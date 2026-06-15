【自社の可能性を拡げる障害者雇用を見つけませんか？】第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」出展予定のお知らせ









※イメージのため、実際のブースとは異なる場合がございます



















経験豊富なコンサルタントとの個別相談も可能です。ぜひ事前にお申し込みの上、当社ブースへお越しください！＞入場用バッジ登録フォーム｜第25回 [東京] 総務・人事・経理 Weekhttps://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1615098826347695-OTP株式会社スタートラインスタートラインは、2009年創業の障害者雇用支援企業です。採用から定着までを一体で支援する独自モデルを構築し、障害者の「働く」を支援しています。応用行動分析（ABA）や文脈的行動科学（CBS）、第三世代の認知行動療法（ACT）に基づいた支援技術を軸に、個別特性に応じた環境設計と関わり方を実装。雇用の機会創出にとどまらず、組織や地域との関係性まで含めた持続的な働き方を実現しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。代表取締役社長：西村 賢治（にしむら けんじ）本社所在地：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークビル1号館設立：2009年12月事業内容：障害者雇用支援事業（採用支援、定着支援、コンサルティング、環境設計 等）、障害福祉事業株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：477A）HP：https://start-line.jp/