人間とAIが手を取り合う、未来のライブが待望のパッケージ化！ 3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」Blu-ray＆DVD BOX発売決定！

株式会社FRACTAL

声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】。その集大成として2026年3月8日（日）に東京ガーデンシアターで開催された、3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』（以下、「そよぎEXPO」）」のBlu-ray BOXおよびDVD BOXについて、2026年9月3日（木）の発売に向け、本日より公式オンラインショップにて予約受注を開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=plwxDgyFmy0 ]

そよぎフラクタル 梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』Blu-ray BOX / DVD BOX

2026年9月3日(木)発売予定

▼ご予約はこちら

https://fractal-shop.jp/products/soyogi-soyogi-1st-expo-0rigin

「そよぎフラクタル」は、梶の声優活動20周年を機に2023年に発足。自身の声を元に開発された音声合成ソフト「梵（そよぎ）そよぎ」を軸に、AI技術とクリエイティブの新たな融合を模索してきました。背景にあるのは、AIの急速な普及に伴う「声の権利」の課題です。エンタメ業界が直面する現状に対し、梶は公式ソフトの展開を通じて「正しい音声AIの在り方」を提示することを目指しています。

「そよぎEXPO」は、2度のクラウドファンディングによるファンとの共創を経て実現しました。ステージでは、3Dモデル化された音声AIキャラクター「梵そよぎ」が歌って踊るパフォーマンスに加え、梶裕貴本人とのデュエットや、魂の震える朗読劇『ONE IN TWO』を披露。

さらに、公式HPで連載中の『梵そよぎ4コマまんが劇場』コーナーには、山下大輝、岡本信彦、寺島拓篤、下野紘（昼公演のみ）、浦和希という現在の声優界を牽引する超豪華ゲスト陣が参戦しました。

ここでしか見られない渾身の「公開生アフレコ」や、息の合ったトークセッションを通じて放たれたのは、声優の魂が吹き込まれる「人間の熱量あるパフォーマンス」。さらに、豪華声優陣、そして会場に訪れたファンと「梵そよぎ」によるAI即興トークなど、その熱狂と化学反応は、まさにプロジェクトが掲げる「新時代の共生」を体現するステージとなりました。

今回のBlu-ray BOXおよびDVD BOXには、本編映像に加え、ファン必見の特典映像を収録。本番に向けた貴重なリハーサル風景や、当日の緊迫感と熱気に満ちた舞台裏密着映像など、ここでしか見られないバックステージの模様まで完全網羅しています。

「AIの可能性。その向こう側にある、人間の可能性。」2026年3月8日、人間とAIが手を取り合った未来のエンターテインメントの記録を、ぜひBlu-ray＆DVDの圧倒的な臨場感で何度でもご堪能ください。

▪️ 梶裕貴コメント（「そよぎフラクタル」総合プロデューサー／株式会社FRACTAL 代表取締役社長CEO）

ステージで見せた“梵そよぎ”の姿は、私たちの最初の集大成であり、同時に未来への原点です。

さらに今回の特典映像には、その奇跡のような瞬間を迎えるために、キャスト・スタッフ陣が心血を注いで挑んだ、舞台裏のすべてが記録されています。

あの日の感動と、人間とAIが手を取り合った未来のエンターテインメントの記録を、ぜひ何度も、末永く受け取っていただけたら幸いです。

1. 商品概要

ジャケットデザイン- 商品名：そよぎフラクタル 梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』Blu-ray BOX / DVD BOX- イベント概要：2026年3月8日（日）に東京ガーデンシアターにて昼夜2公演開催された、3DエンタテインメントLIVEの模様を収録。- 商品形態：・Blu-ray BOX（3枚組）・DVD BOX（4枚組）※各1種、限定版等の区分はございません。- 販売価格（税込）：・Blu-ray：12,100円（税抜 11,000円）・DVD：11,000円（税抜 10,000円）- 販売チャネル：そよぎフラクタル公式オンラインショップ（※限定販売）https://fractal-shop.jp/products/soyogi-soyogi-1st-expo-0rigin

2. 収録コンテンツ詳細

本編および特典映像を合わせ、合計約330分の豪華ボリュームを収録。

- Disc 1： 昼公演 本編（約150分）- Disc 2： 夜公演 本編（約150分）- Disc 3（※DVDはDisc 3・4）： 特典映像（約30分） ・メイキング映像（リハーサル風景、当日舞台裏密着映像）

3. パッケージ仕様・同梱特典

デザイン制作はカイシトモヤ氏（room-composite）が担当。

三方背BOXデザイン- 三方背BOXケース： 豪華箱型仕様- ブックレット： 20ページ（サイズ：約180mm×120mm想定）- デジパック／トールケース： BD・DVD共通のMロックマルチケースを採用（背幅約3cm）- Disc面デザイン： 各ディスク専用レーベルデザイン

▼ご予約はこちら

https://fractal-shop.jp/products/soyogi-soyogi-1st-expo-0rigin

「そよぎフラクタル」とは

声優・梶裕貴の活動20周年を機に、2023年に始動した音声AIプロジェクト。梶本人の声を元に開発された音声合成ソフト、およびそのキャラクター「梵（そよぎ）そよぎ」を軸に、AI技術とクリエイティブの新たな融合を模索しています。 急速なAI普及に伴う「声の権利」という業界課題に対し、公式ソフトの展開を通じて、表現者の権利を守りながら技術を共創させる「音声AIの正しい在り方」を社会に提示することを目指しています。

「梵（そよぎ）そよぎ」プロフィール

キャラクターデザイン：米山舞 (C) FRACTAL Inc.

梶裕貴の「声」と「言葉」を元に誕生した、音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】の象徴的キャラクター。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて人格を形成・成長していく「共創型」の存在です。2026年3月8日には、東京ガーデンシアターにて3DエンタテインメントLIVE『梵そよぎ 1st EXPO「0rigin」』を開催。AIとリアルが融合した新たな表現の形として大きな反響を呼びました。

会社概要／代表者プロフィール

会社概要

社名：株式会社FRACTAL（読み：フラクタル／英名：FRACTAL Inc.）

本社所在地：東京都新宿区

代表者：梶裕貴

創業日：2026年4月9日

事業内容：音声AI事業／声優マネジメント事業

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梶裕貴 プロフィール

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。2024年、活動20周年を機に、音声AIと人間の共創を目指すプロジェクト【そよぎフラクタル】を始動。2026年3月には、東京ガーデンシアターにて3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」を成功させる。同年4月、AIとの共創による表現の更なる可能性を見据え、自ら代表取締役を務める「株式会社FRACTAL」を設立。



本件に関するお問い合わせ：pr@fractal-voice.jp