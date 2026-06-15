DiscoverFeed株式会社、We Rave Youと戦略的パートナーシップを締結

DiscoverFeed 株式会社

DiscoverFeed株式会社（本社：東京都、代表取締役：露木芳通、以下「DiscoverFeed」）は、業界最大手のダンスミュージック専門メディアであるWe Rave You（以下「WRY」）との戦略的パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社は世界のトップDJとAI動画クリエイターをつなぐ新たなクリエイターエコノミープログラム「DAIM Global Creator Program」を共同で推進してまいります。

提携の背景

近年、音楽業界ではAIによる楽曲制作環境の進化により、世界中で膨大な数の楽曲が生み出されています。

一方で、多くのアーティストやDJは、ツアー活動、イベント出演、楽曲制作、SNS運営などに多くの時間を費やしており、楽曲のプロモーションに欠かせないミュージックビデオ（MV）制作まで十分なリソースを確保できていないという課題を抱えています。また、世界中の動画クリエイターやAIクリエイターは高い技術力を持ちながらも、世界的アーティストとコラボレーションする機会が限られているという課題があります。

DiscoverFeedは、この両者を結び付けることで新たな価値を創出することを目的に、AI音楽制作・映像制作プラットフォーム「DAIM」を展開していきます。今回の提携により、We Rave Youが有する世界のDJネットワークと、DiscoverFeedが構築するクリエイターコミュニティを接続し、これまでにない音楽制作エコシステムを実現します。

DAIMとは

「音楽×AI×アーティスト＆クリエイター」を融合することで新たな音楽づくりを行っています。

https://www.youtube.com/@daimdriver

DAIM Global Creator Programとは

DAIM Global Creator Programは、

「世界のTop DJ」×「世界の動画クリエイター」×「AIクリエイティブ」を結び付けるグローバル共創プログラムです。

We Rave Youを通じて参加するDJやアーティストが楽曲を提供し、世界中の動画クリエイターがミュージックビデオを制作します。完成した作品は各アーティストおよびクリエイターのSNSを通じて世界へ発信されます。

DJ・アーティストが得られる価値

本プログラムへ参加するDJ・アーティストは、

１. MVを制作

世界中のクリエイターから多様な映像表現を受け取ることができます。

２. グローバルな拡散力

参加クリエイターによるSNS発信を通じて楽曲の認知拡大を実現します。

３. 新たなファン獲得

これまで接点のなかった地域やコミュニティへのリーチが可能になります。

４. AIクリエイティブ活用

最新のAI映像技術を活用した新しい表現へ挑戦できます。

クリエイターが得られる価値

本プログラムへ参加する動画クリエイターは、

１. Top DJとのコラボレーション

世界的アーティストとの共同制作実績を獲得できます。

２. グローバル露出

アーティストのファンコミュニティへ自身の作品を届けることができます。

３. キャリア形成

実績をポートフォリオとして活用し、新たな案件獲得へつなげることが可能です。

４. 世界との競争機会

国境を越えたクリエイターコミュニティへ参加できます。

We Rave Youの役割

We Rave Youは世界を代表するダンスミュージックメディアとして、世界中のDJ・アーティストとのネットワークを有しています。本提携においては、アーティストネットワークの提供、参加DJの募集、グローバルPR支援、クリエイティブ監修を担当します。

https://www.instagram.com/weraveyou/(https://www.instagram.com/weraveyou/?hl=ja)

DiscoverFeedの役割

DiscoverFeedは、DAIMプラットフォーム運営、AI映像制作支援、クリエイターコミュニティ形成、コンテスト企画運営、作品管理およびプロモーション支援を担当します。

今後の展開

両社は2026年中に複数の世界的著名DJとの共同プロジェクトを開始し、DAIM Global Creator Programを世界規模へ拡大してまいります。

また、今後はDJだけでなく、

- アーティスト- ミュージックレーベル- 音楽フェスティバル- ブランド企業

へ対象を広げ、AI時代の新しいクリエイターエコノミーを構築してまいります。

会社概要

DiscoverFeed株式会社

AI・Web3・データインフラ・ファンダム領域を融合した「DAG Project」を推進。

分散型データ基盤「D-DMC」、AI共同制作プラットフォーム「DAIM」、ファンダムサービス「MYアルバム」、決済基盤「DMC-PAY」などを展開。

所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビル6階 631

CEO ：露木芳通

URL ：https://discoverfeed.net