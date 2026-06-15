企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：松本 高一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、スパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭） と2026年6月10日に共同開催した金融機関向けセミナー「店頭・窓口の本人確認はどう変わる？IC認証義務化に向けた対策セミナー」のオンデマンド配信を開始しました。 2027年4月施行予定の犯罪収益移転防止法改正により、金融機関の店頭・窓口業務ではICチップ情報を活用した本人確認への対応が求められます。本セミナーでは、対面IC認証を取り巻く最新動向や法改正のポイントに加え、実務における導入・運用のポイントを分かりやすく解説。制度対応を検討する事業者様にとって、業務改善のヒントとなる内容となっております。

URL：https://x.gd/6NwhK

背景

近年、本人確認のオンライン化が進む一方、対面取引においても安全性・信頼性を担保する本人確認の重要性が高まっています。 金融機関では、2027年4月施行予定の犯罪収益移転防止法改正により、店頭・窓口でのICチップ情報を活用した本人確認への対応が求められます。また、リユース業界や高額商品の売買を行う事業者においても、なりすましや不正利用を防止する観点から、ICチップを活用した厳格な本人確認への対応が進んでいます。 このような背景を受け、当社とスパイラル株式会社は対面IC認証の最新動向や法改正への対応ポイント、実務での活用方法をテーマに共同セミナーを開催しました。 当日は金融機関をはじめとする多くの事業者様にご参加いただき、対面本人確認に関する法令対応やIC認証の導入・運用に関する具体的な情報提供に対して、多くの反響をいただきました。 そこで、当日ご参加いただけなかった方や、内容を改めて確認したい方にもご活用いただけるよう、セミナーの内容をオンデマンドにて配信いたします。

このような方におすすめです

・対面での本人確認に関する運用方法を整理したい方 ・対面本人確認の法令準拠・コンプライアンス対応を検討している事業者様 ・大規模な設備投資を行わず、手軽にIC認証を導入したい事業者様 ・金融機関、特に信用金庫で本人確認業務や窓口業務に携わる方 ・DX推進による業務改善やコスト削減に取り組まれている方

【オンデマンド配信 概要】

タイトル ：店頭・窓口の本人確認はどう変わる？IC認証義務化に向けた対策セミナー 視聴方法 ：オンデマンド配信（期間中いつでもご視聴いただけます） 配信期間 ：2026年6月29日（月）まで 費用 ：無料（事前申込制） ▼セミナーのお申込みはこちら

プログラム

https://x.gd/6NwhK

【株式会社ショーケース】 ・対面認証における犯収法改正の要件や注意事項 ・対面認証における認証フローと弊社サービスのデモ案内 【スパイラル株式会社】 ・ローコード開発プラットフォーム「SPIRAL®」の紹介 ・金融機関における導入事例（対面・非対面）の紹介

登壇者

【株式会社ショーケース】 氣田 康広 所属/役職：ProTech事業部長 株式会社ショーケースにて、ビジネスリードとしてeKYCの商品開発・企画・ビジネス戦略策定に携わる。銀行・クレジットカード・保険・証券等の金融企業のWEB全般課題へのソリューション提供の経験を生かし、現在はeKYCや認証技術の必要性を広める活動を行っている。 【スパイラル株式会社】 橋口 知央 所属/役職：地域DX事業統括本部 名古屋支店長 製造業、学校法人向けソリューション提供の経験を基盤に、近年は地方銀行・信用金庫など金融機関向けソリューションに注力している。数十以上の金融機関における導入支援・提案実績を持ち、現在は東海圏にとどまらず、関東圏へも活動の幅を広げている。

「SPIRAL」とは

「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称です。 「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2026年4月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。 URL：https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/ 「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。 URL：https://spiral.pi-pe.co.jp/

「ProTech ID Checker」とは

本人確認ツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、対面・非対面問わず幅広い場面で活用可能なトータルKYCサービス（TKYC）です。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）をはじめ、運転免許証や在留カード等のIC認証も可能で、あらゆる本人確認書類の認証に対応しています。ローコード型で開発不要の導入しやすさに加え、法令準拠の安全性と利便性が評価され、累計400社以上（2026年6月時点）で導入されています。 URL：https://ekyc.showcase-tv.com/

【スパイラル株式会社 会社概要】 所在地：東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル 代表者：代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭 事業内容：ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、 Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、メディア事業 Webサイト：https://www.spiral-platform.co.jp/ 【株式会社ショーケース 会社概要】 所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F 代表取締役社長：松本 高一 設立：1996年2月1日 上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード：3909 コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/ コアバリュー ： 「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」 私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。 そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。