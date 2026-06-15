【10周年記念】「2026年 TETRA UP 夏の1DAYプログラミング自由研究」先行予約受付開始！

株式会社Knocknote

3歳から大人までのプログラミングスクール「TETRA UP」を運営する株式会社Knocknote（本社：東京都新宿区、代表：鈴木道生、https://knocknote.jp/ ）は、2026年7月25日(土)～8月30日(日)で開催する夏の1DAYプログラミングの予約を受け付けています。限定割引もありますのでお見逃しなく。

■コース紹介

詳細を見る :https://tetraup.com/education/SUMMER

【おかげさまで10周年！】満足度98.6％を超える、最高の夏期講習の先行予約がいよいよ開始！

＼おすすめポイント／

1日で作品が完結！：3時間程度で作品が完成。保護者様の負担もありません。

自由研究はお持ち帰りOK：お持ち帰り後の万が一のトラブルも、サポートもあるので安心。

当日の持ち物はゼロ！：必要なものはすべて弊社でご用意。手ぶらでご参加いただけます。

●micro:bit Scratchコース

教育向けのマイコンボード「micro:bit（マイクロビット）」をゲームのコントローラーとして使い、傾きやボタンの入力をScratchでプログラミングしていきます。

Scratch（スクラッチ）は子ども向けのビジュアルプログラミングツールで、ブロックを組み合わせて直感的に操作できます。

本コースでは、ダンジョンを進みながらお姫様を助けに行く、オリジナルのバトルゲームを制作します。

小学校低学年の方にはScratchコース、高学年から中学生の方にはUnityコースがおすすめです！

●micro:bit Unityコース

教育向けのマイコンボード「micro:bit（マイクロビット）」と、ポケモンGoなどの開発にも使われているゲームエンジン「Unity（ユニティ）」を使用して、上から落ちてくる物を、ぐらぐら揺れるお皿の上に高く積み上げていくキャッチゲームを制作します。

micro:bitをゲームのコントローラーにして、傾きやボタンの入力がどのように処理されるかを体験しながら学べます。

プログラミング言語は「C#（シーシャープ）」を使用し、本格的なコードプログラミングに挑戦します。

小学校低学年の方にはScratchコース、高学年から中学生の方にはUnityコースがおすすめです！

●オリジナル時計コース

教育向けの小型マイコンボード「Studuino mini（スタディーノミニ）」を使用し、オリジナルのデジタル時計を作成します。

LEDライトを光らせたり、光センサーで周りの明るさを測ったりと、身近な仕組みがどのように動いているのかを、プログラミングを通じて体験できます。

プログラムはブロックをつなげて組み立てるため、初めてでも安心。時計の組み立てからプログラム転送まで、しっかりサポートします。小学校低学年から中学生まで楽しめるコースです。

●ミニカーコース

教育向けのマイコンボード「micro:bit（マイクロビット）」と、Arduino互換マイコンを使って、自動走行するプログラミングカーを制作します。

モーターやギアを組み立てて駆動部分を作り、基板・超音波センサーを取り付けて、障害物を回避するしくみをプログラミングで実現。

前進・回転・停止などを細かく制御しながら、自分だけの動くロボットを完成させます。センサー制御や条件分岐の考え方も学べる、実践型電子工作コースです。

●ギターコース

教育向けのマイコンボード「micro:bit（マイクロビット）」と、身近な電子部品を使って、音の鳴る自作ギターを制作します。

段ボールでギター本体を作り、アルミテープと抵抗器をつなぐことで、指で触れた位置によって音階が変化する仕組みを体験します。

micro:bitにプログラミングを行い、電気の流れや音の変化を学びながら、電子工作×音楽×プログラミングの魅力を楽しく学べるコースです。

■開催概要

お申込みはこちら :https://tetraup.com/education/SUMMER

開催日時

7月25日(土)～8月30日(日)の毎週土曜または日曜日

時間はお申し込みカレンダーにてご確認ください。

お申込みはこちら :https://tetraup.com/education/SUMMER開催場所

TETRA UP 四谷本校

東京都新宿区荒木町9-7 ナオビル2階

・東京メトロ丸ノ内線

「四谷三丁目駅」より 徒歩5分

・都営地下鉄新宿線

「曙橋駅」より 徒歩5分

・都営バス

「荒木町駅」より 徒歩1分

＜お申し込みはこちら＞

https://tetraup.com/education/SUMMER

＜お問い合わせ＞

Mail：education@knocknote.jp

Tel：03-6709-8725

■教室

住所：東京都新宿区荒木町9-7 2F

教室サイト：https://tetraup.com/education/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC59I963hxVZRSIKD-vvFflg

Instagram：https://www.instagram.com/tetraup/

Facebookページ：https://www.facebook.com/TETRAUP/

■運営

株式会社Knocknote(ノックノート)

本社：東京都新宿区荒木町9-7 2F

HP:https://knocknote.jp/