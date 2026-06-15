データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ (本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)が展開するウェルネスブランド「Re・De（リデ）」は、ヘアドライヤー「Re・De Hairdry」を、2026年6月より台湾Costcoにて販売開始することをお知らせいたします。





Re・De Hairdry キービジュアル





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260615.html









■アジア展開加速の背景

Re・Deは、「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、毎日の暮らしの中にある何気ない時間を、より美しく、より快適に整えるプロダクトを展開しています。

今回、Re・De Hairdryが台湾Costcoで販売開始されることにより、日本国内で培ってきたRe・Deのプロダクトデザイン、機能性、ブランド体験を、台湾のお客様にもお届けすることが可能となりました。

台湾市場では、美容・ウェルネス領域への関心が高まっており、日々使用する美容家電にも、機能性だけでなく、デザイン性やライフスタイルとの親和性が求められています。





当社は、2025年7月に、台湾全域に展開する主要なECプラットフォームや、主要百貨店、流通大手Costcoなどの大型実店舗販売店に非常に強力な市場浸透力を持つ「LASKO International Limited, Inc.」と、台湾エリアにおける当社グループ製品の独占販売代理店契約を締結いたしました。今回の台湾Costcoでの販売開始は、同社との緊密なパートナーシップのもと実現したものです。





Re・Deは、本取り組みを通じて現地のお客様との接点を広げ、台湾市場におけるブランド認知の拡大と販売基盤の構築を進めてまいります。また、これをアジア市場における展開加速の重要な一歩と位置づけ、今後も同社をはじめとする各国のパートナー企業と連携しながら、Re・Deブランドの海外展開を推進してまいります。









■Re・De Hairdryについて

Re・De Hairdryは、パワフルな風による速乾性、毎日使いやすい軽量設計、そしてインテリアにも自然に馴染む美しいデザインを兼ね備えたヘアドライヤーです。髪を乾かす時間を、単なる日常の作業ではなく、自分を整えるための心地よいルーティンへと変えていくことを目指しています。





Re・De Hairdry ラインナップ





＜主な特長＞

・パワフルな風によるスピーディーなドライ体験

・毎日使いやすい軽量設計

・手に取りやすく、扱いやすいフォルム

・空間に馴染む上質なデザイン

・ヘアケア時間を心地よいルーティンへ変える使用体験





＜販売概要＞

・商品名・型番：Re・De Hairdry (White)、DR01B-WT /

Re・De Hairdry (Black)、DR01B-BK

・販売開始時期：2026年6月

・販売地域 ：台湾

・販売チャネル：台湾Costco

・販売価格 ：現地販売価格に準ずる









■代表メッセージ

＜株式会社ピクセラ 代表取締役社長 藤岡 毅＞

このたび、Re・De Hairdryを台湾Costcoにて販売開始できることを大変嬉しく思います。

Re・Deは、日本発のウェルネスブランドとして、機能性だけではなく、毎日の暮らしの中で心地よさを感じていただけるプロダクトづくりを大切にしてまいりました。台湾は、美容やライフスタイルへの感度が高く、Re・Deが目指すブランド価値と非常に親和性の高い市場であると考えています。

今回の台湾Costcoでの販売開始は、Re・Deにとって海外展開を本格化するうえで重要な一歩です。今後も、現地パートナーであるLASKO International Limited, Inc.社と連携しながら、台湾のお客様にRe・Deの世界観と製品価値を丁寧にお届けし、アジア市場におけるブランド成長を加速させてまいります。





社長サイン





＜LASKO International Limited, Inc. 總經理 劉世煌＞

LASKO International Limited, Inc.は、長年にわたり台湾の家電市場に深く根ざし、台湾Costcoなどの主要な小売チャンネルを通じて、豊富な市場経験と安定した協力基盤を築いてまいりました。この度、株式会社ピクセラとの新たなパートナーシップのもと、デザイン美学とライフスタイルの品格を兼ね備えた日本発のブランド「Re・De」を台湾市場に正式に導入できることを、大変光栄に存じます。

Re・Deが提唱するライフスタイル理念、そして製品デザインやユーザー体験、品質の細部に至るまでのこだわりは、現在の台湾の消費者が求める「上質な暮らし」へのニーズに非常に高く合致しています。私たちは、「Re・De Hairdry」が単に優れた製品であるだけでなく、消費者の皆様へより快適で愉しい生活体験をもたらすものであると確信しております。

今回の台湾Costcoでの正式発売は、Re・Deブランドが台湾市場へ進出する上での重要なマイルストーンとなります。ピクセラ社の優れた製品開発力とブランド価値、そして両社の緊密な協力関係を通じて、より多くの台湾の消費者の皆様にRe・Deブランドの魅力を知っていただき、体感していただけることを期待しております。

今後も私たちはピクセラ社と手を携え、Re・Deシリーズのさらなる製品を順次導入してまいります。台湾市場におけるブランドの発展機会を共に開拓し、デザイン性と実用価値を兼ね備えた高品質な製品を、より多くの消費者の方々へお届けしてまいります。









■Re・Deについて

「Re・De」は、心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を展開し、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。現在は、調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで、暮らしの心地を整える幅広い製品を展開しています。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる「心地」にフォーカスした製品開発を行っています。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■LASKO International Limited, Inc.について

会社名(商号)： LASKO International Limited, Inc. (樂司科國際股份有限公司)

代表者 ： 總經理 劉世煌

所在地 ： 3F., No.7, Changchun 6th Rd., Zhongli Dist.,

Taoyuan City, Taiwan

(台湾桃園市長春六路7號3樓)

設立 ： 2010年3月

事業内容 ： 家電製品の輸入販売 (Lasko製品、Re・De製品の総代理)

URL ： https://www.laskoproducts.com.tw/about-us/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年5月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





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