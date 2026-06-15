Web接客ツール「TETORI」、Googleの新ポリシーに準拠した離脱防止機能へ仕様変更および新機能のアップデートを実施

グルービーモバイル株式会社

グルービーモバイル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：福田 政行、以下、当社）は、Web接客ツール「TETORI（テトリ）」（ https://www.tetori.link/ ）において、Googleが発表した新ポリシーに準拠した「離脱防止機能」への仕様変更、および新機能のアップデートを実施いたしました。本対応を通じて、これまで以上にユーザー体験（UX）を重視した、安心・安全なWeb接客の確保と向上に取り組んでまいります。

本対応の背景

Googleは、2026年6月15日より新しい検索スパムポリシーを施行し、ブラウザの「戻る」ボタンの挙動を意図的に操作・妨害する行為に対して、検索順位の低下などのペナルティを科すことを公表しました。

出典：Google Search Central Blog（https://developers.google.com/search/blog/2026/04/back-button-hijacking ）

このような背景から「TETORI」では、離脱防止機能をGoogleが掲げる新ポリシーに準拠した仕様へとアップデートいたしました。本アップデートにより、導入企業様は新ポリシーに準拠した離脱防止機能を安心してご利用いただけます。

グルービーモバイル株式会社は、今後も「心地よい変化を生み出す」というビジョンのもと、導入企業様により快適で使いやすいサービスの提供と成果の最大化の支援に努めてまいります。

Web接客ツール「TETORI（テトリ）」について

TETORI( https://www.tetori.link/ )は、Webサイトのコンバージョン率アップ、離脱防止、チャットボット施策に強いWeb接客ツールです。ユーザーのアクセス情報・行動履歴を解析して、その人に適したコンテンツをポップアップ等で訴求することで、ユーザーのコンバージョン率アップに大きく貢献します。現在600社以上のWebサイトで活用して頂いています。

グルービーモバイル株式会社について

会社名 ： グルービーモバイル株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 福田 政行

所在地 ： 福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル8F

主な提供サービス

・Web接客ツール「TETORI」( https://www.tetori.link/ )

・日程調整ツール「VIVIT LINK」（ https://www.vivitlink.com/ ）

・グルービーWebプラットフォーム（CMS）

コーポレートURL ： https://www.groovy-m.com/

Facebook ： http://www.facebook.com/groovymobile



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム： https://www.groovy-m.com/contact