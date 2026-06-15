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ScanSnapユーザーミートアップ2026を開催
「ScanSnapのこれまでの歩み、紙とAIはどこへ向かうのか」
株式会社PFUが販売するイメージスキャナー「ScanSnap」は、7月14日に「ScanSnapユーザーミートアップ2026」を、ベルサール九段にて開催します。
ChatGPTの登場から3年。AIは今や「使ってみる」段階から「仕事に組み込む」段階へと進化しています。
これまで、スキャンしたデータは「保存して確認するもの」でしたが、今はAIに渡した瞬間から、次のアクションへと展開できる時代になってきています。
ScanSnapでスキャンした紙の情報は、もう「PDFや画像として眠らせておくだけのもの」ではありません。AIを動かすための、質の高いインプットとして活用できる存在へと変わってきています。
今回のミートアップでは、「紙がAIの入口になる」という新しい情報活用の時代を、トークセッションや体験コーナーを通じてご紹介します。ScanSnap × AIを実践する方々が語る、リアルな活用事例やこれからの可能性を、ぜひ会場でご体感ください。
また、今年2026年は、ScanSnapの誕生から25年目となるメモリアルイヤーです。
これまでの歩みや過去の機種の開発秘話などを振り返りながら、これからのScanSnapについても皆さまとご一緒に考える機会にできればと思っています。
ご参加いただいた方には、限定ノベルティや抽選会もご用意しています。
ぜひ、この機会にご参加ください。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2674/136636/136636_web_1.png
イベント内容
テックメディア「ガジェタッチ」が司会を務め、ScanSnapプレミアムアンバサダーの吉田尚記さんやITジャーナリストの松村太郎さんらによる「ScanSnap×AI」トークセッションを開催します。
ScanSnapグッズが当たる抽選会や、実際に触れる体験コーナー・ガチャガチャコーナーもご用意。
軽食とアルコールを片手にイベントをお楽しみいただけます。
お気軽にご参加ください。
来場登録はこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJwKFn_z7f8E0EkPIBEBvKEkEkF9TEadmVoV_qoEk5cKMfA/viewform
※イベント内容は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
※本イベント開催にあたって撮影する写真や動画への映り込み、またこれらを使った記事やWebページが掲載される場合がございます。これらについてあらかじめご了承の上、問題が無いことを確認してからお申し込みください。
YouTube配信
ミートアップ当日はYouTubeでも配信を行います。ご視聴は、ScanSnapのYouTubeチャンネルからご覧ください。
LIVE配信の中には、ガジェタッチとPFU社員でYouTubeコメントの質問に回答する時間もございます。皆さまからのコメントをお待ちしております。
YouTube LIVE配信はこちら：https://www.youtube.com/@scansnapjp
※ライブ配信には定員制限はございません。
※配信時間は18:50〜20:40（ミートアップ開始19:00）を予定しております。
商標について
・ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
個人情報の利用目的について
・ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。
詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。
・ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapニュース事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
ガジェタッチ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/gadgetouch
株式会社PFUが販売するイメージスキャナー「ScanSnap」は、7月14日に「ScanSnapユーザーミートアップ2026」を、ベルサール九段にて開催します。
ChatGPTの登場から3年。AIは今や「使ってみる」段階から「仕事に組み込む」段階へと進化しています。
これまで、スキャンしたデータは「保存して確認するもの」でしたが、今はAIに渡した瞬間から、次のアクションへと展開できる時代になってきています。
今回のミートアップでは、「紙がAIの入口になる」という新しい情報活用の時代を、トークセッションや体験コーナーを通じてご紹介します。ScanSnap × AIを実践する方々が語る、リアルな活用事例やこれからの可能性を、ぜひ会場でご体感ください。
また、今年2026年は、ScanSnapの誕生から25年目となるメモリアルイヤーです。
これまでの歩みや過去の機種の開発秘話などを振り返りながら、これからのScanSnapについても皆さまとご一緒に考える機会にできればと思っています。
ご参加いただいた方には、限定ノベルティや抽選会もご用意しています。
ぜひ、この機会にご参加ください。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2674/136636/136636_web_1.png
イベント内容
テックメディア「ガジェタッチ」が司会を務め、ScanSnapプレミアムアンバサダーの吉田尚記さんやITジャーナリストの松村太郎さんらによる「ScanSnap×AI」トークセッションを開催します。
ScanSnapグッズが当たる抽選会や、実際に触れる体験コーナー・ガチャガチャコーナーもご用意。
軽食とアルコールを片手にイベントをお楽しみいただけます。
お気軽にご参加ください。
来場登録はこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJwKFn_z7f8E0EkPIBEBvKEkEkF9TEadmVoV_qoEk5cKMfA/viewform
※イベント内容は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
※本イベント開催にあたって撮影する写真や動画への映り込み、またこれらを使った記事やWebページが掲載される場合がございます。これらについてあらかじめご了承の上、問題が無いことを確認してからお申し込みください。
YouTube配信
ミートアップ当日はYouTubeでも配信を行います。ご視聴は、ScanSnapのYouTubeチャンネルからご覧ください。
LIVE配信の中には、ガジェタッチとPFU社員でYouTubeコメントの質問に回答する時間もございます。皆さまからのコメントをお待ちしております。
YouTube LIVE配信はこちら：https://www.youtube.com/@scansnapjp
※ライブ配信には定員制限はございません。
※配信時間は18:50〜20:40（ミートアップ開始19:00）を予定しております。
商標について
・ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
個人情報の利用目的について
・ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。
詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。
・ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapニュース事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
ガジェタッチ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/gadgetouch