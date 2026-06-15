ヨガ・瞑想・ヨギック菜食・自然建築。ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLが提案する“本質的なウェルネス”

合同会社IRIE OFFICE

合同会社IRIE OFFICE（アイリーオフィス）は、ヨガの伝統的な智慧と実践を現代に伝え、ヨガ、瞑想、ヨギック菜食、自然建築、エコビレッジづくりを通じて、人と自然の調和を育む学びと実践の場「ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOL（ズッダロータスヨガスクール）」のマーケティングおよび企業窓口業務を開始いたしました。

近年、ウェルビーイングやサステナビリティへの関心が高まる中、商品やサービスを選ぶ基準も「価格」や「機能」だけではなく、自分自身の価値観との共感へと広がっています。

ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLは、単なるヨガスクールではありません。ヨガ、瞑想、ヨギック菜食、自然建築、コミュニティづくりを通じて、人と自然が調和して生きるライフスタイルそのものを実践し、共有するコミュニティです。

IRIE OFFICEは今後、ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLが持つ世界観やコミュニティと企業をつなぎ、ウェルネス、サステナブル、SDGs、社員研修、商品開発などの領域において、企画立案から営業、進行管理まで一貫して担当してまいります。

Saraswati Dome（サラスワティドーム）現在建築中

Sri Ashramについて

現在、熊本市河内町（金峰山）では、自然と共生する暮らしを実践するヨガ滞在型施設「Sri Ashram（シュリー・アシュラム）」の建設を進めています。Sri Ashramは、ヨガ、瞑想、ヨギック菜食、自然建築などを通じて、心と身体を整え、本来の自分とつながるための、人と自然の調和を育む学びと実践の場です。

ここでは単なる知識としてではなく、日々の暮らしの中でウェルビーイングやサステナビリティを実践し、その価値を体験することができます。※ヨギック菜食（肉・魚・卵・五葷を使用しない菜食）

Sri Ashramの施設

・Brahma Dome（2022年完成）

・Saucha Sanctuary（2026年完成）

・Saraswati Dome（建築中）

・Outdoor Kitchen

・Outdoor Deck

自然環境と調和する建築や空間づくりを通じて、人と自然が共生する暮らしを体験できる場づくりを進めています。

Outdoor Kitchen（アウトドアキッチン）Outdoor Deck（アウトドアデッキ）

企業との共創で実現したいこと

私たちは、企業との関係を単なるスポンサーシップや広告出稿ではなく、価値観を共有しながら新しいカルチャーを共創するパートナーシップと考えています。

【企業さまにご提供できる価値】

・ウェルネス／サステナブル文脈でのブランド価値向上

・価値観消費層とのリアルな接点づくり

・SNSやPRで活用できる世界観コンテンツ制作

・社員ウェルビーイングやSDGs施策への活用

・共感を軸としたコミュニティ形成

企業との共創プロジェクト例

■食品・宅配サービス企業さま

Sri Ashramを舞台に、自社商品を活用したヨギック菜食レシピの開発、写真・動画制作、SNSコンテンツ制作などを実施。自然と共生するライフスタイルの中で商品価値を伝えることが可能です。

オーガニック食材にこだわったヨギック菜食プレート

■建築会社・建材メーカーさま

自然建築やアースバッグ建築を活用した施設づくりを通じて、サステナブルな建築や暮らしを発信。

社員研修やチームビルディング、SDGs・CSR活動としても活用可能です。

■旅行会社・研修会社・教育事業者さま

ヨガ、瞑想、ヨギック菜食、エコビレッジづくりなどを組み合わせた研修・滞在型プログラムを企画。

企業研修、教育旅行、ウェルビーイング研修などへの展開が可能です。

■ウェルネス・サステナブルブランドさま

リトリート、ワークショップ、商品体験、レシピ開発、写真・動画制作、SNSコンテンツ制作などを通じてブランドの世界観を共創・発信します。

ヨガの練習風景

すべての取り組みにおいて

・SNSやPRを通じた情報発信

・顧客向けイベントや体験企画

・SDGs／CSR施策への活用

・社員研修／教育研修

・商品共同開発

など、ご要望に応じて柔軟に企画・実施することが可能です。

ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLについて

ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLは、カナダ出身のヨギー、ウェイロン・ベルディングによって設立されたヨガスクール／コミュニティです。

古代インドの伝統的なヨガの教えをベースに、瞑想、呼吸法、アーサナ、哲学、キルタンなどを組み合わせ、“持続可能なヨギックライフスタイル”を実践・共有しています。

現在は日本各地および海外で、ヨガリトリートやTTC（ヨガ指導者養成講座）、ワークショップなどを展開しています。

https://www.zuddhalotusyogaschool.com/

合同会社IRIE OFFICE（アイリー・オフィス）について

合同会社IRIE OFFICEは、湘南のコンテンツやコミュニティを活用した企画・プロデュースを行う会社です。

１.ビーチ領域での取り組み（湘南の海水浴場組合との連携）

ニベア、エッセンシャル、デルモンテ、辛ラーメン、ブルダック、レノボなど、湘南エリアにおけるビーチプロモーションを多数実施。

２.海の環境領域での取り組み（NPO法人湘南ビジョン研究所との協業）

大手旅行会社や教育コンテンツ・サービス会社などと連携し、「湘南のビーチをフィールドにSDGsをテーマとした社員研修・教育研修」を企画・実施。

３.ウェルネス領域での取り組み（SHONAN BEACH YOGAとの協業）

逗子映画祭で開催される「MORNING BEACH YOGA」をはじめ、湘南エリアにおけるウェルネスコンテンツの企画・運営や企業との共創プロジェクトを推進。

４.ウェルネス・サステナブル領域での取り組み（ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOLとの協業）

ヨガ、瞑想、ヨギック菜食、自然建築、エコビレッジづくりを通じて、人と自然の調和を育む学びと実践の場「ZUDDHA LOTUS YOGA SCHOOL」のマーケティングおよび企業窓口業務を担当。ウェルネス・サステナブル領域におけるブランド共創や体験型プロジェクトの企画・推進を行っている。

お問い合わせはこちら

合同会社 IRIE OFFICE（アイリーオフィス）

担当：入江

kenji@irie-office.jp

090-9851-0131