株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、1本でカラーとケアを同時に叶える新発想リップ『デュオエッセンスリップ』を2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で新発売いたします。

『デュオエッセンスリップ』は、美容液成分を豊富に配合した2層構造を採用。外側の「エッセンスグロウ層」が唇表面をうるおいとツヤで包み込み、日中の乾燥から守ります。内側の「シアーカラーエッセンス層」が内側からにじむような自然な血色感を演出します。微細パールによる透明感のある光沢となめらかな塗り心地で、ひと塗りでも立体感のある仕上がりを叶えます。





『デュオエッセンスリップ』2,970円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： デュオエッセンスリップ

価格 ： 2,970円(税込)

商品特長： ◎1本でカラーとケアが同時に叶う2層構造リップ。

◎美容液成分を抱えた2層構造

【エッセンスグロウ層(外側)】

唇表面をうるおいのヴェールで包み込み、ツヤとなめらかさを与えます。

微細パールが光をやわらかく拡散し、くすみを飛ばしながら自然なツヤと

立体感を演出します。

【シアーカラーエッセンス層(内側)】

内側からにじむような自然な血色感を演出。

なめらかなテクスチャーにより、ひと塗りでもムラなく密着。

エッセンスグロウ層のツヤと重なり合うことで奥行きと

抜け感のある発色を叶えます。

◎2層に共通成分として、保湿成分スクワラン、セラミド※1をはじめ、

日中の乾燥・縦ジワを防ぐウラボシヤエキス※2などの美容液成分を

豊富に配合。うるおいを閉じ込め、ふっくらとツヤのある唇へ導きます。

◎ほんのり色づくコーラルピンク系カラー。





※なくなり次第、終了となります。

※1 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(すべて保湿成分)

※2 ウラボシヤハズエキス(皮膚コンディショニング成分)





ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)・・・・

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※。ミネラルカラーにこだわり続けています。

※ 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加





■お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/





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