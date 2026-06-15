トリドールHD、アジア最大級のLGBTQ＋の祭典　Tokyo Pride 2026「Pride Festival」に4年連続ブース出展





トリドールHDは「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、国内外でさまざまな飲食ブランドを運営し、世界中のお客さまに「食の感動体験」を提供しています。その実現のために、ダイバーシティ＆インクルージョンが重要な要素のひとつと捉え、2020年から本格的に取り組みを開始しました。多様な人材が安心して自分らしく働き、挑戦し続けられる環境を整えることは、持続的な価値創出に不可欠であると捉えています。



