柔軟なI/O制御で設備をスマート化 ネットワークとI/Oの変換器「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」2026年6月1日発売！
「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」を、2026年6月1日に発売しました。
「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000000997.html
製品説明
■開発背景
ネットワークに接続されていない既設設備と報知機器をLANでつなぐ遠隔報知システムとしてご好評をいただく中、セキュリティの向上と、様々なユーザー要望に対応した「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」をリニューアルし、発売します。
■商品の特長
＊16点の入出力を切替可能
16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力切替が可能
16点の入出力を切替可能
＊入力監視条件を設定可能
接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせで監視することが可能
入力監視条件を設定可能
＊スケジューリング機能搭載
あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行することが可能
スケジューリング機能搭載
＊利用シーン
利用シーン例
■商品概要
商品名： インターフェースコンバータ NBMシリーズ
発売日： 2026年6月1日
＜型式と価格＞
NBM-D16CNSA(ACアダプタ付属)：オープン
NBM-D16CNSN(ACアダプタなし)：オープン
詳細は、製品ページにてご確認ください。
■会社概要
商号 ： 株式会社パトライト
代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔
所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル
創業 ： 1947年1月
設立 ： 1985年2月
事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、
生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、
見える化にまつわる機器やかんたんIoTソリューションを提供。
資本金 ： 3億円
URL ： https://www.patlite.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社パトライト 技術・修理相談窓口
TEL ： 0120-497-090
お問い合わせフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/