世界で113,506名、日本では延べ19,119名が完走し、昨年を超える植樹の実施が決定！グローバルプログラム「Run for Reforestation Challenge 2026」が閉幕

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンは、アシックスが2026年4月1日（火）から4月30日（木）までのグローバル規模で開催した、ランニングやウォーキングなど5kmの運動を通じて植樹へつなげるグローバルプログラム「Run for Reforestation Challenge 2026（ランフォーリフォレステーションチャレンジ）」（以下「本プログラム」と記載）に連動するイベントを開催し、日本国内で完走者19,119名を達成しました。

日常的にランニングを楽しむ層から健康意識の高い初心者まで、日本では、延べ23,648名という非常に多くの人々が参加。「自らの走りが、植樹への直接的なアクションになる」という実感が完走への強いモチベーションとなり、結果として前回の開催実績を大きく上回る参加者数になりました。

本プログラムは、「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana in Corpore Sano）」という創業哲学のもと、身体を動かすことによる心身の健康だけでなく、その舞台となる地球環境についても考えるきっかけを提供したいという想いから、2023年よりグローバルで展開している取り組みです。

アシックスが提供するフィットネス・トラッキング・アプリ「ASICS Runkeeper（アシックス ランキーパー）」を通じて、ランニングやウォーキング、トレイルランニング、車いす、ハイキング、プロギング（ごみ拾いをしながら行うジョギング）など様々なスタイルで5kmを完走・完歩するごとに1本の木が、提携する国際NPO「One Tree Planted（ワン・トゥリー・プランテッド）」を通じて植樹されます。

2026年は、米国、フランス、イタリア、韓国、日本をはじめ世界各国から多くの参加者が集まり、参加者数169,890名（昨対比 +11.5%）、完走者数113,506名（昨対比 +10.5%）という大きな目標を達成。身体を動かすことを通じて環境保全への意識を高めるグローバルアクションとして、昨年を上回るさらなる広がりを見せました。

〇世界各国で参加拡大。日本は参加者数世界2位・8割の完走率を達成

本年度のプログラムは、米国やフランス、イタリア、韓国など多くの国が参加する大規模な広がりを見せ、各国において昨年を上回る成果が得られました。世界的に環境保全への意識の高まりが表れた結果となりました。

その中で日本は、参加者数において米国に次ぐ世界第2位を記録しました。完走者は19,119名に達し、昨年と比べて約34％増加。参加国中で最高水準となる約8割の完走率を達成するなど、非常に高いアクティブ率を示しました。

〇日本国内での独自アクション「海浜プロギング」in 石垣島

国内独自のアクションとして、2026年4月11日（土）には沖縄県・石垣島にて石垣島の自然を保護する「海浜プロギング」を実施。

当日は、パラトライアスリートの宇田秀生選手、保田明日美選手、元トライアスロン女子日本代表の庭田清美氏をはじめとする計23名が参加。石垣島の海浜コース（約5km）にて、ゴミ拾いとランニングを組み合わせた「海浜プロギング」に挑戦しました。合計約40袋分のゴミを回収したほか、参加者全員が完走したことで、プログラムの規定に基づき23本の植樹を達成しました。

一見すると美しい石垣島の海辺にも、実際に走りながら目を向けることで、多くの海洋ごみが存在している現実が浮き彫りとなり、参加者からは「石垣島の環境美化に貢献できて嬉しい」「日常的にもゴミを拾いながらランニングを楽しみたい」といった声が寄せられました。また、漂着した海洋プラスチックを活用した特製キーホルダーの配布を通じて、循環型社会への理解を深める機会を提供しました。

会場ではトップアスリートと一般参加者が同じ目線で環境課題に立ち向かい、障がいの有無や競技レベルの垣根を越えてスポーツで自然と一体になる、アシックスが目指す「共生社会」のあり方が体現されました。

参加アスリートからは、「暑い中でも皆で楽しくゴミ拾いに取り組めた喜び」や、「継続的な活動によりゴミが減っている実感」に加え、「毎年石垣島のトライアスロンへ参加させてもらっていることへの恩返しとして、環境美化に貢献できたことへの充実感や地域への感謝」が語られました。

〇スポーツを通じた気候変動対策へ。アシックスが描く持続可能な未来への意識は社内でも

当社は、「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を創業哲学に掲げ、誰もが一生涯運動・スポーツに関わり、心と身体が健康で居続けられる世界の実現をめざしています。

この想いは社外への活動に留まらず社内にも深く浸透しており、社員自らがランニングやウォーキングイベントへ参加するほか、環境保全活動やサステナビリティに関するアクションにも積極的に取り組んでいます。実際に、当社社員も本プログラムに参加し、組織全体で健康と環境の共生に向けた活動が広がっています。

アシックスジャパン社員のコメント

「いつも自分のリフレッシュのために行っているランニングが地球のためになることに誇らしく感じました。結果として、Run for Reforestation参加後にはいつもの行動でも地球のことを考えるきっかけになりました。」

「チームのメンバーとともに走りました。地球のためになるだけでなく、チームメンバーとの仲も深まり、よりポジティブに業務に取り組めるようになりました。」

また、当社は2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、循環型モノづくりの推進にも取り組んでいます。本プログラムのような活動を通じて、一人ひとりが地球環境への影響について考えるきっかけを提供し続けることが、持続可能な社会の実現への第一歩であると考えています。今後も、スポーツの力を通じて気候変動対策や環境保全活動に寄与し、人々の健康と地球の健やかさが共存する未来の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

〇アシックスジャパン株式会社 取締役マーケティング統括部長 狩野 和也 のコメント

本プログラムに、日本中から多くの方々にご参加いただいたことを大変うれしく思います。

アシックスは創業以来、私たちが健やかに生きるために必要な「Sound Mind, Sound Body」の実現を追求してきました。この心身の健康は、豊かで持続可能な地球環境があってこそ成り立つものです。今回のプログラムを通じ、“自らの走りが植樹に繋がる”という体験を提供したことで、環境問題をより自分事として捉えていただく機会になったのではないかと感じています。

特に日本において、昨年を大幅に上回る参加者数と世界最高水準の完走率を記録したことは、

日常的なスポーツの習慣を社会貢献へ繋げたいという、高い意識の表れだと実感しています。

今後も、スポーツを通じて心身を健やかに保ちながら、持続可能な未来を次世代へ引き継げる

よう、取り組みを継続して行っていきたいと考えています。

〇アシックスについて

アシックスは、1949年に創業者・鬼塚喜八郎がスポーツによる青少年の育成を通じて社会の発展に貢献することを志して興した会社です。「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」という創業哲学は、世界中の人々に心身ともに健康で幸せな生活を実現してほしいという私たちの願いそのものを表しています。「スポーツで培った技術により、質の高いライフスタイルを創造する」のビジョンのもと、世界の人が健康で幸せな生活を実現できる製品やサービスの提供を使命とし、主力のスポーツ用品に加え、スポーツスタイルカテゴリーなどのライフスタイル市場向けの商品を展開。海外売上高比率は8割を超え、日本発のグローバル企業として、100周年を見据えた次なる成長ステージへと向かっています。

〇One Tree Plantedについて

https://onetreeplanted.org/

〇アシックスのサステナビリティについて

https://corp.asics.com/jp/csr