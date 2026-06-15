施策の背景、仮説、過去の判断。それらがデータと繋がっていれば、広告運用はもっと速く、もっと深くなる。LIFT Engineは、その「繋がり」をつくるために開発されました。





企業の事業と未来を動かす共挑型マーケティングパートナー、株式会社デジタリフト(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：百本 正博、証券コード：9244)は、統合BIツール「LIFT Engine(リフトエンジン)」の詳細機能と開発背景を公開します。





画像





■ デジタルマーケティング施策の成果に向き合う方

・ 数値レポートを見ても、「なぜこの結果になったのか」がわからない

・ 担当者が変わるたびに、施策の文脈がゼロリセットされる

・ 過去の成功・失敗が次の施策に活かされず、同じ試行錯誤を繰り返している

・ 過去施策の結果に基づく分析に留まっているため、新たな施策にトライしづらい

これらはすべて、「データはあるのに、文脈がない」ことから生まれる問題です。

LIFT Engineは、この構造ごと変えます。









■ LIFT Engineでできること

(1) 広告の“なぜ”が、ひと目でわかる

複数媒体・キャンペーン・クリエイティブの数値を一画面に集約。さらにAIが「なぜこの数値になったのか」を多角的に推察し、担当者が何時間もかけていた原因分析を、数分で引き出します。

(2) 仮説と結果が、自動で紐づく

「このターゲットに、この訴求で当たるはず」 ―― 定例会で立てた仮説をLIFT Engineに記録するだけで、その後の実績と自動で照合。勘と経験に頼っていたPDCAが、データドリブンに変わります。

(3) 過去の施策が、次の成功確率を上げる

LIFT Engineに蓄積された施策の経緯・仮説・結果は、チーム全体のナレッジとして機能します。「過去に似た状況でどうアプローチしたか」を参照しながら次の施策を設計できるため、根拠のある提案が可能に。担当者の勘ではなく、組織の実績に基づいた意思決定が、施策の成功確度を高め、同時に試行錯誤のリスクを大幅に軽減します。

(4) 広告主自身が、データの主役になれる

LIFT Engineでは、必要な情報を必要な範囲で確認しながら、広告主が自社のマーケティングデータを自分の目で確認し、マーケティング戦略または施策の方向性と整合性をとれているのか。について議論できる環境を整えることが可能です。「方向性は合っているか」「投資対効果はどうか」――その問いを、タイミングを選ばず一緒に考えられる関係へ。それが、LIFT Engineが目指すパートナーシップのかたちです。









■ AIは、人間の判断を支える存在として

AIに作業を任せることが目的ではなく、AIを活用することで人間がより本質的な判断に集中できる環境をつくる ―― その思想がLIFT Engineの設計に貫かれています。

方向性から施策・運用・結果までの一連の流れをAIがサポートすることで、コンサルタントと広告主が「次の一手」をより確信を持って踏み出せるようになります。





デジタリフトはLIFT Engineを起点に、AIを活用した新たなマーケティング支援のあり方に継続的に挑戦していきます。

正解のない領域だからこそ、実験と学習を繰り返しながら、業界の常識を更新し続けます。









■ 開発者の想い

青野 紳三郎(LIFT Engine 開発責任者)

デジタル上のデータは、誰でも集められる時代になりました。でも、人間が何を、なぜやったのかは、意外と残りません。





施策の裏にある意図、定例会での議論、失敗から学んだ気づき ―― こうした「人間の判断の文脈」は、ほとんどの場合、担当者の頭の中だけで完結して消えていきます。引き継ぎのたびに失われ、組織としての学習が積み上がらない。私はずっと、それをもったいないと感じていました。





AIが作業を肩代わりするほど、ヒトの価値は「手を動かすこと」から「判断すること」へ移ります。ならば、その判断をより確かなものにするために、過去の経験を組織の財産として蓄積できる仕組みが必要です。方向性→施策→運用→結果。この4つが一本の線でつながっていれば、次の一手を自信を持って設計できる。LIFT Engineはその「線」を引くためのツールです。





LIFT EngineはAIが起点ではなく、人間が起点であるという思想のもとで設計しました。AIは、人間の思考を代替するのではなく、人間の判断をより深く、より速くするために存在する。そう信じています。





過去の成功事例も失敗事例も、すべてが次の施策の礎になる。LIFT Engineを通じて、広告運用などのマーケティング施策における「試行錯誤のナレッジ」を組織全体で蓄積する環境をつくりたい。

それが私たちの目指す、「ヒューマンセントリックなAIドリブンエグゼキューション」の実現です。









■ 会社概要

商号 ：株式会社デジタリフト

市場 ：東証グロース

証券コード：9244

代表者 ：代表取締役 百本 正博

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル4階

設立 ：2012年11月

事業内容：

＜マーケティンググロースデザイン＞

・デジタル広告運用・アフィリエイト運用

・SNS運用代行

・インフルエンサーマーケティング





＜コンテンツエクイティエンハンスメント＞

・オウンドメディア構築支援

・サイト制作・運用・採用支援

・SEO/LLMO支援・業務効率化支援





＜データグロースアクセラレーション＞

・ダッシュボード構築支援

・データドリブンマーケティング構築支援・CRM戦略立案・実行

・AI活用型マーケティング支援

URL： https://digitalift.co.jp/