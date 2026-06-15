「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」を、2026年6月1日に発売しました。





「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」

URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000000997.html





製品説明





■開発背景

ネットワークに接続されていない既設設備と報知機器をLANでつなぐ遠隔報知システムとしてご好評をいただく中、セキュリティの向上と、様々なユーザー要望に対応した「インターフェースコンバータ NBMシリーズ」をリニューアルし、発売します。









■商品の特長

＊16点の入出力を切替可能

16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力切替が可能

16点の入出力を切替可能





＊入力監視条件を設定可能

接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせで監視することが可能

入力監視条件を設定可能





＊スケジューリング機能搭載

あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行することが可能

スケジューリング機能搭載





＊利用シーン

利用シーン例





■商品概要

商品名： インターフェースコンバータ NBMシリーズ

発売日： 2026年6月1日

＜型式と価格＞

NBM-D16CNSA(ACアダプタ付属)：オープン

NBM-D16CNSN(ACアダプタなし)：オープン





詳細は、製品ページにてご確認ください。









■会社概要

商号 ： 株式会社パトライト

代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔

所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル

創業 ： 1947年1月

設立 ： 1985年2月

事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、

生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、

見える化にまつわる機器やかんたんIoTソリューションを提供。

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.patlite.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パトライト 技術・修理相談窓口

TEL ： 0120-497-090

お問い合わせフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/