【グラッドキューブ】快活フロンティア社の媒体 CPA 50%削減と入会数 V 字回復を達成。経営目線で挑んだ2年間の共創インタビュー記事を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352316/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月15日（月）、自社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」において、24時間フィットネスジム「 FiT24 」などを運営する株式会社 快活フロンティア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：竹島 文明 以下、快活フロンティア）との共創インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
店舗型ビジネスにおいて、全店一律の広告予算配分や CPA（顧客獲得単価）のみを指標とした運用は、実際の事業成長（入会数）に直結しにくいという課題があります。
グラッドキューブは「広告の進行屋」にとどまらない経営パートナーとして、各店舗のキャパシティやリアルな商圏動線にまで踏み込むアプローチを徹底。店舗ごとの P&L（損益計算書）を見据えて投資を最適化した結果、「 FiT24 」 の媒体 CPA 50%削減を達成し、減少傾向にあった入会数を対前年比で右肩上がりへと反転させました。この成功を受け、現在は「快活CLUB」「コート・ダジュール」を含む3事業の包括支援へと拡大しております。
■ 記事URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/?p=1655
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします
「INSIGHT CUBE 」ニュースレターのご登録はこちらから。
https://www.glad-cube.com/insightcube/#mailmagazine-content
■ 株式会社 快活フロンティアについて
株式会社快活フロンティアは、AOKI ホールディングスのグループ企業で、シェアリングスペース「 快活CLUB 」やカラオケ「コート・ダジュール」、フィットネス「 FiT24 」を運営する企業です。顧客の余暇時間を充実させる「シェアリングスペース」事業を中心に展開し、テレワーク需要の取り込みや事業多角化により成長を続けています。
所在地 ：神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目1番50号
代表者名：代表取締役社長 竹島 文明
事業内容：シェアリングスペース、カラオケルーム、トレーニング施設等の経営
公式HP ：https://kaikatsufrontier.co.jp/
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月15日（月）、自社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」において、24時間フィットネスジム「 FiT24 」などを運営する株式会社 快活フロンティア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：竹島 文明 以下、快活フロンティア）との共創インタビュー記事を公開いたしました。
店舗型ビジネスにおいて、全店一律の広告予算配分や CPA（顧客獲得単価）のみを指標とした運用は、実際の事業成長（入会数）に直結しにくいという課題があります。
グラッドキューブは「広告の進行屋」にとどまらない経営パートナーとして、各店舗のキャパシティやリアルな商圏動線にまで踏み込むアプローチを徹底。店舗ごとの P&L（損益計算書）を見据えて投資を最適化した結果、「 FiT24 」 の媒体 CPA 50%削減を達成し、減少傾向にあった入会数を対前年比で右肩上がりへと反転させました。この成功を受け、現在は「快活CLUB」「コート・ダジュール」を含む3事業の包括支援へと拡大しております。
■ 記事URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/?p=1655
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします
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■ 株式会社 快活フロンティアについて
株式会社快活フロンティアは、AOKI ホールディングスのグループ企業で、シェアリングスペース「 快活CLUB 」やカラオケ「コート・ダジュール」、フィットネス「 FiT24 」を運営する企業です。顧客の余暇時間を充実させる「シェアリングスペース」事業を中心に展開し、テレワーク需要の取り込みや事業多角化により成長を続けています。
所在地 ：神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目1番50号
代表者名：代表取締役社長 竹島 文明
事業内容：シェアリングスペース、カラオケルーム、トレーニング施設等の経営
公式HP ：https://kaikatsufrontier.co.jp/
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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