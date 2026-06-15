FRUITS ZIPPER、「明治おかし大使」３年目突入！　和装姿でかき氷屋の看板娘に。「チョコかき氷、はじめました」

株式会社 明治

株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）は、特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」の旗振り役として、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを「明治おかし大使」に引き続き起用し、３年目の活動を開始します。

この夏の企画テーマは“チョコかき氷”。最高気温40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定されるなど、今年も厳しい暑さが予想される中、明治のチョコレートを使った“チョコかき氷”を通じて、暑い夏を楽しく、おいしく涼める時間をお届けします。

公開したWebCM「meiji(ハート)FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～」では、チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERのメンバーが、かき氷屋の看板娘として登場します。「チョコかき氷、はじめました。」と視聴者に呼びかけ、「チョコっとおいしく涼みましょ」というメッセージとともに、明治のお菓子をトッピングしたチョコかき氷やバナナチョコを幸せそうに楽しむ様子を描いています。さらにSNSでは、かき氷屋を訪れた視聴者をFRUITS ZIPPERのメンバーそれぞれがお出迎えし、おすすめのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2カ月間にわたり全14本順次公開します。

さらに、今年は、お菓子で楽しい時間を提供する明治と、世の中に新たな「アソビ」を生み出すASOBISYSTEMが共鳴し、新たなコラボレーションが決定！東京・大阪・福岡で展開する「CARBON COFFEE」(運営:ASOBISYSTEM)にて、FRUITS ZIPPERも監修に関わった期間限定コラボメニューを、2026年7月13日（月）から8月16日（日）まで、東京・大阪・福岡の3店舗で販売します。また、期間中は、WebCMの世界観と連動した店内装飾や、オリジナルステッカーのプレゼントも実施。明治のお菓子とFRUITS ZIPPERの魅力が詰まった、ここでしか楽しめない特別なカフェ体験をお届けします。

「NEW OKASHI PROJECT」の情報はチョコレート大作戦Xアカウント（@chocodaisakusen）などでも発信していきますので今後の活動にご期待ください。

メンバーカラーの和装姿のFRUITS ZIPPERがかき氷屋の看板娘に！WebCM公開！

■タイトル：meiji(ハート)FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～

■出演：FRUITS ZIPPER

■WebCM公開日：2026年6月15日（月）

■URL：https://youtu.be/1rR3YRCwkPM

夏の訪れを感じさせる蝉の鳴き声とともに「チョコかき氷はじめました」と書かれたのれんが登場。チェック柄のメンバーカラーの和装に身を包んだFRUITS ZIPPERの「チョコかき氷はじめました」という声に合わせて、のれんが開きます。続いて、真中さんがミルクチョコレートを片手に「皆さ～ん！夏、楽しんでますか～！？」と呼びかけます。縁側には、明治のお菓子やチョコかき氷、バナナチョコを手にした和装姿のメンバー7人が、かき氷屋の看板娘として勢揃い。「私たちとチョ～サイコーに楽しもう～～！明治のチョコでチョコかき氷いかがですか？」と語りかけます。そして、「チョコっとおいしく涼みましょ」というナレーションに合わせて、明治のお菓子をトッピングしたさまざまなチョコかき氷やバナナチョコが登場。最後は、メンバーそれぞれがチョコかき氷やバナナチョコを味わい、幸せそうな表情を浮かべる様子が映し出されます。

看板娘のFRUITS ZIPPERがかき氷屋でお出迎え！ SNSで縦型ショート動画を順次公開！

SNSでは、かき氷屋の看板娘であるFRUITS ZIPPERのメンバーが、のれんをくぐった視聴者を出迎え、それぞれオススメのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2カ月間にわたり順次14本公開します。今回のWebCM公開に伴い、１本目として真中さんが登場する縦型ショート動画を公開します。

動画は、のれんをくぐると真中さんが「お、いらっしゃい！」と手を振りながら、チョコかき氷を片手に出迎えるシーンからスタート。「暑い夏こそ元気だしていかないと！明治のチョコで、チョコかき氷いかがですか？」と、元気いっぱいに接客します。続いて、「私のオススメは、スカイブルーベリーチョコかき氷！ホワイトチョコにヨーグルトが混ざってて、さっぱり美味しいの！」と、オススメのチョコかき氷とおいしさのポイントを紹介。最後は、スカイブルーベリーチョコかき氷を頬張った真中さんが「うまぁ～」としみじみ味わい、幸せそうな表情を浮かべます。

【公開先アカウント・URL】

■Xアカウント：https://x.com/chocodaisakusen

■Instagramアカウント：https://www.instagram.com/okashihappy_jack?igsh=NDIwcmJpdXgweXRi

■YouTube URL：https://youtube.com/shorts/3o7-vdyg3qw

FRUITS ZIPPERが初めてコラボメニューを監修！期間限定コラボメニューを7月13日より販売！

今年で「明治おかし大使」として3年目を迎えるFRUITS ZIPPERが、初めてカフェのコラボメニューを監修。ASOBISYSTEMが運営する「CARBON COFFEE」の協力のもと、2026年7月13日（月）から8月16日（日）まで、東京・大阪・福岡の3店舗で期間限定コラボメニューを販売します。WebCMの世界観と連動した特別な店内装飾や、オリジナルステッカーのプレゼントも実施予定。明治のお菓子とFRUITS ZIPPERの魅力が詰まった、ここでしか楽しめない特別な体験をお届けします。

期間限定コラボ概要

■実施期間：2026年7月13日（月）～8月16日（日）

■実施店舗：ASOBISYSTEMが運営する「CARBON COFFEE」の

東京・大阪・福岡の3店舗で提供します。

・CARBON COFFEE SHIBUYA（営業時間：9:00～19:00）

〒150-0047 東京都渋谷区神山町10－14

・CARBON COFFEE OSAKA（営業時間：月～木・日 9:00～19:00 / 金・土・祝前日 9:00～24:00）

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-7-12 1F

・CARBON COFFEE（営業時間：9:00-19:00）

〒810-0041 福岡県福岡市大名町1-2-34 1F

期間限定コラボメニュー

詳細は後日チョコレート大作戦Xアカウント（@chocodaisakusen）などで発信予定です。

meiji×FRUITS ZIPPERオリジナルステッカーをプレゼント

期間限定コラボメニューをご購入いただいた方に、WebCMのオフショットを使用した「meiji×FRUITS ZIPPER オリジナルステッカー」をプレゼントします。

※特典はなくなり次第終了となります。

※対象メニュー1品ご購入につき、ステッカーを1枚お渡しします。

meiji(ハート)FRUITS ZIPPER特別店内装飾

期間中、対象店舗では「meiji×FRUITS ZIPPER」のWebCMの世界観と連動した特別な店内装飾を実施します。