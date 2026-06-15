インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（画像認識式、レーザー認識式）・分析レポートを発表
2026年6月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置市場は、2024年に27億8600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には40億300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.4％と見込まれており、環境保護政策や循環型経済への移行を背景に安定した成長が期待されています。
インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置は、ごみの種類を自動的に識別し、適切な分類・回収を行うシステムです。装置には、ごみ識別モジュール、利用者認証機能、分別投入ユニット、回収ユニット、人感センサー、音声案内機能、情報読取機能、印刷機能などが搭載されています。
利用者がごみを投入すると、装置がごみの種類を自動判別し、適切な区分へ振り分けることで、効率的な回収と資源再利用を実現します。こうした高度な自動化機能により、ごみ処理の効率向上と人件費削減が可能となっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の主な要因は、世界各国で強化されている環境保護政策と資源循環型社会の推進です。都市化の進展や人口増加に伴い、ごみ排出量が増加しており、効率的な廃棄物管理への需要が高まっています。
各国政府は埋立処分量の削減や資源回収率向上を目指し、ごみ分別制度を強化しています。その結果、自動分別装置やリサイクル装置への投資が拡大しています。
また、人工知能技術、画像認識技術、センサー技術の進歩により、ごみ識別精度が大幅に向上しています。これにより、従来は人手に依存していた分別作業の自動化が進み、運営効率の改善につながっています。
さらに、スマートシティ構想や持続可能な都市開発の推進も市場成長を後押ししています。自治体や企業はデジタル技術を活用した廃棄物管理システムの導入を積極的に進めています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、画像認識式、レーザー認識式、その他の方式に分類されています。
画像認識方式はカメラと画像解析技術を利用してごみの種類を判別するもので、高い識別精度と幅広い対応能力を持っています。現在の市場において重要な技術の一つとなっています。
レーザー認識方式は素材の反射特性や形状を分析し、ごみの材質を高精度で識別する技術です。特にリサイクル施設などで高度な分別作業に利用されています。
用途別では、政府機関、産業分野、ごみ処理施設、その他用途に分類されています。
政府機関では公共施設や地域社会でのごみ分別推進を目的として導入が進められています。産業分野では工場や事業所から発生する廃棄物の効率的な管理に利用されています。ごみ処理施設では大量の廃棄物処理を効率化するために導入が進んでいます。
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競争環境
市場には廃棄物処理装置やリサイクル技術を専門とする企業が多数参入しており、技術力やシステム統合能力を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置市場は、2024年に27億8600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には40億300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.4％と見込まれており、環境保護政策や循環型経済への移行を背景に安定した成長が期待されています。
インテリジェント型ごみ分別＆リサイクル装置は、ごみの種類を自動的に識別し、適切な分類・回収を行うシステムです。装置には、ごみ識別モジュール、利用者認証機能、分別投入ユニット、回収ユニット、人感センサー、音声案内機能、情報読取機能、印刷機能などが搭載されています。
利用者がごみを投入すると、装置がごみの種類を自動判別し、適切な区分へ振り分けることで、効率的な回収と資源再利用を実現します。こうした高度な自動化機能により、ごみ処理の効率向上と人件費削減が可能となっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の主な要因は、世界各国で強化されている環境保護政策と資源循環型社会の推進です。都市化の進展や人口増加に伴い、ごみ排出量が増加しており、効率的な廃棄物管理への需要が高まっています。
各国政府は埋立処分量の削減や資源回収率向上を目指し、ごみ分別制度を強化しています。その結果、自動分別装置やリサイクル装置への投資が拡大しています。
また、人工知能技術、画像認識技術、センサー技術の進歩により、ごみ識別精度が大幅に向上しています。これにより、従来は人手に依存していた分別作業の自動化が進み、運営効率の改善につながっています。
さらに、スマートシティ構想や持続可能な都市開発の推進も市場成長を後押ししています。自治体や企業はデジタル技術を活用した廃棄物管理システムの導入を積極的に進めています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、画像認識式、レーザー認識式、その他の方式に分類されています。
画像認識方式はカメラと画像解析技術を利用してごみの種類を判別するもので、高い識別精度と幅広い対応能力を持っています。現在の市場において重要な技術の一つとなっています。
レーザー認識方式は素材の反射特性や形状を分析し、ごみの材質を高精度で識別する技術です。特にリサイクル施設などで高度な分別作業に利用されています。
用途別では、政府機関、産業分野、ごみ処理施設、その他用途に分類されています。
政府機関では公共施設や地域社会でのごみ分別推進を目的として導入が進められています。産業分野では工場や事業所から発生する廃棄物の効率的な管理に利用されています。ごみ処理施設では大量の廃棄物処理を効率化するために導入が進んでいます。
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競争環境
市場には廃棄物処理装置やリサイクル技術を専門とする企業が多数参入しており、技術力やシステム統合能力を中心とした競争が展開されています。