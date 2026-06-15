人気漫画『頭文字D』コミック表紙デザインをモチーフにしたマグネットが「タカシマヤゲートタワーモール」に初登場！

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、ブランド名：CAMSHOP.JP）は、2026年6月1日（月）から6月24日（水）まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて「CAMSHOP POP UP STORE」を期間限定開催いたします。 会場では、講談社の正式ライセンスを取得した『頭文字D』コミックス表紙デザインマグネットを販売いたします。 本商品は、『頭文字D』の印象的なコミックス表紙をモチーフにデザインしたマグネットです。作品を象徴する数々の名シーンやキャラクター、車両が描かれたコミックス表紙の魅力をそのまま再現し、ファンにとって思い入れのあるビジュアルを日常の中で楽しめるアイテムに仕上げました。 冷蔵庫やスチール製のキャビネット、デスク周りなどに貼り付けることで、メモや書類、レシピなどを留める実用品として活躍します。実用性を備えながらも、『頭文字D』の世界観を身近に感じられることが魅力です。 『頭文字D』は、公道レースを題材にした迫力ある描写と個性豊かなキャラクターで、国内外に多くのファンを持つ人気作品です。本商品は、その魅力を手軽に楽しめる公式ライセンスグッズとして、ファンはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。 オンラインショップからもご購入できます。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n (C) しげの秀一/講談社

【開催概要】

イベント名： 『CAMSHOP』POP UP STORE 会場： タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス JR名古屋タカシマヤJR名古屋タカシマヤ 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 期間： 2026年6月1日（月）～6月24日（水）

『頭文字D』

1995年の連載開始から30年。しげの秀一氏による人気漫画『頭文字D』は、主人公・藤原拓海と愛車ハチロク（AE86）を中心に描かれるリアルで迫力あるバトルやドラマで、多くのクルマファンを魅了してきました。アニメ化や映画化を経て、今もなお世代を超えて支持され続けている作品です。

**商品詳細**

サイズ：80mm×60mm JAN(12枚セット)：4570138441199 (品番：441199) (C) しげの秀一/講談社

**CAMSHOP.JP**

販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/

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