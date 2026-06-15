6月30日は「夏越ごはんの日」　「夏越ごはん」を食べて半年間の厄を祓う！

























◆EDOCCO CAFÉ MASU MASU：神田明神のお詣り後に味わえる夏越ごはん ＜2026年新作＞



商 品 名：夏越ごはん



商品内容：ヘルシーな雑穀ねぎとろろ丼です。雑穀ごはんの上に、夏野菜のオクラやとろろ、ねぎとろ、卵黄をのせ、醬油とお好みでわさびをかけていただきます。卵焼き、海老天おろし、お吸い物もセットで提供します。



価 格：1,950円（税込）



販売期間：6月10日（水）〜6月30日（火） 10:00〜18:00（LO 17:00）



※平日10食、土日20食 数量限定にて提供 ◆EDOCCO CAFÉ MASU MASU：神田明神のお詣り後に味わえる夏越ごはん ＜2026年新作＞商 品 名：夏越ごはん商品内容：ヘルシーな雑穀ねぎとろろ丼です。雑穀ごはんの上に、夏野菜のオクラやとろろ、ねぎとろ、卵黄をのせ、醬油とお好みでわさびをかけていただきます。卵焼き、海老天おろし、お吸い物もセットで提供します。価 格：1,950円（税込）販売期間：6月10日（水）〜6月30日（火） 10:00〜18:00（LO 17:00）※平日10食、土日20食 数量限定にて提供















































商 品 名：夏越のたまごかけごはん



商品内容：たまごかけごはんをアレンジした「夏越ごはん」。雑穀ごはんの上に、かつおぶしを散らし、夏野菜のみょうが、万能ねぎ、そして砂糖・醤油・生姜で甘辛く味付けした佐助豚（さすけぶた）の角切りを茅の輪のように丸くのせ、中央に卵黄をトッピングしました。豚肉と卵黄の組み合わせでコクのある濃厚な味わいを楽しめる一品です。



価 格：1,000円（税込）



販売期間：6月22日（月）〜6月30日（火）











































◆猿兵衛 赤坂店：佐助豚の甘辛煮＆こだわりのたまごでいただく「夏越ごはん」 ＜2026年新作＞商 品 名：夏越のたまごかけごはん商品内容：たまごかけごはんをアレンジした「夏越ごはん」。雑穀ごはんの上に、かつおぶしを散らし、夏野菜のみょうが、万能ねぎ、そして砂糖・醤油・生姜で甘辛く味付けした佐助豚（さすけぶた）の角切りを茅の輪のように丸くのせ、中央に卵黄をトッピングしました。豚肉と卵黄の組み合わせでコクのある濃厚な味わいを楽しめる一品です。価 格：1,000円（税込）販売期間：6月22日（月）〜6月30日（火）





























































◆バンケットルーム赤坂 HITOTSUGI：ビーフとたっぷり夏野菜のキーマカレー































【社員食堂の「夏越ごはん」】



◆株式会社グリーンハウス：全国約60箇所の社員食堂で３種の「夏越ごはん」を提供



商 品 名：夏越ごはん



商品内容：五穀ごはんに、むき海老・ゴーヤ・赤パプリカ・玉ねぎのかき揚げをのせて、おろし生姜だれをかけた天丼。



商 品 名：冷やし夏越ごはん



商品内容：五穀ごはんに、きゅうり・プチトマト・大葉・ミョウガなどの夏野菜と豆腐・ツナをのせて冷たいダシをかけたスープごはん。



商 品 名：夏越キーマカレー



商品内容：五穀ごはんに、赤・緑ピーマン、トマトが入った夏野菜のキーマカレー。トッピングに温泉卵と素揚げのかぼちゃ。



販売期間：6月1日（月）〜6月30日（火）期間限定販売



実施店舗：株式会社グリーンハウスが受託運営する全国の社員食堂



※実施していない店舗もございます。3種の夏越ごはんのうち、各営業所で実施するメニューを決定し、提供致します。



※提供メニュー・提供方法・提供期間・価格は店舗により異なります。





















◆株式会社フジランド：都内4箇所のレストランで「夏越ごはん定食」を提供

























【飲食店の「夏越ごはん」】◆「やよい軒」 全国376店舗 ※2026年5月現在：7年ぶりに、全国のやよい軒で「夏越ごはん」を提供商 品 名：夏越ごはんと豚しゃぶの定食商品内容：もち麦ごはんに、夏野菜のゴーヤ、とうもろこし入りの野菜かき揚げをのせた夏越ごはんと、夏野菜の赤・黄色のパプリカ、オクラや水菜などの夏野菜をおろし野菜ドレッシングで召し上がっていただく豚しゃぶを組み合わせた定食です。価 格：1,090円（税込）販売期間：6月16日（火）〜7月初旬まで期間限定◆にっぽんの洋食 赤坂 津つ井：にっぽんの洋食屋さんの夏越バターチキンカレー商 品 名：夏越バターチキンカレー〜カニコロリング、オニオンリング添え〜商品内容：バターチキンカレーの上に、茅の輪をイメージした丸い形のカニクリームコロッケとオニオンリングを添えました。洋食でありながら日本人に馴染みのある味をお届けする津つ井の、ボリュームたっぷりの夏越ごはんです。※サラダもセットになっています。価 格：2,000円（税込）販売期間：6月29日（月）〜7月3日（金） ランチタイム限定◆瀬文二五：夏野菜のかき揚げを雑穀ごはんとともに雉のお出汁でいただく夏越ごはん商 品 名：夏越ごはん商品内容：茅の輪に見立てた赤と黄色のパプリカ、緑のゴーヤと玉ねぎのかき揚げを、十六穀ごはんの上にのせ、雉（きじ）からとった旨味とコクのある和風出汁をかけていただく、贅沢な夏越ごはんです。価 格：990円（税込）販売期間：6月22日（月）〜6月30日（火）◆赤坂 まるしげ：夏野菜と旬の魚のお刺身の漬け丼商 品 名：夏越ごはん（夏野菜とお刺身の漬け丼）商品内容：旬の魚のお刺身ときゅうり、トマト、みょうが、ごま、木綿豆腐を漬けだれと和え、ごはんにのせた漬け丼です。茅の輪に見立てて丸く盛り付けた大葉がポイントです。からし醤油と卵黄を合わせた漬けだれが食材の味をひきたて、お箸が進む一品です。価 格：900円（税込）販売期間：6月22日（月）〜6月30日（火）◆株式会社ミツハシ直営店 GOHANYA'GOHANみなとみらい店（横浜）：「夏越ごはんと唐揚げ膳」を展開！商 品 名：夏越ごはんと唐揚げ膳商品内容：雑穀ごはんに茅の輪をイメージした夏野菜のかき揚げをのせました。お出汁をかけてお茶漬け風にもお召し上がりいただけます。このほか、発酵食品を使った唐揚げや小鉢を添えて提供いたします。 ※当日の料理は写真と若干異なる場合があります。価 格：1,600円（税込）提 供 日：6月30日（火）※数量限定◆たい家（赤坂）：鯛専門料理店で味わえるランチタイム限定夏越ごはん商 品 名：夏越ごはん商品内容：鯛料理専門店で味わえる「夏越ごはん」は、雑穀ごはんに、真鯛、いか、海老やそら豆、とうもろこし、なす、パプリカ、ししとう、玉ねぎといった夏野菜もたっぷり使った、ふっくらとしたかき揚げをのせました。ランチタイムの＜御任せ御膳＞の一品として提供します。価 格：1,650円（税込）販売期間：6月22日（月）〜7月3日（金） 平日のランチタイム限定商 品 名：夏越ごはん（夏野菜のキーマカレー）商品内容：牛肉とズッキーニ、パプリカ（赤・黄）などのたっぷり夏野菜のキーマカレー。茅の輪をイメージしたゴーヤがポイントです。価 格：1,200円（税込） サラダ、スープ付販売期間：6月1日（月）〜6月30日（火） 平日のランチタイム11:30〜15:00（LO14:30)限定で提供◆株式会社ラムラ：クリオネ会員店の都内4店舗が「夏越ごはん」を展開商 品 名：夏越ごはん商品内容：宮城県産ひとめぼれの玄米ごはんの上に、おくら、もずく、桜海老などの彩り素材を職人がヘルシーな米油でさっくり揚げたかき揚げをのせた夏越ごはん。自慢のかき揚げはタレとも相性抜群です。最後に付属の出汁をかけて天茶としても楽しめます。実施店舗：麹藏（有楽町晴海通り店、秋葉原店）、DO-ZO（赤坂BIZタワー店）、京町家（小伝馬町店）価 格：京町家 1,500円（税込）、麹蔵・DO-ZO 1,200円（税込）販売期間：6月22日（月）〜6月30 日（火）※ランチのみ※入荷状況により仕入れが変わる場合がございます。商 品 名：夏越ごはん商品内容：雑穀ごはんの上に、夏野菜のゴーヤやパプリカ、玉ねぎ、にんじん、かぼちゃなどの茅の輪をイメージした丸いかき揚げをのせた「夏越ごはん」を提供する店舗、ハワイ料理のポキ丼に着想を得て、雑穀ごはんの上に、茅の輪に見立ててオクラを丸い形に敷き、マグロと温泉卵をのせた「夏越ごはん ポキ丼」を提供する店舗、さらに、夏野菜のミニトマトをのせた「夏越牛丼」を提供する店舗があります。実施店舗：フジテレビ本社ビル店＜レストランDAIBA＞＜レストラン ラ・ポルト＞、フジテレビ湾岸スタジオ店＜キッチンAOMI＞、WOWOW辰巳放送センター販売日：6月30日（火） ランチタイム※提供メニュー・提供方法・価格は店舗により異なります。※当日の料理は写真と異なる場合があります。【幼稚園・小中学校の食事や学習塾の塾弁の「夏越ごはん」◆FCN株式会社：塾弁で「夏越ごはん」、おやつで「夏越おにぎり」を東京都内学習塾など約100施設で提供商 品 名：夏越ごはん商品内容：雑穀ごはんに人気の韓国風のりふりかけのキムムッチを添え、おかずには茅の輪をイメージした丸い夏越かき揚げと、こんがりチーズチキン、たんたん春雨、のりおかか和え、くだものをお弁当箱に詰めました。お弁当と一緒に、子どもたちに夏越ごはんのいわれや由来などを説明する手紙を渡します。提 供 日：6月30日（火）提供場所：FCN株式会社にて昼食・夕食を提供する学習塾、幼稚園、小・中学校など約100施設。おやつを提供する施設では、6月29日（月）に「夏越ごはんおにぎり」を調理、提供いたします。※当日の料理は写真と若干異なる場合があります。