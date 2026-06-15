【Patisserie KINEEL 京都】自家製レモンコンフィチュールを使用した「レモンケーキ」と果実とチーズの「フルーツゼリー」を新発売

株式会社 鼓月

株式会社鼓月（本社：京都府京都市、代表取締役社長：中西 英貴）が展開する洋菓子ブランド「Patisserie KINEEL京都」では、自家製レモンコンフィチュールを使用した「レモンケーキ」と果実とチーズの「フルーツゼリー（ベリー＆ベリーチーズ・レモン＆チーズ）」の2種類の新商品をPatisserie KINEEL 京都の全店、公式オンラインショップにて販売いたします。夏のご挨拶や手土産、ご自宅でのくつろぎの時間にもぴったりです。KINEELのサマースイーツで涼やかな夏をお楽しみください。

KINEEL HP :https://www.kineel.jp/

サマーシーズンにピッタリな新商品

■ レモンケーキ

爽やかな酸味とやさしい甘さが広がる、サマーシーズンにぴったりのレモンケーキです。

生地には自家製レモンコンフィチュールとレモンピールをたっぷりと使用。

レモンの豊かな香りと風味をしっかりと感じられるよう、ふんわりとした食感に焼き上げました。

さらに、表面にはレモン風味を加えたホワイトチョコレートをコーティングし、まろやかな甘さの中に爽やかな酸味が広がる生地との一体感をお楽しみいただけます。

■ フルーツゼリー

色鮮やかな果実のゼリーとクリームチーズを使用したまろやかなゼリーを重ね、見た目にも涼やかな2層仕立てのフルーツゼリーです。果実本来の甘みや酸味を活かしながら、クリームチーズのやさしいコクを加えることでさっぱりとしながらも満足感のある味わいに仕上げました。

フレーバーは、「ベリー＆ベリーチーズ」「レモン＆チーズ」の2種類。

それぞれの果実が持つ個性豊かな風味とチーズのまろやかさが絶妙に調和し、暑い季節にぴったりの爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

・ベリー＆ベリーチーズ

KINEELのブランドカラーをイメージした鮮やかなラズベリーを使用。ラズベリーならではの華やかな香りと甘さの中に広がるほどよい酸味が特徴です。クリームチーズ入りゼリーのまろやかなコクが果実の風味を引き立て、甘酸っぱく爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

・レモン＆チーズ

涼やかな見た目と爽やかな味わいが魅力のフルーツゼリーです。レモンのすっきりとした酸味とみずみずしい香りにクリームチーズ入りゼリーのやさしいコクを合わせました。果実の爽快感とチーズのまろやかさが絶妙に調和し、暑い季節にぴったりの清涼感あふれる味わいです。

商品情報

■ レモンケーキ

1個：本体価格 280円

日持ち：製造日より20日

販売開始日：2026年6月15日

特定原材料等：卵/乳成分/大豆/アーモンド

※直射日光を避け、28℃以下の涼しいところで保管してください。

※配送の際は、冷蔵配送対象商品です。

■ フルーツゼリー（ベリー＆ベリーチーズ・レモン＆チーズ）

1個（各種）：本体価格 350円

日持ち：製造日より30日

販売開始日：2026年6月20日

特定原材料等：乳成分/大豆

■ 販売店舗

Patisserie KINEEL 京都 全店舗 、公式オンラインショップ

Patisserie KINEEL 京都について

関西と関東に5店舗を構える「Patisserie KINEEL 京都」。2015年12月に和菓子に捉われず、“美味しさを追求したい”という想いで京都の寺町に誕生した洋菓子ブランドです。「お気に入り」がある店、お客様のお気に入りになるように、との願いを込めて“KINEEL”と名付けました。私たちの菓子作りに光るのは『京菓子處 鼓月』の心と技。京菓子を長年作ってきた私たちだからこその知識や技、経験を生かした、四季折々のいろどり豊かなかわいらしいお菓子をお届けいたします。

株式会社鼓月について

株式会社鼓月は、2026年に創業81年目を迎え、京菓子處 鼓月では、看板商品「プレミアム千寿せんべい」をはじめ、代表銘菓の「華」や果実饅頭「摘み果」を販売しています。また、京菓子のノウハウを活かした洋菓子ブランド「Patisserie KINEEL 京都」、エネルギー補給羊羹「anpower」を展開。2025年10月に和生菓子の新ブランド「月とうさぎ」をオープン。「思い出作りのお手伝い」を理念にお菓子の製造販売を行うトータルスイーツカンパニーです。伝統を守りながらも、鼓月はこれからも挑戦をし続け、長く愛される会社を目指していきます。

株式会社鼓月会社概要

株式会社鼓月

本社：〒612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口11-1

電話番号：075-623-1651（代表）代表者：代表取締役社長 中西英貴

設立：1953年1月（創業：1945年10月）

事業内容：菓子類の製造、直営店・百貨店インショップの運営

報道関係者の皆様：本件に関する取材窓口

社名：株式会社鼓月

部署：総務部 広報 鳥飼 優介

電話番号： 080-6197-7347

メールアドレス：y.torigai@kogetsu.com