「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションの提供を行う株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、「電子音報知器 BDシリーズ」を、2026年6月1日に発売しました。





製品リスト





「電子音報知器 BDシリーズ」

URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001031.html









■開発背景

現行製品は、装置の異常・起動報知器として、多く採用されている中、装置の小型化に伴い、製品の薄型化が要望されています。こうした流れを受け、従来から評価の高い大音量や高耐久性を維持したコンパクトデザイン「BDシリーズ」を発売します。









■商品の特長

＊大音量・高耐久性デザインで幅広い用途に





大音量高耐久性デザインで幅広い用途に





＊コンパクトデザインで簡単設置





コンパクトデザインで簡単設置





＊多彩な内蔵音





多彩な内蔵音





■商品概要

商品名 ：電子音報知器 BDシリーズ

発売日 ：2026年6月1日





＜仕様と価格＞





製品仕様と価格





詳細は、製品ページにてご確認ください

https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001031.html









■会社概要

商号 ： 株式会社パトライト

代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔

所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル

創業 ： 1947年1月

設立 ： 1985年2月

事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、

生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、

見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.patlite.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社パトライト 技術・修理相談窓口

TEL ： 0120-497-090

お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/