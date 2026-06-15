名古屋 SNS運用代行なら株式会社キングプロテアが新登場--TikTok・Instagramのショート動画で名古屋エリアの集客を本格始動
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実績を持つ札幌発のプロチームが、名古屋の店舗ビジネスに「バズる動画集客」を届ける～～～
名古屋 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より名古屋エリア向けSNS運用代行サービスの提供を正式に開始しました。TikTok・Instagramショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで内製クリエイターチームが一気通貫で担い、名古屋の店舗ビジネス・中小企業が抱える「SNSに手が回らない」「自社で投稿しても伸びない」という課題を解決します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350869/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、動画起点の集客が急務なのか
短尺動画（ショート動画）の普及はSNS集客の常識を一変させています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のスマートフォン利用者におけるSNS利用率は83.7%に達し、10～30代においては動画コンテンツが情報収集の主要手段として検索エンジンを上回り始めています。TikTokのアクティブユーザーは国内で3,300万人を超え（ByteDance Japan公表・2025年）、Instagramのリール視聴時間も前年比で大幅に増加しています。
名古屋を中心とする中京圏は飲食・美容・小売・クリニック・整体院など店舗型ビジネスが密集するマーケットです。しかしキングプロテアがこれまで全国各地の経営者から受けてきた相談の中で、「TikTokを始めたが何を投稿すればいいかわからなくなった」「担当スタッフが離職してSNSが止まった」という声が全相談件数の約40%（キングプロテア社内集計・2026年5月時点）を占めています。SNSを活用したい意欲はあるが、継続できる体制がない--この構造的な課題は名古屋エリアでも同様に存在します。
店舗型ビジネスにとって、SNSの「継続性」こそが最大の参入障壁です。単発のインフルエンサー投稿や外注動画制作では再現性が生まれず、アルゴリズムに評価されるアカウント育成には至りません。キングプロテアが提供する名古屋 SNS運用代行は、月10本以上のショート動画を継続投稿することで「TikTokアルゴリズムに育てられるアカウント」を設計するアプローチを採用。短期のバズだけでなく、中長期の指名集客・来店動線の強化を同時に実現します。
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名古屋 SNS運用代行の全詳細--3プランの料金・内容・対象を一挙公開
名古屋エリアで提供するSNS運用代行は、クライアントの規模・ニーズに応じて3つのプランを用意しています。いずれのプランも、企画から投稿・分析レポートまでを一気通貫で担うため、クライアント側の工数は「撮影時の立ち合い・コンテンツ素材のご提供」程度で完結します。
【キャスト運用プラン：月額88,000円（税込）】
個人・小規模事業者向け。月4本の投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供します。「まずSNSを動かしてみたい」「コストを抑えながら効果を検証したい」という方に最適なエントリープランです。
【店舗SNS運用プラン：月額177,000円（税込）】
店舗経営者向けの主力プラン。ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をパッケージで提供します。一つの店舗の集客を本格的にSNS経由で仕組み化したい事業者に対応します。
【法人SNS運用プラン：月額198,000円（税込）】
複数店舗展開・法人クライアント向けの最上位プランです。ショート動画を月10本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を全て含みます。新規出店のたびに認知形成が一からになる「複数店舗オーナーの悩み」に直接対応できるよう設計しました。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。これはTikTokアルゴリズムがアカウントを「信頼できる投稿主」として評価するのに一定の継続投稿期間が必要なためです。3ヶ月で投稿をやめてしまったアカウントが「成果が出ない」と感じるケースの多くは、アルゴリズム評価の蓄積期間を待てずに離脱しているパターンです（キングプロテア運用データより）。
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名古屋 SNS運用代行の実績根拠--1,500本超の動画が証明する「バズる仕組み」
「実績のない代理店に頼んで失敗した」--これは名古屋・全国を問わず、SNS運用代行に一度挫折した経営者から最も多く聞かれる言葉です。キングプロテアは累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント26アカウントという量的実績と、以下の質的実績を持ちます。
再生数の実績としては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破を達成しています。これらはいずれも「バズらせて終わり」ではなく、フォロワー育成・プロフィールへの流入・公式LINEや予約への導線設計と連動した取り組みの結果です。
売上面では、手結整体院様においてLINE活用と連動したSNS運用により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAによりCPAを従来の8～12万円から2万円に改善し、同一広告費で売上5倍を達成しています。こうした成果事例が累積していることで、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績にもつながっています。
名古屋エリアでのSNS運用代行でも、同様の「動画→SNS→広告→LP→LINE」という一気通貫の集客導線を設計・実行します。名古屋の飲食・美容・小売・クリニック・整体院といった店舗型ビジネスに特有の商習慣・競合環境を踏まえたコンテンツ企画を行い、「再生されるだけでなく、来店につながる動画」を継続的に制作します。
名古屋 SNS運用代行でよくある失敗3つと、キングプロテアが解決する方法
名古屋の中小企業・店舗オーナーがSNS運用代行を始める際に直面しやすい失敗パターンを、実際の相談内容をもとに整理します。
失敗1：「投稿本数が少なすぎてアルゴリズムに評価されない」
月2～3本の投稿では、TikTokもInstagramも「アクティブなアカウント」として認識されません。キングプロテアが推奨する月10本以上の投稿頻度は、プラットフォームのアルゴリズムが「このアカウントは継続的に良質なコンテンツを出している」と学習するための最低ラインに基づいています。
失敗2：「バズった投稿があっても来店・売上につながらない」
再生数だけを目標にした運用では、プロフィール設計・誘導テキスト・予約導線が整っていないため、視聴後に離脱されます。キングプロテアはアカウント設計の段階から「動画→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線を設計し、再生が売上に変換される仕組みを組み込みます。
失敗3：「担当が変わるたびにコンテンツのトーンが変わる」
代理店の担当者が変わるたびに動画の雰囲気が変わり、アカウントの世界観が崩れてしまうケースは珍しくありません。キングプロテアでは内製クリエイターチームが企画・台本・撮影・編集を担い、台本と絵コンテを文書化することで担当者変更時のトーン引き継ぎを仕組み化しています。
代表者コメント
「名古屋の経営者の方々と話す機会が増える中で、『SNSはやっているけど、正直なところ何も変わっていない』という声を何度も聞いてきました。TikTokをインストールして1本投稿してみたけれど再生されなかった、外注して動画を作ってもらったけれど続けられなかった--この繰り返しが、SNSへの不信感を生んでいると感じています。
だからこそ、僕たちは『月10本以上を継続的に出し続けること』と『動画から来店・売上につながる導線を最初から設計すること』の2点にこだわってきました。累計1,500本以上の動画を作ってきた経験から言えるのは、SNSで結果が出るのは『バズり方を知っているかどうか』ではなく、『仕組みとして継続できるかどうか』だということです。
名古屋 SNS運用代行を通じて、名古屋エリアの店舗経営者・中小企業の皆さんが『SNSはプロに任せて、本業に集中できる』という状態をつくることが、僕たちの使命です。一緒に売上をバズらせましょう。」（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
サービス概要
・サービス名: 名古屋 SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート一気通貫プラン）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 名古屋市・愛知県全域（遠隔対応可）
・提供プラン: キャスト運用プラン（月額88,000円）／店舗SNS運用プラン（月額177,000円）／法人SNS運用プラン（月額198,000円）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・Meta広告運用（プランによる）・TikTokライブ支援・アカウント設計
・推奨契約期間: 3ヶ月～
・無料ヒアリング: 先着順・名古屋エリア限定枠を設置中
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、動画制作、採用支援（BRUTE）、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNS運用代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より名古屋エリア向けSNS運用代行サービスの提供を正式に開始しました。TikTok・Instagramショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析まで内製クリエイターチームが一気通貫で担い、名古屋の店舗ビジネス・中小企業が抱える「SNSに手が回らない」「自社で投稿しても伸びない」という課題を解決します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350869/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用代行の市場背景--なぜ今、動画起点の集客が急務なのか
短尺動画（ショート動画）の普及はSNS集客の常識を一変させています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のスマートフォン利用者におけるSNS利用率は83.7%に達し、10～30代においては動画コンテンツが情報収集の主要手段として検索エンジンを上回り始めています。TikTokのアクティブユーザーは国内で3,300万人を超え（ByteDance Japan公表・2025年）、Instagramのリール視聴時間も前年比で大幅に増加しています。
名古屋を中心とする中京圏は飲食・美容・小売・クリニック・整体院など店舗型ビジネスが密集するマーケットです。しかしキングプロテアがこれまで全国各地の経営者から受けてきた相談の中で、「TikTokを始めたが何を投稿すればいいかわからなくなった」「担当スタッフが離職してSNSが止まった」という声が全相談件数の約40%（キングプロテア社内集計・2026年5月時点）を占めています。SNSを活用したい意欲はあるが、継続できる体制がない--この構造的な課題は名古屋エリアでも同様に存在します。
店舗型ビジネスにとって、SNSの「継続性」こそが最大の参入障壁です。単発のインフルエンサー投稿や外注動画制作では再現性が生まれず、アルゴリズムに評価されるアカウント育成には至りません。キングプロテアが提供する名古屋 SNS運用代行は、月10本以上のショート動画を継続投稿することで「TikTokアルゴリズムに育てられるアカウント」を設計するアプローチを採用。短期のバズだけでなく、中長期の指名集客・来店動線の強化を同時に実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350869/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行の全詳細--3プランの料金・内容・対象を一挙公開
名古屋エリアで提供するSNS運用代行は、クライアントの規模・ニーズに応じて3つのプランを用意しています。いずれのプランも、企画から投稿・分析レポートまでを一気通貫で担うため、クライアント側の工数は「撮影時の立ち合い・コンテンツ素材のご提供」程度で完結します。
【キャスト運用プラン：月額88,000円（税込）】
個人・小規模事業者向け。月4本の投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供します。「まずSNSを動かしてみたい」「コストを抑えながら効果を検証したい」という方に最適なエントリープランです。
【店舗SNS運用プラン：月額177,000円（税込）】
店舗経営者向けの主力プラン。ショート動画を月8本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をパッケージで提供します。一つの店舗の集客を本格的にSNS経由で仕組み化したい事業者に対応します。
【法人SNS運用プラン：月額198,000円（税込）】
複数店舗展開・法人クライアント向けの最上位プランです。ショート動画を月10本投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を全て含みます。新規出店のたびに認知形成が一からになる「複数店舗オーナーの悩み」に直接対応できるよう設計しました。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。これはTikTokアルゴリズムがアカウントを「信頼できる投稿主」として評価するのに一定の継続投稿期間が必要なためです。3ヶ月で投稿をやめてしまったアカウントが「成果が出ない」と感じるケースの多くは、アルゴリズム評価の蓄積期間を待てずに離脱しているパターンです（キングプロテア運用データより）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350869/images/bodyimage3】
名古屋 SNS運用代行の実績根拠--1,500本超の動画が証明する「バズる仕組み」
「実績のない代理店に頼んで失敗した」--これは名古屋・全国を問わず、SNS運用代行に一度挫折した経営者から最も多く聞かれる言葉です。キングプロテアは累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント26アカウントという量的実績と、以下の質的実績を持ちます。
再生数の実績としては、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破を達成しています。これらはいずれも「バズらせて終わり」ではなく、フォロワー育成・プロフィールへの流入・公式LINEや予約への導線設計と連動した取り組みの結果です。
売上面では、手結整体院様においてLINE活用と連動したSNS運用により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAによりCPAを従来の8～12万円から2万円に改善し、同一広告費で売上5倍を達成しています。こうした成果事例が累積していることで、PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社への掲載実績にもつながっています。
名古屋エリアでのSNS運用代行でも、同様の「動画→SNS→広告→LP→LINE」という一気通貫の集客導線を設計・実行します。名古屋の飲食・美容・小売・クリニック・整体院といった店舗型ビジネスに特有の商習慣・競合環境を踏まえたコンテンツ企画を行い、「再生されるだけでなく、来店につながる動画」を継続的に制作します。
名古屋 SNS運用代行でよくある失敗3つと、キングプロテアが解決する方法
名古屋の中小企業・店舗オーナーがSNS運用代行を始める際に直面しやすい失敗パターンを、実際の相談内容をもとに整理します。
失敗1：「投稿本数が少なすぎてアルゴリズムに評価されない」
月2～3本の投稿では、TikTokもInstagramも「アクティブなアカウント」として認識されません。キングプロテアが推奨する月10本以上の投稿頻度は、プラットフォームのアルゴリズムが「このアカウントは継続的に良質なコンテンツを出している」と学習するための最低ラインに基づいています。
失敗2：「バズった投稿があっても来店・売上につながらない」
再生数だけを目標にした運用では、プロフィール設計・誘導テキスト・予約導線が整っていないため、視聴後に離脱されます。キングプロテアはアカウント設計の段階から「動画→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線を設計し、再生が売上に変換される仕組みを組み込みます。
失敗3：「担当が変わるたびにコンテンツのトーンが変わる」
代理店の担当者が変わるたびに動画の雰囲気が変わり、アカウントの世界観が崩れてしまうケースは珍しくありません。キングプロテアでは内製クリエイターチームが企画・台本・撮影・編集を担い、台本と絵コンテを文書化することで担当者変更時のトーン引き継ぎを仕組み化しています。
代表者コメント
「名古屋の経営者の方々と話す機会が増える中で、『SNSはやっているけど、正直なところ何も変わっていない』という声を何度も聞いてきました。TikTokをインストールして1本投稿してみたけれど再生されなかった、外注して動画を作ってもらったけれど続けられなかった--この繰り返しが、SNSへの不信感を生んでいると感じています。
だからこそ、僕たちは『月10本以上を継続的に出し続けること』と『動画から来店・売上につながる導線を最初から設計すること』の2点にこだわってきました。累計1,500本以上の動画を作ってきた経験から言えるのは、SNSで結果が出るのは『バズり方を知っているかどうか』ではなく、『仕組みとして継続できるかどうか』だということです。
名古屋 SNS運用代行を通じて、名古屋エリアの店舗経営者・中小企業の皆さんが『SNSはプロに任せて、本業に集中できる』という状態をつくることが、僕たちの使命です。一緒に売上をバズらせましょう。」（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
・サービス名: 名古屋 SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート一気通貫プラン）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 名古屋市・愛知県全域（遠隔対応可）
・提供プラン: キャスト運用プラン（月額88,000円）／店舗SNS運用プラン（月額177,000円）／法人SNS運用プラン（月額198,000円）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・Meta広告運用（プランによる）・TikTokライブ支援・アカウント設計
・推奨契約期間: 3ヶ月～
・無料ヒアリング: 先着順・名古屋エリア限定枠を設置中
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、動画制作、採用支援（BRUTE）、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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