車載インフォテインメント市場、2035年762億9000万米ドル規模へ拡大｜CAGR 9.24％が示す次世代モビリティ革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
車載インフォテインメント市場は、2025年の315億3,000万米ドルから2035年には762億9,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.24％と、驚異的な成長が見込まれています。この市場は、従来の車両機能の中心としてだけでなく、運転体験やユーザーインターフェースを大幅に向上させる技術として、自動車メーカーやテクノロジープロバイダーにとって不可欠な領域となっています。特に、5G接続やクラウド技術、AI統合などの進展は、市場全体の進化を後押ししており、車内でのシームレスなエンターテインメント、通信、ナビゲーション体験を提供しています。
主要市場のハイライトと地域別成長
2025年、アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インドを中心に車載インフォテインメント市場を牽引しました。中国市場は、低コストで高度な自動車生産能力と政府のスマートコネクテッドカー支援を背景に、急速な成長を示しています。日本や韓国、インドも堅調な自動車生産と5Gインフラ整備により、地域全体の市場拡大に貢献しています。また、5G接続セグメントは超高速データ通信を可能にし、リアルタイムストリーミング、AIベースの音声アシスタント、OTA（Over-the-Air）アップデートなどの高度機能を提供することで、市場収益に大きく寄与しています。
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市場を牽引する技術要因とスマートフォン統合
スマートフォンの普及は、車載インフォテインメント市場に直接的な影響を与えています。2025年第2四半期までに、スマートフォンの総出荷台数は前年同期比1.0%増の2億9,520万台に達すると見込まれ、自動車メーカーは中～高級車向けにAndroid OSやApple CarPlay Ultraの搭載を進めています。例えば、ヒュンダイの新型EV「Ioniq 3」では、Apple CarPlay Ultraが導入され、車両ライフサイクルに関係なくソフトウェア更新が可能となり、ユーザーの利便性を大幅に向上させています。これにより、OEM各社は低コストで幅広い車種に高度なインフォテインメント機能を提供できるようになり、市場の普及拡大を後押ししています。
最近のニュース動向（2025-2026年の最新動向）
● 2025年：アジア太平洋地域の5G対応車載インフォテインメントシステムが収益の主要ドライバーに
● 2025年第2四半期：スマートフォン出荷台数は前年同期比1.0%増で2億9,520万台に達し、Android OS搭載車両の普及を加速
● 2025年9月：BMWが「Neue Klasse」EVプラットフォームでクラウド統合型インフォテインメントを導入
● 2026年：Apple CarPlay Ultra搭載車種がヒュンダイIoniq 3に拡大、OTA更新による利便性向上が注目
主要企業のリスト：
● Harman International
● Panasonic Corporation
● Alps Alpine Co Ltd
● Robert Bosch GmbH
● Continental AG
● Clarion Corporation
● Sin Seiki Ltd
● JVC Kenwood
市場制約とサブスクリプション課金の影響
一方で、市場の成長には制約要因も存在します。衛星ラジオ、リアルタイム交通情報、Wi-Fiホットスポットなどの機能は年間サブスクリプション制が一般的で、顧客のコスト負担が大きくなる傾向があります。TopSpeedによると、車載インフォテインメントの平均月額料金は734米ドルに上り、テスラのフルタイム・ドライビング・システムは年間12,000米ドル、メルセデス・ベンツの「Mercedes Me Connect」は年間150米ドル、シボレーの「スーパークルーズ」は初年度で2,200ドルという高額料金が発生します。このような料金体系は、市場浸透や新規導入における障壁となり得ます。
主要市場のハイライトと地域別成長
2025年、アジア太平洋地域は中国、日本、韓国、インドを中心に車載インフォテインメント市場を牽引しました。中国市場は、低コストで高度な自動車生産能力と政府のスマートコネクテッドカー支援を背景に、急速な成長を示しています。日本や韓国、インドも堅調な自動車生産と5Gインフラ整備により、地域全体の市場拡大に貢献しています。また、5G接続セグメントは超高速データ通信を可能にし、リアルタイムストリーミング、AIベースの音声アシスタント、OTA（Over-the-Air）アップデートなどの高度機能を提供することで、市場収益に大きく寄与しています。
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市場を牽引する技術要因とスマートフォン統合
スマートフォンの普及は、車載インフォテインメント市場に直接的な影響を与えています。2025年第2四半期までに、スマートフォンの総出荷台数は前年同期比1.0%増の2億9,520万台に達すると見込まれ、自動車メーカーは中～高級車向けにAndroid OSやApple CarPlay Ultraの搭載を進めています。例えば、ヒュンダイの新型EV「Ioniq 3」では、Apple CarPlay Ultraが導入され、車両ライフサイクルに関係なくソフトウェア更新が可能となり、ユーザーの利便性を大幅に向上させています。これにより、OEM各社は低コストで幅広い車種に高度なインフォテインメント機能を提供できるようになり、市場の普及拡大を後押ししています。
最近のニュース動向（2025-2026年の最新動向）
● 2025年：アジア太平洋地域の5G対応車載インフォテインメントシステムが収益の主要ドライバーに
● 2025年第2四半期：スマートフォン出荷台数は前年同期比1.0%増で2億9,520万台に達し、Android OS搭載車両の普及を加速
● 2025年9月：BMWが「Neue Klasse」EVプラットフォームでクラウド統合型インフォテインメントを導入
● 2026年：Apple CarPlay Ultra搭載車種がヒュンダイIoniq 3に拡大、OTA更新による利便性向上が注目
主要企業のリスト：
● Harman International
● Panasonic Corporation
● Alps Alpine Co Ltd
● Robert Bosch GmbH
● Continental AG
● Clarion Corporation
● Sin Seiki Ltd
● JVC Kenwood
市場制約とサブスクリプション課金の影響
一方で、市場の成長には制約要因も存在します。衛星ラジオ、リアルタイム交通情報、Wi-Fiホットスポットなどの機能は年間サブスクリプション制が一般的で、顧客のコスト負担が大きくなる傾向があります。TopSpeedによると、車載インフォテインメントの平均月額料金は734米ドルに上り、テスラのフルタイム・ドライビング・システムは年間12,000米ドル、メルセデス・ベンツの「Mercedes Me Connect」は年間150米ドル、シボレーの「スーパークルーズ」は初年度で2,200ドルという高額料金が発生します。このような料金体系は、市場浸透や新規導入における障壁となり得ます。