渋谷区代々木3-46-16 小野木ビル5F

代表：代表取締役 谷井 等

資本金：1000万円

設立：2015年10月

事業内容：「NoEscape リアル体験脱出ゲーム」店・謎解きカフェ「ラビリンス」の運営、法人向け謎解き企画制作「謎解きメモリー」の提供、NoEscapeオンラインショップの運営

コーポレートサイト：https://rise-ent.com/

「NoEscape」公式サイト：https://noescape.co.jp/nazomemo/

【謎解き制作のお問い合わせ・ご依頼先】

次のURLのページ下部にあるお問い合わせフォームからお問い合わせください。

https://noescape.co.jp/nazomemo/

【報道関係者のお問い合わせ先】

本新ルーム（池袋店・新宿店）では、メディア関係者様による体験取材・店舗撮影を随時受け付けております。ルームの初期状態（ネタバレにならない範囲）での撮影や、クリエイター（ぬうき）へのインタビューも対応可能です。お気軽に下記問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社ライズエンターテインメント 広報事務局

MAIL：rise-ent_press@happy-pr.co.jp ｜TEL ：080-4104-7711（ハッピーPR・広瀬）

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