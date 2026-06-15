【8/8(土)、9(日)】各地の祭りと食が一堂に会する「MATSURI JAPAN 2026」　酷暑でも涼しい室内で熱い祭り文化を体感する

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、 全国各地の祭りと食が集結するイベント「MATSURI JAPAN 2026 Produced by HAPPO-EN」（以下「MATSURI JAPAN 2026」）を、2026年8月8日(土)、9日(日)に「TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall」にて開催いたします。

■昨年約2,300人が来場した祭りイベント、今年は8月に開催！“酷暑”の夏は、駅徒歩1分の涼しい室内で各地の祭りを体感

八芳園が2018年より実施している「MATSURI JAPAN」は、各地のお祭りで活躍するパフォーマーが一堂に会し、日本に受け継がれる祭り文化や地域の食の魅力を五感で体感するイベントです。2025年6月には、高輪ゲートウェイ駅直結「TAKANAWA GATEWAY CITY」のまちびらきイベントとして、「TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall」に会場を移して初開催。国内外の人々や文化が交差する高輪エリアから、多彩なコンテンツを通じて“新たな祭り体験”をお届けし、2日間で約2,300人にご来場いただきました。

今年の「MATSURI JAPAN」は、夏真っ盛りを迎える2026年8月8日(土)、9日(日)に開催します。

各地から集結する地域の伝統や文化が溢れる祭りパフォーマーの皆様の躍動感あふれる踊りや太鼓の音色、圧倒的なライブ体験をお楽しみいただくことはもちろん、各地域の食材や食文化を取り入れ、八芳園シェフがアレンジした屋台グルメを通じて地域の食の魅力を体感する「THE YATAI」、地域で親しまれている地元のドリンクやクラフトビール、本イベント限定のコラボドリンクなど、特別な1杯との出会いを楽しむ「一杯一会」など。さらに、今年初の試みとなる、八芳園が連携協定を締結する自治体の商品に出会うブース「JOURNEY TO JAPAN」も開催。

今年4月には、気象庁が最高気温40度以上の日の名称を「酷暑日」と決定するなど、近年は夏の暑さが深刻です。「MATSURI JAPAN 2026」の会場は昨年同様、高輪ゲートウェイ駅から徒歩1分の「TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall」。涼しい室内で縁日や屋台料理を楽しみながら、都心で全国各地の祭りを体感できることも、本イベントの魅力のひとつでもあります。見て・聴いて・食べて・触れて、“五感で巡る、日本の祭り”をぜひお楽しみください。

■ 開催概要

・開催日：2026年8月8日(土)・9日(日)

・時間：各日12時00分～20時00分（〈受付・縁日エリアOPEN〉11時30分～）

・場所：TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall

（東京都港区高輪２丁目２１－１）※JR山手線、JR京浜東北・根岸線「高輪ゲートウェイ駅」徒歩1分

・イベント特設ページ：https://matsuri-japan.happo-en.com/2026/

・主催：株式会社八芳園

・共催：東日本旅客鉄道株式会社

※イベントの内容や価格は変更となる可能性がございます。

■ 出展自治体およびスポンサー企業・PRパートナー

▼出展自治体およびスポンサー企業

〈出展自治体〉 ※五十音順

徳島県松茂町／栃木県那須塩原市／鳥取県／福島県鏡石町／宮崎県宮崎市／山形県長井市

〈スポンサー企業〉 ※順不同

ソフトバンクロボティクス株式会社／マクセル アクアパーク品川／株式会社TEAMZ／Umios株式会社／日鉄興和不動産株式会社／しながわ屋形船 船清／ワヨー株式会社

〈出展団体〉

那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会

（栃木県那須塩原市／栃木県大田原市／栃木県矢板市／栃木県那須町）

▼PRパートナー

Peatix Japan株式会社

■チケット概要

※価格はすべて税込価格です。

※会場内への入場はおひとり様１枚チケットが必要となります。（縁日エリアへの入場は無料）

※入場チケットのほか、フード・ドリンク・縁日のご利用には別途チケット購入が必要です。

※本イベントは立食スタイルを予定しております。

■オンラインチケットのご購入はこちら

▼8月8日(土)のチケット購入はこちら：https://matsurijapan-0808.peatix.com

▼8月9日(日)のチケット購入はこちら：https://matsurijapan-0809.peatix.com

※イベント・コミュニティプラットフォーム「ピーティックス ( Peatix ) 」に遷移します。

■【祭】日本各地の祭りが集結する「MATSURI STAGE」で、圧倒的なライブ体験を

日本各地の祭りパフォーマーたちが集結し、圧巻のパフォーマンスで会場を熱く盛り上げます。昨年に引き続いての登場となるパフォーマーの皆様のほか、TAKANAWA GATEWAY CITYでの「MATSURI JAPAN」では初登場となる、石見神楽東京社中（島根県）やしゃんしゃん傘踊り（鳥取県）など、都心にいながらにして各地の伝統や文化に触れることができる「MATSURI STAGE」で、圧倒的なライブ体験をお楽しみください。

■出演団体 ※順不同

〈両日出演〉

YOSAKOIソーラン（北海道）／ながい黒獅子まつり（山形県長井市）

けん玉パフォーマンス（山形県長井市）／石見神楽東京社中（島根県）／エイサー（沖縄県）

〈8月8日(土)出演〉

しゃんしゃん傘踊り（鳥取県）／龍踊り（長崎県）

〈8月9日(日)出演〉

高円寺阿波おどり（東京）／東京盆踊り（東京）

＜出演団体プロフィール＞※実際の出演人数とは異なります

■［北海道］YOSAKOIソーラン祭り

YOSAKOIソーラン祭りは、高知県の「よさこい祭り」をルーツに、よさこい祭りの「鳴子」と北海道の民謡「ソーラン節」をミックスして1992年に誕生しました。色とりどりの衣装を身にまとい、鳴子を手にした踊り子たちが、ソーラン節のメロディに合わせて躍動します。日本全国さらに海外から約270チームが参加し、200万人の観客が訪れる「北海道の初夏の風物詩」です。

■［山形県長井市］ながい黒獅子まつり

五穀豊穣や家内安全を祈願し長井市で開催される「ながい黒獅子まつり」。長井の水は古くから竜神「黒獅子」に守り続けられているため「水の祭り」とも言われています。黒獅子は漆黒の面に目玉が飛び出し、顔を覆う真っ白なたてがみと鼻毛が特徴。獅子頭に波頭を表す大幕をつけ、その中に大人数の舞手が入りたくさんの足が見えることから「百足（むかで）獅子」とも呼ばれます。鋭い歯打ちの音、躍動的で勇壮な舞が見どころです。

■［山形県長井市］けん玉パフォーマンス

日本屈指の競技用けん玉生産量を誇る山形県長井市より、けん玉パフォーマーの3名によるスペシャルコラボレーションをお届けします。

<秋元悟氏> 山形県長井市在住 2014年けん玉ワールドカップにて3位、けん玉フリースタイル世界大会審査委員長を務め、60連けん玉にも成功している。

<リンドン・ウィーラン氏>2012年にけん玉を始め、SOL KENDAMASプロチームに加入。12年間で54大会出場、普及活動にも尽力。2024年W杯60位。

<鏡堂 野乃夏氏> 6歳でけん玉を始め、2022年W杯女性部門優勝。

2025年9月より長井市8代目管理人に就任。2025年W杯女性部門優勝。

■［島根県］石見神楽東京社中

石見神楽は、島根県西部・石見地方を代表する伝統芸能です。

絢爛豪華な衣裳と軽快な囃子、そして勇壮な舞は、見るものを古の神話の世界に誘います。

2011年、首都圏在住の石見神楽経験者（出身者）を中心に結成された石見神楽東京社中。幅広い世代のメンバーで、郷土芸能「石見神楽」の伝承に取り組み、年30回ほどの奉納・上演をはじめ、神楽ワークショップの企画・提案など、多様な活動を通して石見に息づく伝統文化の魅力を発信しています。

■［沖縄県］エイサー（琉球國祭り太鼓）

エイサーとは沖縄で旧盆の時期に先祖供養のために行われる伝統芸能です。各地域の青年会が太鼓を打ち鳴らしながら集落を練り歩きご先祖様をあの世へ送り出します。「琉球國祭り太鼓」は、沖縄の伝統芸能エイサーをベースにし、空手の型を取り入れた独自の振り付けとダイナミックなバチさばきが特徴の創作太鼓集団です。1982年に沖縄市の泡瀬を中心とした若者たちによって結成され、現在、その輪は沖縄を超えて世界規模にまで活動の場を広げています。

■〈8月8日(土)出演〉［鳥取県］しゃんしゃん傘踊り

雨乞いの儀式を基に剣舞の動きを取り入れて明治期に考案された「因幡の傘踊り」が由来となった、鳥取県鳥取市で毎年お盆に開催されている鳥取しゃんしゃん祭。鈴の音色が涼やかに響く色鮮やかな長傘を手に4,000人を超える踊り手が市街地を練り歩く「一斉傘踊り」が最大の見どころ。最大の一斉傘踊りイベントとしてギネス世界記録にも認定され、夏の夜を華やかに彩ります。今回は首都圏在住の鳥取県ゆかりの学生、若者が傘踊りで会場を盛り上げます。

■〈8月8日(土)出演〉［長崎県長崎市］龍踊り（長崎郷土芸能）

約300年前中国から長崎に伝わった龍踊りは、五穀豊穣を祈るものでした。玉は太陽や月を表し、龍が玉を飲みこむことによって雨雲を呼び雨を降らせると信じられています。打楽器は雷や

雨、長ラッパは龍の鳴き声を表しています。異国情緒溢れる長崎の龍踊りをどうぞお楽しみください。

■〈8月9日(日)出演〉［東京都］東京高円寺阿波おどり

東京高円寺阿波おどりは、1957年にまちの賑わいを求め始まりました。以来本場徳島に学び長い歴史に磨かれ、東京の夏の風物詩と呼ばれるようになりました。毎年8月下旬の開催２日間には10,000人以上の踊り手と、100万人近くの大観衆で高円寺のまちは阿波おどり一色になります。

■〈8月9日(日)出演〉［東京都］東京盆踊り

都内で活動する盆踊り団体が集結。日本人が古くから大切にしてきた“人と人とのつながり”を、盆踊りを通して今に伝えています。輪になって踊り、音に身を委ねるひとときは、世代や国籍を超えて心をひとつにしてくれる特別な体験。誰でも気軽に参加できる、東京発の盆踊りの魅力をお楽しみください。

■【食】地域食材や郷土料理を八芳園シェフがアップデート！「THE YATAI」でここだけの屋台料理を堪能

全国各地の食材や郷土料理などの食文化を、八芳園シェフがアップデート。「THE YATAI」では、素材・背景・技を一品に落とし込んだ、ここでしか味わえない屋台料理を提供します。日本の祭りには欠かせない定番屋台メニューに八芳園のエッセンスを加え、地域の魅力が引き立つ「MATSURI JAPAN」ならではの一皿に仕立てました。

メニュー開発担当：瀧口泰輔シェフのコメント

「各地の食材には、その土地の風土や文化、そして人々の想いが詰まっています。今回は、祭りという特別な場にふさわしい一品を目指し、地域の魅力を最大限に引き出すアレンジを心がけました。八芳園が連携協定を締結する自治体やスポンサー企業とのコラボレーションメニューをはじめ、会場と同じTAKANAWA GATEWAY CITY「ニュウマン高輪」にて八芳園が運営する『割烹 BUTAI』『八芳園洋菓子店』からも、地域の味わいを取り入れた限定メニューをご用意しています。屋台料理でありながら、八芳園ならではの技と心を込めた味わいを、ぜひお楽しみください」

《メニュー一例》 ※価格はすべて税込価格です。※写真はイメージです

■REGIONAL CUISINE

各地の自治体とコラボレーション！地域に根付く食材や郷土料理に八芳園のエッセンスを加え、食べやすいワンハンドメニューを中心に、地域の食文化の魅力を再発見する「祭」メニューをお届け。スポンサー企業とのコラボレーションメニューも登場します。

・【徳島県松茂町】徳島県松茂町産蓮根とすだちのシュリンプサンド…800円

・【栃木県那須塩原市】那須野ヶ原牛のざくざく旨だれカツレツ…1,200円

・【鳥取県】鳥取県の郷土料理 柿の葉寿司の食べ比べ…800円

・【福島県鏡石町】熟成氷 福島県鏡石町産白桃と白あんソース…1,000円

・【宮崎県宮崎市】宮崎市産直送きゅうりの一本漬け 特製冷や汁ディップ…200円

・【宮崎県宮崎市】宮崎牛の“和”んぱくライスバーガー…1,200円

・【スペシャルコラボ】〈数量限定〉和牛串“極” 米沢牛/宮崎牛/那須野ヶ原和牛…1,600円

・【Umios株式会社】Umios×八芳園 Umiたい焼き＆チリたこ焼き…800円

■MATSURI SELECTION

八芳園シェフが、「祭」メニューとして地域の名物や郷土料理をアレンジした一品。

・【北海道】北海道名物ザンギ おろしたて山わさび…600円

・【沖縄県】削りたて本枯節の沖縄そば…1,000円

■TAKANAWA GATEWAY COLLABORATION

「ニュウマン高輪」にて八芳園が運営する「八芳園洋菓子店」と「割烹 BUTAI」より、地域の味わいを取り入れた「MATSURI JAPAN」限定メニューが登場。

・【福島県田村市】福島県田村市のブルーベリーチーズケーキクレープ by八芳園洋菓子店 …1,400円

・【山形県長井市】山形県長井市 旬の食べ尽くしすき焼き丼 by割烹 BUTAI …1,400円

■【酒】その土地の風土を映すような一杯と出会う「一杯一会」。祭りの高揚感とともに地域の味わいを堪能する一杯を。

全国各地から厳選した、地域で親しまれるドリンクやクラフトビールなど、その土地の風土を映す一杯との出会いを楽しむ「一杯一会」。地域の魅力やクラフトマンのこだわりを味わえる一杯は、祭りパフォーマンスをさらに盛り上げる一杯に。さらに、「MATSURI JAPAN」限定のコラボドリンクも登場。祭りの高揚感をさらに引き立てる、特別な一杯との出会いをお楽しみください。

《メニュー一例》 ※価格はすべて税込価格です。

▼アルコール

・【山形県長井市】長井ブルワリークラフトマン 「きなこ ペールエール」 … 1,400円

・【福島県田村市】ホップガーデンブルワリー 「Hop Japan White」 … 1,000円

・【栃木県那須塩原市】NASU BOULDER BREWING 「なすですな ヴァイツェン」… 1,200円

・【宮崎県】高千穂酒造(株) 「日向夏＆日南れもんサワー」 … 800円

・【鳥取県】松井酒造合名会社 「大山ハイボール」 … 600円

▼ノンアルコール

・【山形県長井市】石塚農園 「シルバーベルジュース」 …600円

・【鳥取県】松井酒造合名会社 「とっとりコーラ」 … 600円

・【徳島県】司菊酒造(株) 「すだちサイダー」 … 800円

・【沖縄県】アサヒオリオン飲料(株)「沖縄バヤリース ソルティシークワーサー」 … 400円

＜コラボドリンク＞

※写真はイメージです

・那須塩原市×八芳園 「味恋とまとジュースのレモンモヒート」

… アルコール 800円／ ノンアルコール 600円

栃木県那須塩原市・高松農園が栽培する、那須塩原ブランド認定品「味恋とまと」で作られた、保存料・着色料無添加の贅沢な「味恋とまとジュース」を使用した、爽やかなレモン香るモヒート風ドリンク。トマトのやさしい甘みと程よい酸味に、ミントの清涼感を重ねた、夏祭りにぴったりの一杯です。

■【技】人型ロボット「Pepper+」が祭りの食体験をサポート！

ソフトバンクロボティクス株式会社のご協力のもと、同社が手掛ける、最先端のAI技術を搭載したプレミアムな人型ロボット「Pepper+」が会場内に登場！多彩なメニューの中からお一人おひとりにぴったりのフードやドリンクをご提案します。最先端のテクノロジーを活用しながら、祭りならではの食体験をサポートします。

■【遊】日本の祭りに受け継がれる“縁日”を、涼しい室内で遊び尽くす縁日エリア

射的やヨーヨーすくい、ジャンボダーツなど子どもも大人も夢中になれる、祭りには欠かせない縁日をご用意しました。お子様から大人まで、ご家族皆さまで楽しめる縁日でGETした景品を身につけながら、祭りを存分にお楽しみください。

■【巡】名産品販売やワークショップを通して“日本各地の魅力”を体感する、初開催「JOURNEY TO JAPAN」

今年初めての試みとなる、八芳園と連携協定を締結する自治体や、本イベントのスポンサー企業による体験型ブースエリア「JOURNEY TO JAPAN」。東京ではなかなか出会うことのできない各地の名産品販売やワークショップ、地域で親しまれるキャラクターたちとの触れ合いで、知られざる“日本の魅力”と出会える機会を創出します。

＜ブース一例＞

■自治体

・徳島県松茂町：松茂町のマスコットキャラクター「松茂係長」のオリジナルグッズを販売するほか、藍のステンシル体験ワークショップの開催など

・栃木県那須塩原市：コラボドリンクでも使用している「味恋とまとジュース」や、那須塩原ブランド認定の名品を詰め込んだ「セレクション BOX 」の販売など

・とっとり・おかやま新橋館：「因幡の白うさぎ」、「かにみそバーニャカウダ」、「大風呂敷」の販売など

・福島県鏡石町：米粉のどら焼きや御菓子司かぎやの福島銘菓「ぶどう氷」、鏡石町PRキャラクター「牧場のあーさー♪」の限定グッズなどの販売

・山形県長井市：「新野焙煎 Nブレンドバック」、「でわかおり 蕎麦ちっぷす」など名産品の販売、けんだまキーホルダーづくりワークショップの開催など

■連携団体

・那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会：那須塩原市・大田原市・矢板市・那須町の4市町が連携し、“那須野が原”を舞台とする日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」の魅力を広く発信する日本遺産ブースの展開、オリジナル缶バッジワークショップの開催など

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559