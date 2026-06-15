日本を元気にする情報を発信する番組『Powered by TV ～元気ジャパン～』と、次世代型ミュージックプロジェクト「BGM Girls Project」がタイアップし、オリジナル楽曲を共同制作しました。





Powered by TV ～元気ジャパン～





番組出演者であるハリウッドザコシショウをはじめ、納言の薄幸、ドランクドラゴンの鈴木拓、鬼ヶ島のおおかわら、黒嵜菜々子、Seven DeuceのKaJI、TiiiMOのぴてぃが、「エナジードリンク」をテーマに自由な発想でさまざまなワードを提案。収録現場ならではのユニークなアイデアが次々と飛び出しました。





「ゾウのヒザ」「翼」「バコーン筋肉ムキムキ」「シナジー」など、個性豊かなワードの数々をもとに、BGM Girls Projectの作詞ライターPin PinがBGM Girlsらしい世界観で一つの楽曲へと昇華。楽曲タイトル「TVみているお前らいっとんなー↑」は、ハリウッドザコシショウが命名しました。





本企画は、2026年6月13日(土)および6月20日(土)の2週連続で、YouTubeにて配信します。

ただ盛り上がるだけでなく、収録現場の空気感や出演者同士の何気ないやり取りまでを楽曲に落とし込み、その瞬間にしか生まれない特別な化学反応を表現。

出演者たちが紡いだ言葉や空気感を、一つの“名もないドラマ”として楽曲の中に閉じ込めました。「聞き流せる歌詞付きBGM」というBGM Girls Projectならではのスタイルで、出演者とともに創り上げた特別な一曲です。









■BGM Girls Projectとは？

各分野のプロフェッショナルが国境を越えて新たな作品を共創する次世代型ミュージックプロジェクト。「日常は、名もなきドラマの連続だ。」をコンセプトに、日常のワンシーンに寄り添う歌詞付きBGMをYouTubeで配信中。株式会社ミカエルライトが運営。





なお、BGM Girls Projectでは現在、ボーカル・イラストレーター・歌詞ライター・バックオフィスの各ポジションを募集しています。

詳細は公式サイトをご覧ください。





公式サイト ： https://bgmgirls.com

YouTube ： http://www.youtube.com/@BGM_Girls

X(旧Twitter)： https://x.com/BGMGirls

Instagram ： https://www.instagram.com/bgmgirlsofficial/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@bgm_girls_









■楽曲クレジット

楽曲タイトル ：TVみているお前らいっとんなー↑

Special Collaboration：『Powered by TV ～元気ジャパン～』





Main Character ： 長瀬 凛(Rin Nagase)

Lyric ： PinPin

Vocal ： らいら

Illustration ： お刺身パフェ。

Music ： Various AI Tools





Business Producer ： Hiro

General Producer ： Emi

Creative & Sound Director ： Eddy

Creative Manager ： Micchi

PR Coordinator ： あがりん

Special Thanks ： Ohno









■『Powered by TV ～元気ジャパン～』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。元気になる情報やネタ、人物をお届けする情報バラエティ番組。今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛りだくさんで「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。









■番組概要

番組名 ： 『Powered by TV ～元気ジャパン～』

配信日時 ： 毎月第2・第3土曜日 夜8時

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者 ： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、Seven Deuce 他

番組HP ： https://powered-by-tv.com

企画・制作著作： インバースホールディングス株式会社





＜YouTube 公式チャンネル＞

https://www.youtube.com/@poweredbytv

＜X 公式アカウント＞

https://x.com/poweredbytvinfo