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【自社の可能性を拡げる障害者雇用を見つけませんか？】第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」出展予定のお知らせ
6/17〜19 東京ビッグサイト
障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会を創造する”株式会社スタートライン（本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治）は、2026年6月17日（水）〜19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week」内の「HR EXPO」に出展を予定していることをお知らせします。
第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」 出展概要
会期 ：2026年6月17日（水）〜19日（金）10:00〜18:00（※最終日のみ17:00終了）
会場 ：東京ビッグサイト
コマ番号：東ホール E1-39
主催 ：RX Japan（同）
展示会 ：第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」
ご参加には事前の来場者登録（無料）が必要となっております。下記リンクよりご登録の上、ご来場ください。
＞入場用バッジ登録フォーム｜第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1615098826347695-OTP
障害者雇用の促進は、企業の成長と社会の発展に寄与する重要な要素です。
しかし、職場環境の整備や適切な業務、サポート体制の構築やマネジメント、社内理解の促進など、障害者雇用を行う上での悩みや課題は多岐に渡るのではないでしょうか。
400社以上の障害者雇用/就業支援を行ってきた当社の多様なサービスと支援実績をご覧いただくことで、貴社らしい障害者雇用を見つけるヒントになるかもしれません。
【展示サービス】
・障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス『 INCLU（インクル）／ INCLU ONE（インクル ワン） 』
・ロースタリー型障害者雇用支援サービス『 BYSN（バイセン） 』
・屋内農園型障害者雇用支援サービス『 IBUKI（イブキ） 』
・『 TASKI（タスキ） 』 TASKI COFFEE ／ TASKI BREAD ／ TASKI SHOESHINE）
・応対品質向上型障害者雇用支援サービス『 RESQWO（レスクオ） 』
・SNS業務特化型障害者雇用支援サービス『 GOORUIT（グルート） 』
【ブースイメージ】
経験豊富なコンサルタントとの個別相談も可能です。ぜひ事前にお申し込みの上、当社ブースへお越しください！
＞入場用バッジ登録フォーム｜第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week
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株式会社スタートライン
スタートラインは、2009年創業の障害者雇用支援企業です。採用から定着までを一体で支援する独自モデルを構築し、障害者の「働く」を支援しています。
応用行動分析（ABA）や文脈的行動科学（CBS）、第三世代の認知行動療法（ACT）に基づいた支援技術を軸に、個別特性に応じた環境設計と関わり方を実装。
雇用の機会創出にとどまらず、組織や地域との関係性まで含めた持続的な働き方を実現しています。
一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。
代表取締役社長：西村 賢治（にしむら けんじ）
本社所在地：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークビル1号館
設立：2009年12月
事業内容：障害者雇用支援事業（採用支援、定着支援、コンサルティング、環境設計 等）、障害福祉事業
株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：477A）
HP：https://start-line.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社スタートライン クリエイティブ・ブランディング広報 藤野祐輝
MAIL publicrelations@start-line.jp
TEL 050-5893-8926 MOBILE 090-9830-9827
障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会を創造する”株式会社スタートライン（本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治）は、2026年6月17日（水）〜19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week」内の「HR EXPO」に出展を予定していることをお知らせします。
第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」 出展概要
会場 ：東京ビッグサイト
コマ番号：東ホール E1-39
主催 ：RX Japan（同）
展示会 ：第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week 内「HR EXPO」
ご参加には事前の来場者登録（無料）が必要となっております。下記リンクよりご登録の上、ご来場ください。
＞入場用バッジ登録フォーム｜第25回 [東京] 総務・人事・経理 Week
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1615098826347695-OTP
障害者雇用の促進は、企業の成長と社会の発展に寄与する重要な要素です。
しかし、職場環境の整備や適切な業務、サポート体制の構築やマネジメント、社内理解の促進など、障害者雇用を行う上での悩みや課題は多岐に渡るのではないでしょうか。
400社以上の障害者雇用/就業支援を行ってきた当社の多様なサービスと支援実績をご覧いただくことで、貴社らしい障害者雇用を見つけるヒントになるかもしれません。
【展示サービス】
・障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス『 INCLU（インクル）／ INCLU ONE（インクル ワン） 』
・ロースタリー型障害者雇用支援サービス『 BYSN（バイセン） 』
・屋内農園型障害者雇用支援サービス『 IBUKI（イブキ） 』
・『 TASKI（タスキ） 』 TASKI COFFEE ／ TASKI BREAD ／ TASKI SHOESHINE）
・応対品質向上型障害者雇用支援サービス『 RESQWO（レスクオ） 』
・SNS業務特化型障害者雇用支援サービス『 GOORUIT（グルート） 』
【ブースイメージ】
経験豊富なコンサルタントとの個別相談も可能です。ぜひ事前にお申し込みの上、当社ブースへお越しください！
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https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1615098826347695-OTP
株式会社スタートライン
スタートラインは、2009年創業の障害者雇用支援企業です。採用から定着までを一体で支援する独自モデルを構築し、障害者の「働く」を支援しています。
応用行動分析（ABA）や文脈的行動科学（CBS）、第三世代の認知行動療法（ACT）に基づいた支援技術を軸に、個別特性に応じた環境設計と関わり方を実装。
雇用の機会創出にとどまらず、組織や地域との関係性まで含めた持続的な働き方を実現しています。
一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。
代表取締役社長：西村 賢治（にしむら けんじ）
本社所在地：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークビル1号館
設立：2009年12月
事業内容：障害者雇用支援事業（採用支援、定着支援、コンサルティング、環境設計 等）、障害福祉事業
株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：477A）
HP：https://start-line.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社スタートライン クリエイティブ・ブランディング広報 藤野祐輝
MAIL publicrelations@start-line.jp
TEL 050-5893-8926 MOBILE 090-9830-9827