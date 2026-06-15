NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)とTransatelは、Zscaler, Inc.(以下 Zscaler)とのパートナーシップを通じて、国内キャリアとして初となるグローバルなIoT市場に向けたセキュリティソリューション「Cellular SASE for IoT(以下 本ソリューション)」の提供を2026年6月15日以降、順次開始します。

本ソリューションは、NTTグループのTransatelが持つグローバル対応可能なモバイルネットワークとZscalerのゼロトラストセキュリティ※1を組み合わせることで、SIMそのものを接続とセキュリティの基盤として活用し、IoTのセキュリティを強化すると同時に、グローバルでのIoTの展開や運用の簡素化を実現します。





1. 背景

IoTの急速な普及により、企業は世界中で膨大な数のIoTデバイスをネットワークに接続しています。一方で、IoTデバイスは処理能力や容量が限られているため、デバイス上で不正な通信の検知やアクセス制御、脆弱性への対応といったセキュリティ対策を行うことが難しく、サイバー攻撃の標的となりやすいという課題があります。

特にグローバル展開では、多様なデバイス仕様の違いや各国の通信インフラへの対応が必要になり、従来のVPNや端末ごとにセキュリティソフトを導入する方式では、充分な対策を講じることが困難です。

こうした状況を受け、NTTドコモビジネスとTransatelは、各国で個別に契約することなくマルチキャリアによる経路冗長を確保しながら、デバイス上のソフトウェアに依存せずにIoTデバイスとクラウドや社内のIT環境を安全に相互接続できる本ソリューションを提供します。これにより、企業は世界中のIoT/ITを一元的に管理し、セキュリティリスクを最小化しながらDXをすることができます。









2.本ソリューションの特徴

本ソリューションの特徴は以下の通りです。





（1）グローバル対応SIMと回線管理プラットフォーム(2026年６月15日より提供開始)

グローバルに展開しているTransatelのモバイルネットワークを活用し、200以上の国と地域でシームレスな常時接続を提供します。IoT接続で世界的な実績を持つTransatelのマルチキャリアSIM技術により、IoTデバイスは世界中の対応する国と地域で安定した通信が可能です。また、世界各国のSIMおよび回線の管理を実現するポータルサイトを提供することで、お客さまのSIM管理の負荷を大幅に軽減します。





（2）ゼロトラストセキュリティ(今後提供開始予定)

ZscalerのZero Trust Exchange※2プラットフォームをモバイルネットワークに組み込むことで、インターネットアクセスではファイアウォール、URLフィルタリング、IPS※3など、IT環境と同レベルの脅威防御とアクセス制御を実現します。また社内システムなどへのアクセス(プライベートアクセス)では、すべての通信をクラウド経由で安全に転送し、攻撃対象領域を最小化しながら、IoTデバイスとユーザやサーバのセキュアな双方向通信を実現します。





（3）高品質な一元サポート(今後提供開始予定)

NTTドコモビジネスのMSP※4サービスである「X Managed(R)※5」を組み合わせることで高品質な一元サポートを提供します。Zscaler社の「MSSP※6」の認定を受けているNTTドコモビジネスがサポートすることにより、ネットワークとセキュリティのシームレスな運用を実現します。





3. 3社の役割





4. お申し込み方法

NTTドコモビジネスの営業担当にお問合せください。





5. 今後の展開

NTTドコモビジネスとTransatelは、Zscalerと連携し、今後もIoT市場の拡大に合わせて、本ソリューションの機能強化・対応地域の拡大を進めてまいります。特に、製造・物流・エネルギー・スマートインフラ分野におけるセキュアなIoT導入を支援し、企業のDX・自動化・グローバル展開を加速します。





6.エンドースメント

Zscalerは、NTTドコモビジネスおよびTransatelとのパートナーシップ拡大を通じて、グローバルIoT市場に向けたセルラーソリューションの提供を開始します。本ソリューションは、信頼性の高いモバイル接続とゼロトラストセキュリティを融合させたものであり、お客様は一貫したポリシーに基づいた大規模な展開が可能になるだけでなく、攻撃対象領域(アタックサーフェス)の縮小や、日々の運用管理の簡素化を実現できます。





Zscaler, Inc. 新興技術担当バイスプレジデント ネイサン・ハウ (Nathan Howe)









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html





※1：ゼロトラストセキュリティとは、社内ネットワークからのアクセスだから安全などと信頼するのではなく、どこからのアクセスであろうと適切に検証を行うことにより安全性を担保するという考え方です。

※2：Zero Trust Exchangeとは、Zscalerが提供するクラウド型のサイバーセキュリティプラットフォームのことです。

※3：IPS(Intrusion Prevention System)とは、侵入防御システムのことです。

※4：MSP(Managed Service Provider)とは、お客さまが利用しているコンピューターやネットワークなどシステムの運用・保守・監視を提供する事業者のことです。

※5：「X Managed(R)」とは、NTTドコモビジネスの標準マネージドサービスのことです。詳細は以下をご確認ください。

https://www.ntt.com/business/services/xmanaged/detail.html

※6：「Zscaler MSSP」は、Zscaler(TM)に関して、販売実績、構築・運用のサポート体制、認定資格を保有しているエンジニアを有していることなどの条件を満たした企業が認定されます。認定を受けることで、Zscalerより高度なサポートツールなどが提供され、従来よりもよりよい高品質なサポートの提供が可能となります。